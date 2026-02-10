Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Ф утболистът от ЦСКА Дейвид Пастор, заловен да шофира след употреба на алкохол, е задържан за до 72 часа с прокурорско постановление. Предстои да бъде разгледано в Софийския районен съд искането на Софийската районна прокуратура (СРП) за постоянния му арест, каза на брифинг пред медиите говорителят на СРП прокурор Николай Николаев.

Той посочи, че за подобно нарушение законът предвижда затвор от една до три години и глоба от 1000 до 5000 лева. Николаев допълни, че съдебната практика показва, че за подобни провинения се налага условна присъда.

Арестуваха футболист на ЦСКА за шофиране след употреба на алкохол

Спортистът е отказал е да даде кръвен тест и няма данни да е употребявал наркотици. Той оказва пълно съдействие на разследването, каза прокурор Николаев.

По думите му, фактът, че футболистът не е български гражданин и няма друга връзка с България освен работата му, не пречи на разследването.

"Вчера рано сутринта наш екип забелязва водач, който преминава на два червени светофара един след друг. Те го спират и докато му проверяват документите, установяват, че е футболист на ЦСКА. В този момент пристигат граждани, които казват, че малко по-рано въпросният водач е направил лека катастрофа с тях. Пробата на място показва 2,32 промила", каза пред медиите Иван Янулов от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Той посочи, че поведението му било на човек, употребил алкохол, не се е опитвал да пречи по никакъв начин. Той е бил с негова приятелка в автомобила, който не бил негов.

"Обяснението, което е дал, че майка му е починала преди дни, и това го е подтикнало да употреби алкохол. Но поведението след употребата на алкохол не е оправдание", заяви още Иван Янулов.

И добави, че в миналото спортистът е имал фишове за превишена скорост.

По-рано от ЦСКА потвърдиха за случая и обявиха, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи.

"ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности".