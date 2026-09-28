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20 ранени в Харков след масирана руска атака, сред тях 8 деца

Ударена е жилищна сграда, при атаки в Киев и Суми също има ранени и загинали

Василена Василева Василена Василева

28 септември 2026, 08:36
20 ранени в Харков след масирана руска атака, сред тях 8 деца
Източник: AP/БТА

О бщо 20 души, сред които осем деца, са били ранени при руска атака през нощта срещу Харков, при която е била поразена жилищна сграда. Това съобщи украинската агенция „Укринформ“, позовавайки се на ръководителя на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

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По думите му сред пострадалите няма тежко ранени. При удара обаче са били разрушени два етажа от жилищната сграда.

На мястото работят екипи на гражданската защита, които разчистват последствията от атаката.

  • Ранени има и в Киев

При руски удари по украинската столица Киев ден по-рано са били ранени девет души, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Шестима от пострадалите са били хоспитализирани.

Руските атаки срещу Киев продължават да засягат и жилищни райони. Само при един от последните удари в столицата дрон порази многоетажна жилищна сграда, при което загина 14-годишно момче, а още седем души бяха ранени.

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  • Две жертви в Суми

При руски удари с авиационни бомби по град Суми, в Североизточна Украйна, са загинали две жени. Една от жертвите е 16-годишно момиче. Петима души са били ранени, съобщи „Укринформ“, позовавайки се на ръководителя на областната военна администрация Олег Григоров.

Суми и областта през последните седмици неведнъж са били обект на руски въздушни атаки. Украинските власти съобщават за удари по жилищни сгради и други цивилни обекти.

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  • Зеленски: Русия не предприема стъпки към деескалация

Украинският президент Володимир Зеленски осъди остро последните руски удари срещу Киев и други украински градове.

Според него нападенията са доказателство, че Москва не се подготвя за реални стъпки към деескалация.

„Атаки срещу детски заведения, училища и жилищни сгради биха били определени като тероризъм навсякъде по света“, написа Зеленски в платформата X.

Той съобщи още, че при последните руски нападения е била повредена и резиденцията на посланика на Саудитска Арабия в Киев.

По думите на украинския президент руските атаки не преследват военни цели.

„Това е чисто и просто опит да пречупи хората и да нанесе колкото се може по-голяма вреда на обществото“, заяви Зеленски.

Той обвини Русия, че изпраща подвеждащи сигнали за мир към международната общност, за да избегне тежки санкции и други реакции от страна на Запада.

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„Русия знае как да изпраща такива насърчаващи дипломатически сигнали, които светът просто иска да чуе. Тя знае как да изпраща такива сигнали, за да забави сериозни стъпки от света в отговор на войната“, се казва в публикацията му.

Зеленски заяви, че Украйна очаква „ефективни решения“ от международната общност и по-силен натиск от партньорите си, така че Москва да разбере, че манипулативната дипломация няма да ѝ позволи „да продължи да печели все повече време за война и терор“.

  • Двама загинали при удар по пазар край Киев

Междувременно при атака с руски дронове е бил запален пазар в района на Киев. При нападението са загинали двама души, съобщи украинската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Редактор: Василена Василева
Източник: Петър Къдрев, БТА    
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