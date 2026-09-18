Google показа AI агент, който да помага на семейството

AI асистентите до голяма степен са създадени с фокус върху отделния човек. Те знаят какво пита даден потребител, какво търси той и от какво се нуждае, за да се справи с ежедневието си. Сега Google експериментира с различна концепция: AI агент, който принадлежи на цялото семейство, а не на конкретен потребител.

Google Labs разширява обхвата на експерименталния CC, така че да обслужва групи от до шестима души. Целта е ясна: част от рутинните задачи по организацията на натовареното ежедневие в домакинството да се прехвърлят на изкуствен интелект, способен да възприема и осмисля информация, споделена от няколко души.

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Това може да бъде полезно, тъй като семейната организация рядко се управлява изцяло от един човек. Училищни графици, спортни тренировки, часове за прегледи, резервации за пътувания, сметки и списъци за пазаруване често са разпръснати из различни електронни пощи и календари. CC е създаден, за да обедини част от тази информация и да я превърне в обща картина на предстоящите задачи.

Всяка сутрин CC може да предоставя общ преглед на предстоящите ангажименти за деня, като показва на членовете на семейството какво предстои, кой къде трябва да бъде и кои задачи вече са изпълнени. Системата може също така да следи важни дати и автоматично да добавя съответните събития към споделен семеен календар или списък със задачи, стига да разполага с необходимата информация.

По-интересното обаче е, че CC е замислен да прави нещо повече от това просто да организира информация. От Google посочват, че дигиталният помощник може да се справя с практически задачи като попълване на формуляри за съгласие и регистрационни бланки, съставяне на списъци за пазаруване и изготвяне на седмични планове за хранене. Ако липсва информация, той може да поиска уточнение и да запомни съответните подробности за бъдещи взаимодействия.

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Потребителите избирателно предоставят достъп до конкретна информация, например препращане на имейли от училища, спортни клубове или ветеринарни лекари, което позволява на CC да създаде единен семеен календар, без да разкрива лични данни. Резултатът е единен и надежден източник на актуална информация за домакинството.

Поверителността е важен аспект на експеримента, тъй като наличието на споделен асистент неизбежно повдига въпроси относно това кой каква информация може да вижда. От Google посочват, че CC разполага със собствен потвърден акаунт в Google и взаимодейства единствено с членовете на групата. Всеки потребител сам избира каква информация да сподели, като правата за достъп могат да бъдат променени впоследствие.

Съществуват няколко начина за предоставяне на тази информация. Потребителите могат автоматично да споделят съобщения от избрани податели, например от училището на детето, или ръчно да изпращат към CC отделни имейли, съобщения, файлове и други данни. Системата може също така да се свързва със съществуващи услуги на Google, включително Gmail, Chat, Docs и Calendar.

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Технически погледнато, CC използва моделите Gemini на Google и работи в изолирана облачна среда, базирана на фирмената рамка за агенти „Antigravity“. Това позволява на асистента не просто да генерира предложения, а реално да изпълнява задачи, като например работа с документи и проверка на информация, свързана с времето за пътуване.

Експериментът насочва към по-мащабна промяна в начина, по който биха могли да функционират AI асистентите. Вместо да бъде поредният чатбот, използван поотделно от всеки член на семейството, CC се позиционира като споделен дигитален участник в живота на домакинството.

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Това не означава, че семействата са готови да поверят цялото си ежедневие на изкуствен интелект. CC остава експериментален проект на Google Labs, достъпен засега за пълнолетни потребители в САЩ с лични акаунти в Google.