Случаят "Петрохан": Чакат се резултати от аутопсията на откритите край Околчица тела

Водещата версия към момента е убийство с последвало самоубийство

10 февруари 2026, 06:55
Удари, бутане, ритници: Задържаха заподозрян за бруталното нападение с нож във Варна
Последни консултации при президента: Йотова се среща с АПС, МЕЧ и "Величие"
Студ и сняг във вторник, температури до -4°
Майката на Златков за хижа "Петрохан": Там камера няма
Говори мъжът, открил кемпера с три тела под Околчица
Обвиненият за блудство с деца в Лом: Цирк
Жертвите от „Петрохан“ сами подпалили хижата с книги и пелети
„Угощението на реалността“ в "Петрохан": Какво разкриват езотеричните книги от хижата

П родължава разследването по случая „Петрохан“. Предстои да станат ясни резултатите от аутопсията на телата, открити в кемпера край Околчица.

Водещата версия към този момент е убийство с последвало самоубийство.

МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

От полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери, които са запечатали последните минути на мъжете в хижа Петрохан, преди смъртта им, както и началото на пожара.

На тези кадри се вижда моментът, в който трима души - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче напускат района на Петрохан.

Дни по-късно те бяха открити мъртви.

Петрохан разследване аутопсия тела Околчица
Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 2 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 2 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 2 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 2 дни
