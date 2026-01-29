България

"Омбудсманът няма място в изпълнителната власт": Велислава Делчева също отказа да е служебен премиер

Обновена преди 23 минути / 29 януари 2026, 06:55
"Потвърдих това, което заявявам отдавна, моето вътрешно убеждение е, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт". Това заяви омбудсманът Велислава Делчева след срещата си с президента Илияна Йотова. 

"За миналата година е имало три пъти по-малко жалби на граждани, отколкото в периода, когато има омбудсман, за гражданите е важно да има действащ човек на тази позиция. Не мисля, че е редно да изоставяме гражданите без защитник на техните права. На президента Йотова казах, че заставам зад позицията си, че омбудсманът не може да изпълнява задължения на служебен премиер и след това да се върне като омбудсман и да защитава правата на гражданите", добави Делчева. 

Омбудсманът проведе разговор с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова я посрещна на входа на президентската институция на „Дондуков“ 2  в 13.00 ч. в четвъртък. Срещата между двете беше закрита.

Източник: БТА

Омбудсманът бе един от възможните кандидати за служебен премиер, записани в Конституцията.

Източник: БГНЕС

След нея, в 14.00 ч., на среща с президента Илияна Йотова отиде и зам.-омбудсманът Мария Филипова. 

Източник: БГНЕС

След четири пъти „не“ и един път „да“ за служебен премиер, консултациите при президента Илияна Йотова продължават. До момента единствено Андрей Гюров се съгласи да заеме поста, ако той му бъде предложен. 

Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

В петък предстои президентът да се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева. 

В сряда Илияна Йотова проведе срещи с управителя и подуправителите на Българската народна банка (БНБ) относно назначаване на служебно правителство.

След срещата си с президента Йотова вчера, подуправителят на БНБ Андрей Гюров каза, че е готов да стане служебен премиер. Гуверньорът на банката Димитър Радев и подуправителите Петър Чобанов и Радослав Миленков заявиха пред журналисти, че няма да приемат поста на служебен министър-председател.

Във вторник президентът Илияна Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която също отказа поста на служебен премиер.

Според Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.

Държавният глава Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.

В края на 2025 г. президентът (2017 г. – 2026 г.)  Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от "Алианс за права и свободи" върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – от ГЕРБ - СДС и от „Продължаваме промяната-Демократична България".

Източник: БТА/Йоана Христова    
