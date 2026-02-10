Пиян и без книжка: Младеж се заби в стълб и събори ограда в Разград

Футболистът Давид Лима се оправдал за употребата на алкохол със смъртта на майка си

Мистериите "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход

М ладеж на 17-годишна възраст, с положителен полеви тест за алкохол и без книжка, катастрофира в уличен стълб в Разград.

Произшествието е станало малко след 3.00 часа след полунощ на 9 февруари в жилищен квартал. Проверката с дрегер показала 0,97 промила, а тийнейджърът отказал да предостави кръв за химичен анализ.

14-годишен катастрофира с крадена кола

Според началника на „Охранителна полиция“ в Разград комисар Димитър Александров сигналът е подаден от бащата на младежа.

„По негови данни след като си е легнал, е установил липсата на автомобила, като няма логично обяснение за това. Младежът е казал, че е изпил 2 литра бира. Не е обяснил как е взел ключовете, нито как е подкарал колата. Съставени са три акта - за причиняване на ПТП, за шофиране без книжка и за употреба на алкохол. При удара е паднал електрически стълб, както и цялата ограда на къщата, в която се е блъснал. Видимо не се е движил с позволената за участъка максимална скорост от 50 км/ч“, посочи полицаят.

Пиян тийнейджър катастрофира с откраднат автомобил

При справка в регистрите на МВР е установено, че 17-годишният вече има наложени санкции, но при управление на тротинетка - през декември и януари.

„И двете провинения са за липса на предпазни средства - каска и светлоотразителна жилетка“, добави Александров, цитиран от NOVA.

Пиян ученик без книжка помете с товарен автомобил кола в Кюстендилско (ВИДЕО)

Tъй като е непълнолетен, вместо глоба ще получи обществено порицание. А наказателните постановления ще бъдат изпратени на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Родителите вече са получили акт за предоставяне на МПС на лице, което е неправоспособно и употребило алкохол, както и такъв по Закона за закрила на детето - за неупражнен контрол.