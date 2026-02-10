Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

П родължава разследването по случая „Петрохан“. Предстои да станат ясни резултатите от аутопсията на телата, открити в кемпера край Околчица.

Водещата версия към този момент е убийство с последвало самоубийство.

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

От полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери, които са запечатали последните минути на мъжете в хижа Петрохан, преди смъртта им, както и началото на пожара.

На тези кадри се вижда моментът, в който трима души - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче напускат района на Петрохан.

Дни по-късно те бяха открити мъртви.