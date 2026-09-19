Технологии

Имат ли смартфоните и джаджите ни срок на годност

Според публикации в интернет умните ни устройства, часовници, телефони и дори компютри, имат неофициален срок на годност, след който стават неизползваеми и това се решава от производителя, което провокира притеснения сред хората, но така ли е

Мартин Дешев Мартин Дешев

19 септември 2026, 11:57
Имат ли смартфоните и джаджите ни срок на годност
Източник: iStock/GettyImages

К огато потребителите купуват нов смартфон, смарт часовник, лаптоп или друго устройство, очакването е просто: стига хардуерът да е изправен и батерията да държи заряд, устройството трябва да продължи да работи дълги години. Тъй като обаче съвременните технологии все повече зависят от облачни услуги, специализирани сървъри и непрекъснати софтуерни актуализации, се очертава една по-тревожна реалност: устройствата ни имат „срок на годност“, а производителите са тези, които решават кога той изтича. Поне така се твърди в онлайн публикации и коментари в социалните мрежи.

Софтуерната поддръжка се превърна в един от най-важните фактори, определящи колко дълго едно устройство може да работи. Когато актуализациите спрат, първо нямаме достъп новите функционалности.

Microsoft пусна спешен ъпдейт за сигурността на Windows 11

След това приложенията постепенно могат да станат несъвместими, операционните системи на телефоните могат да създадат проблеми със сдвояването и в крайна сметка уязвимостите в сигурността да останат без корекция. Това е особено важно за устройства като смартчасовниците, които могат да генерират здравна информация, данни за разплащания и друга чувствителна информация.

Смартфоните, таблетите, лаптопите, смарт телевизорите, устройствата за стрийминг, безжичните слушалки и дори автомобилите все повече зависят от софтуера, за да останат полезни. Дадено устройство може да продължи да функционира безупречно, но с времето да загуби достъп до услугите, които първоначално са го правили привлекателно. 

Сгъваемите смартфони са бъдещето, но има и пречка

Най-често производителят преустановява предоставянето на актуализации на операционната система и корекции за сигурност. Това става след предварително обявен период от време и е логичен ход - в един момент става твърде скъпо и нерентабилно да се пише софтуер за устройства на няколко години, които вече се използват от по-малко хора и хардуерът им не е актуален за новите функции и рискове.

Далеч по-разочароващо е, когато дадена компания спре поддръжката на инфраструктурата, необходима за функционирането на дадено устройство. Хардуерни продукти се превърнаха в безполезни парчета пластмаса и метал, след като компаниите зад тях изключиха поддържащите облачни сървъри. с което напълно изправни екрани и електронни компоненти станаха неизползваеми. 

И в Европа, и в САЩ има закони, които не позволяват да има планиран срок за експлоатационен живот на даден продукт. Това означава, че той трябва да работи в първоначалния си вид докато не се повреди без възможност повече да бъде поправен. Звучи добре, но е и доста общо, което дава възможност на компаниите да изчисляват приблизително колко ще издържи едно устройство преди да започне да прави проблеми.

Известията в Android не работят? Ето какво да правим

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

На хартия това помага за планирането за гаранционна поддръжка, производство и доставка на части и т.н. В реалността обаче има обвинения, че се използва най-вече, за да сложи неофициален срок на годност на дадени устройства и услуги, след който те са оставени на произвола на съдбата.

С течение на времето батериите губят капацитета си, устройствата за съхранение на данни могат да се увредят, а физическите компоненти се износват. Това е най-познатата форма на остаряване и понякога може да бъде преодоляна чрез ремонт или подмяна. Но не всички устройства поддържат замяна на компоненти или често това е твърде скъпо.

Как да спестим още време с помощта на Google Maps

iPhone Duo въвежда Apple при сгъваемите смартфони

Има и сериозен аргумент в полза на това да се вземе предвид софтуерната поддръжка още преди покупката, вместо да се установи положението едва след няколко години. По-евтино устройство с кратък период на поддръжка в крайна сметка може да се окаже по-малко стойностно от по-скъп модел, проектиран с по-мощен хардуер, способен да получава поддръжка за по-дълго време. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
смартфон мобилен телефон технологии смарт часовник умен часовник джаджи електроника компютър лаптоп техника
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Моторист загина при челен сблъсък с камион край Хасково, има и ранен

Моторист загина при челен сблъсък с камион край Хасково, има и ранен

Почина легендата на Интер и италианския футбол Сандро Мацола

Почина легендата на Интер и италианския футбол Сандро Мацола

Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше

Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше

Доналд Тръмп-младши връща парите на руския олигарх, платил за сватбеното му тържество?

Доналд Тръмп-младши връща парите на руския олигарх, платил за сватбеното му тържество?

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Китайците в бясна надпревара за покупка на европейски заводи

Китайците в бясна надпревара за покупка на европейски заводи

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 2 дни
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 3 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 3 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земеделският министър за цената на хляба: Не би трябвало да има сериозно повишение

Земеделският министър за цената на хляба: Не би трябвало да има сериозно повишение

България Преди 1 час

Това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин, заяви Пламен Абровски

Путин обвини Украйна, че пречи на мира и се меси в изборите

Путин обвини Украйна, че пречи на мира и се меси в изборите

Свят Преди 2 часа

Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Лени Кравиц вече е Кен: Barbie създаде кукла по негов образ

Любопитно Преди 4 часа

Рок музикантът е първият представител на музикалната индустрия в колекцията Barbie Signature Kenbassadors

Частица от Честния пояс на Дева Мария пристига във Варна

Частица от Честния пояс на Дева Мария пристига във Варна

Любопитно Преди 4 часа

Светинята ще остане за поклонение три дни в катедралния храм „Успение Богородично“

Инфлуенсърката Теодора получи втори шанс в “Игри на волята”

Инфлуенсърката Теодора получи втори шанс в “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

​Шампионката по калистеника Жасмина извоюва 100 златни гроша за победата си в битката за оцеляване

<p>Тръмп подписа Закона &quot;Линдзи Греъм&quot;, Зеленски му благодари</p>

Тръмп подписа Закона "Линдзи Греъм" зa мащабни санкции срещу Русия, Зеленски му благодари

Свят Преди 4 часа

С него се засилва икономическият натиск върху Москва и се дава възможност за мита срещу държави, които купуват руски петрол и газ

Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло

Eлектропреносната мрежа на Куба се срина изцяло

Свят Преди 5 часа

Над 9 милиона души са останали без ток

d

Тежката катастрофа в Сливенско: Жертвите са медици

България Преди 5 часа

<p>Нова ескалация: Въздушна тревога в Рияд, чуха се експлозии</p>

Въздушна тревога в Рияд и още няколко района, отекнаха експлозии

Свят Преди 5 часа

Саудитските власти предупредиха жителите на столицата за въздушна опасност на фона на зачестилите атаки на хутите

19 септември: Отдаваме почит на трима светци, загинали заради вярата си

19 септември: Отдаваме почит на трима светци, загинали заради вярата си

Любопитно Преди 5 часа

Вижте каква е историята на тяхната мъченическа смърт:

<p>Тръмп обяви <strong>&bdquo;сбъдната мечта&ldquo;</strong> за САЩ</p>

Тръмп: САЩ, Дания и Гренландия се споразумяха за американско военно присъствие на острова

Свят Преди 5 часа

Тръмп обяви договореност, която предвижда разширяване на американското военно присъствие и ограничаване на възможността противници на Вашингтон да изграждат бази там

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Дронове спряха полетите на летището в Люксембург

Свят Преди 5 часа

Аерогарата временно преустанови всички излитания и кацания като превантивна мярка заради засечени безпилотни летателни апарати

.

Какво е ледено вино и защо го наричат "течно злато"

Любопитно Преди 6 часа

Защо леденото вино се нарежда сред най-скъпите и редки напитки в света? Разкриваме тайната на нощния гроздобер при -8°C и защо ценителите го наричат „течно злато“

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка

Рон Де Франческо - последният човек, успял да избяга от Южната кула на 11 септември

Свят Преди 6 часа

Рон Де Франческо е смятан за последния оцелял човек, напуснал Южната кула на Световния търговски център, която се срутва само мигове след като той успява да слезе от 84-ия етаж

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Наистина ли изкуственият интелект ще убие всички ни? И как точно?

Свят Преди 6 часа

Изследователи предупреждават, че изкуственият интелект може да унищожи човечеството до 10 години. Доколко реални са сценариите с роботите убийци, биологичните оръжия и ядрените кодове, или става дума за преувеличени апокалиптични теории?

Слънчев уикенд, но с изненада: Жегата стига 32°, после идват дъжд и гръмотевици

Слънчев уикенд, но с изненада: Жегата стига 32°, после идват дъжд и гръмотевици

България Преди 6 часа

Предимно слънчево ще бъде през почивните дни, а в началото на следващата седмица се очакват дъждове и гръмотевични бури

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Франки Мюниз разкри, че е стигнал до „дъното“ седмици след новината за развода

Edna.bg

"Foundation Nails": Новият "no-makeup" маникюр, който наистина си заслужава

Edna.bg

Моторист загина при челен сблъсък с камион в Хасковско, има и ранен (ВИДЕО)

Nova.bg

За няколко дни бензинът е поскъпнал с 5 евроцента за литър, искат нова отстъпка за горивата

Nova.bg