Имат ли смартфоните и джаджите ни срок на годност

К огато потребителите купуват нов смартфон, смарт часовник, лаптоп или друго устройство, очакването е просто: стига хардуерът да е изправен и батерията да държи заряд, устройството трябва да продължи да работи дълги години. Тъй като обаче съвременните технологии все повече зависят от облачни услуги, специализирани сървъри и непрекъснати софтуерни актуализации, се очертава една по-тревожна реалност: устройствата ни имат „срок на годност“, а производителите са тези, които решават кога той изтича. Поне така се твърди в онлайн публикации и коментари в социалните мрежи.

Софтуерната поддръжка се превърна в един от най-важните фактори, определящи колко дълго едно устройство може да работи. Когато актуализациите спрат, първо нямаме достъп новите функционалности.

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След това приложенията постепенно могат да станат несъвместими, операционните системи на телефоните могат да създадат проблеми със сдвояването и в крайна сметка уязвимостите в сигурността да останат без корекция. Това е особено важно за устройства като смартчасовниците, които могат да генерират здравна информация, данни за разплащания и друга чувствителна информация.

Смартфоните, таблетите, лаптопите, смарт телевизорите, устройствата за стрийминг, безжичните слушалки и дори автомобилите все повече зависят от софтуера, за да останат полезни. Дадено устройство може да продължи да функционира безупречно, но с времето да загуби достъп до услугите, които първоначално са го правили привлекателно.

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Най-често производителят преустановява предоставянето на актуализации на операционната система и корекции за сигурност. Това става след предварително обявен период от време и е логичен ход - в един момент става твърде скъпо и нерентабилно да се пише софтуер за устройства на няколко години, които вече се използват от по-малко хора и хардуерът им не е актуален за новите функции и рискове.

Далеч по-разочароващо е, когато дадена компания спре поддръжката на инфраструктурата, необходима за функционирането на дадено устройство. Хардуерни продукти се превърнаха в безполезни парчета пластмаса и метал, след като компаниите зад тях изключиха поддържащите облачни сървъри. с което напълно изправни екрани и електронни компоненти станаха неизползваеми.

И в Европа, и в САЩ има закони, които не позволяват да има планиран срок за експлоатационен живот на даден продукт. Това означава, че той трябва да работи в първоначалния си вид докато не се повреди без възможност повече да бъде поправен. Звучи добре, но е и доста общо, което дава възможност на компаниите да изчисляват приблизително колко ще издържи едно устройство преди да започне да прави проблеми.

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На хартия това помага за планирането за гаранционна поддръжка, производство и доставка на части и т.н. В реалността обаче има обвинения, че се използва най-вече, за да сложи неофициален срок на годност на дадени устройства и услуги, след който те са оставени на произвола на съдбата.

С течение на времето батериите губят капацитета си, устройствата за съхранение на данни могат да се увредят, а физическите компоненти се износват. Това е най-познатата форма на остаряване и понякога може да бъде преодоляна чрез ремонт или подмяна. Но не всички устройства поддържат замяна на компоненти или често това е твърде скъпо.

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Има и сериозен аргумент в полза на това да се вземе предвид софтуерната поддръжка още преди покупката, вместо да се установи положението едва след няколко години. По-евтино устройство с кратък период на поддръжка в крайна сметка може да се окаже по-малко стойностно от по-скъп модел, проектиран с по-мощен хардуер, способен да получава поддръжка за по-дълго време.