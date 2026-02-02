България

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

2 февруари 2026, 12:30
П резидентът Илияна Йотова ще проведе първите консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, записана в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

На 3 февруари, вторник, държавният глава ще проведе срещи на „Дондуков“ 2, както следва:

  • От 11.00 часа – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС;
  • От 13.30 часа – представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България;

Окончателно пред президента Йотова петима души изразиха готовност да поемат отговорността за управлението на страната - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник -омбудсмана Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Илияна Йотова няма законов срок, в който да обяви решението си, но политическата логика диктува това да се случи до часове след края на консултациите.

Действие: Президентът издава първия указ, с който назначава избрания кандидат за служебен министър-председател.

Следваща стъпка: Избраният премиер получава мандат да състави кабинет.

Срокът за „списъка с министри“

След като бъде назначен с указ, служебният премиер започва подбора на своя екип.

Срокът: По Конституция (чл. 99, ал. 5) няма фиксиран срок за това колко време премиерът може да реди кабинета си, но практиката на „Дондуков“ 2 досега е била около 7 дни.

Процедура: Премиерът представя на президента Йотова структура и състав на Министерския съвет.

Вторият „комбиниран“ указ и датата на изборите

Това е най-важният правен акт в настоящата ситуация. След като приеме предложението на премиера, Йотова трябва да издаде нов указ.

Указът за кабинета: С него тя назначава служебното правителство.

Указът за изборите: Тук е разковничето – според чл. 99, ал. 5 от Конституцията, с акта, с който се назначава служебното правителство, се насрочват и нови избори.

Срокът за вота:  Изборите трябва да се проведат в двумесечен срок (точно 60 дни) от датата на подписване на указа. Ако президентът Илияна Йотова подпише документа на 1 февруари, изборите трябва да са в рамките на следващите осем седмици.

Тук обаче календарът за 2026 г. поставя сериозно предизвикателство пред ЦИК и държавния глава. Тази година Цветница се пада на 5 април, а Великден е на 12 април. По закон и традиция избори не се насрочват по време на големи християнски празници, за да не се пречи на правото на почивка и на пътуванията на гражданите.

Това означава, че ако процедурата се движи по план, най-вероятните дати за вота са 29 март (преди празниците) или евентуално 19 април (Томина неделя), стига това да се вписва в конституционния 60-дневен срок от издаването на указа.

Специален абзац: Силата на президентския указ

Указът на Илияна Йотова за назначаване на служебен кабинет и насрочване на избори е неделим. Тя не може да назначи правителство днес, а да определи датата на изборите след седмица. Този механизъм бе въведен с последните промени в Конституцията, за да се гарантира, че страната няма да остане в „безтегловност“ със служебна власт, без ясен хоризонт за нов парламент. Веднъж подписан, указът се обнародва незабавно в „Държавен вестник“ и задейства хронограмата на ЦИК.

Клетва и начало на мандата

Веднага след обнародването на указа, служебното правителство полага клетва пред Народното събрание (а не пред президента, както беше преди).

Парламентът не се разпуска: 51-вото Народно събрание продължава да работи до деня, в който новите депутати положат клетва.

Основна задача: Единственият фокус на новия кабинет ще бъде провеждането на предсрочните избори в рамките на тези 60 дни.

