Марк Антъни наруши мълчанието си за сватбения скандал на Бруклин Бекъм

10 февруари 2026, 11:38
Марк Антъни   
Източник: ЕПА/БГНЕС

М арк Антъни обвинява Бруклин Бекъм в лъжа и заявява, че шокиращото му изявление „едва ли е истината“, след като певецът на сватбата най-сетне наруши мълчанието си относно „нещастната“ семейна вражда

Музикантът Марк Антъни най-накрая наруши мълчанието си относно шокиращото изявление на Бруклин Бекъм, като настоя, че начинът, по който се е развила семейната вражда, „не е истината“.

Латино певецът проговори три седмици след като Бруклин публикува остро шестстранично изявление в Instagram, с което прекъсна отношенията си със своите известни родители – сър Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм.

В центъра на изявлението на Бруклин беше твърдението, че майка му Виктория е „откраднала“ първия му танц с Никола Пелц на сватбата им през 2022 г., когато Марк, който е пял по време на приема, „ме извика на сцената“. Той продължи с твърдението, че майка му „танцуваше много неподходящо с мен пред всички. Никога през живота си не съм се чувствал по-некомфортно или унизен“.

В понеделник Марк Антъни, който е приятел с Дейвид и Виктория от години, коментира драмата, като определи продължаващия конфликт като „изключително нещастен“, но добави, че начинът, по който се е развил, „не е истината“, пише английското издание Daily Mail.

„Нямам какво да кажа за това, което се случва със семейството. Те са прекрасно, прекрасно семейство. Познавам ги още отпреди да се родят децата. Кръстник съм на Круз“, обясни певецът, визирайки по-малкия брат на Бруклин. 

„Много съм близък със семейството“, добави той в интервю за The Hollywood Reporter. „Но нямам какво да кажа за това, което се е случило там. Изключително нещастно е как се развива — но начинът, по който се разказва не е истината“.

В серия от Instagram сторита Бруклин твърди, че родителите му са се „опитвали да съсипят“ връзката му с Никола и са го контролирали „през по-голямата част от живота му“. Според Бруклин Марк го е извикал на сцената по време на сватбата, а след това е поканил Виктория да дойде и да танцува с него, като по този начин е откраднал момента, който е бил внимателно планиран за Бруклин и Никола.

Съобщава се, че певецът дори е поканил „най-красивата жена в залата тази вечер“ да се присъедини към него, и това не е била булката Никола, а Пош Спайс, оставяйки гостите напълно смаяни. Никола е била съсипана от триминутния танц на любовна песен, изпълнявана на сцената от Марк, и е напуснала залата обляна в сълзи.

Семейството ѝ е тръгнало след Никола, а Бруклин е изглеждал унизен и също е отишъл да намери новата си съпруга след „неловкия“ танц, разказа DJ Fat Tony, който е свирил на сватбата.

Преди Марк да коментира обвиненията, сватбеният DJ на Бруклин и Никола – Fat Tony – хвърли вината върху латино певеца. Тони, дългогодишен приятел на семейство Бекъм, разкри, че Марк е повикал Виктория на дансинга при сина ѝ и му е наредил: „сложи ръцете си на ханша на майка си“.

Той обясни: „Нямаше никакво провокативно танцуване, нямаше PVC котешки костюми, никакви Spice Girls изпълнения! Думата „неподходящо“ – защо и аз я използвах – беше заради момента, заради времето, в което се случи това“.

„Това, което се случи, беше следното: Марк Антъни пееше на сцената, след което извика Бруклин на сцената. Бруклин се качи на сцената и в следващия момент всички очакваха Никола да се качи и да направи първия танц, а тогава Марк покани най-красивата жена в залата да се качи на сцената – и след това каза: „Виктория, ела на сцената“.

Той разкри, че Бруклин е изглеждал „съкрушен“ от факта, че първият му танц е бил с Виктория, а не със съпругата му, като добави, че Никола е напуснала залата „плачейки неудържимо“.

Говорейки ексклузивно пред Daily Mail, DJ-ят каза, че в един момент ръцете на Бруклин са били на талията на майка му, докато нейните ръце са били около врата му. „Времето беше неподходящо според мен. Това трябваше да бъде момент на младоженците“, каза той. „Всичко се случи в разгара на момента. Бруклин си тръгна веднага след танца. Никола напусна залата, а след това той отиде след нея“.

Той продължи: „Бруклин е мой приятел. Цялата ситуация е просто ужасна, начинът, по който се разви толкова публично. Семействата са семейства, не знам как е започнало. В един момент някой може да каже нещо публично“.

Той добави: „Бруклин е разстроен от много неща, понякога най-малките неща могат да се превърнат в най-големите, защото ги подчертават. Не говоря лошо за нито една от страните, просто изяснявам разказа за танца“.

От Ева Лонгория и Елтън Джон до членове на кралското семейство, Бекъмови имат звезден кръг от приятели — и Марк Антъни е точно в центъра му. Той е дългогодишен приятел на семейството, като се съобщава, че Дейвид и Виктория са се сближили с него заради любовта си към музиката му.

Тримата често се появяват един за друг на събития, както когато Дейвид изненада Марк по време на церемонията му за звезда на Алеята на славата в Холивуд през 2023 г. Дейвид също е кръстник на сина на Марк – Маркитос.

Източник: Daily Mail    
