Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

П родължава разследването по случая „Петрохан“. Предстои да станат ясни резултатите от аутопсията на телата, открити в кемпера край Околчица.
Водещата версия към този момент е убийство с последвало самоубийство.
МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ
От полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери, които са запечатали последните минути на мъжете в хижа Петрохан, преди смъртта им, както и началото на пожара.
На тези кадри се вижда моментът, в който трима души - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче напускат района на Петрохан.
Дни по-късно те бяха открити мъртви.