Животът след „Как се запознах с майка ви“: Къде са звездите от култовия сериал днес

10 февруари 2026, 11:38
„Как се запознах с майка ви“ беше истински феномен в поп културата по време на деветте си сезона и продължи да влияе и години след финала си.

Ситкомът разказва любовната история на главния герой Тед Мосби (Джош Раднор) наобратно – постепенно водеща до момента, в който той среща майката на децата си. Раднор си партнира с Алисън Ханиган (Лили Олдрин), Джейсън Сийгъл (Маршал Ериксен), Нийл Патрик Харис (Барни Стинсън) и Коби Смълдърс (Робин Шербацки).

Сериалът се излъчваше по CBS от 2005 до 2014 г. и включваше и покойния Боб Сагет, който озвучаваше бъдещата версия на Тед Мосби.
„Нещото в „Как се запознах с майка ви“ беше, че винаги преобръщаше очакванията ти“, каза Раднор пред HuffPost Live през 2016 г. „Винаги те разплакваше, винаги не беше това, което си мислеше, че е.“

Малко след края на сериала беше обявено, че CBS работи по спин-оф, озаглавен „Как се запознах с баща ви“, с участието на Картър Бейс, Крейг Томас и Емили Спайви. Проектът първоначално беше отменен, но нова версия с Хилари Дъф в главната роля дебютира през януари 2022 г. Сериалът „Как се запознах с баща ви“ беше окончателно спрян през 2023 г. след два сезона.

Ето къде са днес звездите от оригиналния актьорски състав на „Как се запознах с майка ви“, вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

