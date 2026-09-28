20 ранени в Харков след масирана руска атака, сред тях 8 деца

О бщо 20 души, сред които осем деца, са били ранени при руска атака през нощта срещу Харков, при която е била поразена жилищна сграда. Това съобщи украинската агенция „Укринформ“, позовавайки се на ръководителя на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

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По думите му сред пострадалите няма тежко ранени. При удара обаче са били разрушени два етажа от жилищната сграда.

На мястото работят екипи на гражданската защита, които разчистват последствията от атаката.

Ранени има и в Киев

При руски удари по украинската столица Киев ден по-рано са били ранени девет души, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Шестима от пострадалите са били хоспитализирани.

Руските атаки срещу Киев продължават да засягат и жилищни райони. Само при един от последните удари в столицата дрон порази многоетажна жилищна сграда, при което загина 14-годишно момче, а още седем души бяха ранени.

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Две жертви в Суми

При руски удари с авиационни бомби по град Суми, в Североизточна Украйна, са загинали две жени. Една от жертвите е 16-годишно момиче. Петима души са били ранени, съобщи „Укринформ“, позовавайки се на ръководителя на областната военна администрация Олег Григоров.

Суми и областта през последните седмици неведнъж са били обект на руски въздушни атаки. Украинските власти съобщават за удари по жилищни сгради и други цивилни обекти.

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Зеленски: Русия не предприема стъпки към деескалация

Украинският президент Володимир Зеленски осъди остро последните руски удари срещу Киев и други украински градове.

Според него нападенията са доказателство, че Москва не се подготвя за реални стъпки към деескалация.

„Атаки срещу детски заведения, училища и жилищни сгради биха били определени като тероризъм навсякъде по света“, написа Зеленски в платформата X.

Той съобщи още, че при последните руски нападения е била повредена и резиденцията на посланика на Саудитска Арабия в Киев.

По думите на украинския президент руските атаки не преследват военни цели.

„Това е чисто и просто опит да пречупи хората и да нанесе колкото се може по-голяма вреда на обществото“, заяви Зеленски.

Той обвини Русия, че изпраща подвеждащи сигнали за мир към международната общност, за да избегне тежки санкции и други реакции от страна на Запада.

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„Русия знае как да изпраща такива насърчаващи дипломатически сигнали, които светът просто иска да чуе. Тя знае как да изпраща такива сигнали, за да забави сериозни стъпки от света в отговор на войната“, се казва в публикацията му.

Зеленски заяви, че Украйна очаква „ефективни решения“ от международната общност и по-силен натиск от партньорите си, така че Москва да разбере, че манипулативната дипломация няма да ѝ позволи „да продължи да печели все повече време за война и терор“.

Двама загинали при удар по пазар край Киев

Междувременно при атака с руски дронове е бил запален пазар в района на Киев. При нападението са загинали двама души, съобщи украинската прокуратура, цитирана от Ройтерс.