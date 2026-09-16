Технологии

Microsoft пусна спешен ъпдейт за сигурността на Windows 11

Софтуерният гигант пусна извънреден, голям ъпдейт за операционната си система, който коригира близо 1000 проблеми в сигурността на платформата и адресира уязвимости в почти всички функции и компоненти на софтуера, с което трябва да стане по-сигурен

Мартин Дешев Мартин Дешев

16 септември 2026, 09:48
Microsoft пусна спешен ъпдейт за сигурността на Windows 11
Източник: Microsoft

Microsoft пусна извънредна актуализация за Windows 11, за да отстрани технически проблеми, възникнали след мащабния пакет от поправки, издаден в рамките на септемврийския Patch Tuesday. Актуализацията на Microsoft за септември беше необичайно мащабна и отстранява близо 1000 уязвимости в сигурността.

Малко след пускането ѝ обаче потребители и фирми започнаха да съобщават за проблеми, засягащи някои важни функции на Windows. Сега Microsoft пусна извънредна актуализация за отстраняване на тези проблеми. 

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Извънредната актуализация обхваща версиите 24H2, 25H2 и 26H1 на Windows 11, както и няколко издания на Windows Server и поддържаните версии на Windows с дългосрочна поддръжка (LTSC). Microsoft преценява проблемите като достатъчно сериозни, за да наложат пускането на актуализации извън обичайния месечен график. 

Един от проблемите засяга Remote Desktop Services – технологията на Microsoft за отдалечен достъп до компютри. Това е от особено значение за бизнеса и ИТ администраторите, за които отдалеченият работен плот е част от ежедневните работни процеси.

Друг проблем е свързан със споделянето на папки при базирани на Hyper-V виртуални машини с Linux. Hyper-V се използва широко за виртуализация, включително от разработчици и фирми, които поддържат Linux среди паралелно с Windows. Така се оказа, че септемврийската актуализация създава проблеми в сфера, в която все по-често се очаква Windows да съжителства с други операционни системи.

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При потребителски конфигурации първоначалната корекция водеше до неизправност при стартиране на определен хардуер, съвместим с USB Audio Class 1.0, или до пълна загуба на аудиоканали. Допълнителната корекция коригира проблема, като отстранява грешките при инициализация на хардуера и възстановява пространствения и многоканалния аудио изход. 

Наличните данни сочат към продължаващи проблеми с нестабилност на драйверите и сривове на системата при компютри, използващи графични карти AMD Radeon, както и към изолирани случаи на блокиране на File Explorer и аномалии в изображенията. Microsoft активно проучва сигналите, свързани с графичната подсистема, но все още не е включила корекция на ниво драйвер в това извънредно издание. 

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Нито един от тези проблеми не би бил непременно катастрофален за всеки потребител на Windows. Но именно това прави успешното внедряване на актуализациите за Windows толкова трудна задача. Microsoft трябва да тества огромен брой хардуерни конфигурации, драйвери, приложения и софтуерни комбинации.

Понякога дадена промяна, целяща отстраняването на една уязвимост, може да доведе до неочаквани взаимодействия с друг компонент. По-сериозно безпокойство буди честотата, с която през тази година на Microsoft се е налагало да пуска извънредни актуализации.

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Според The ​​Verge, през януари компанията е издала четири извънредни ъпдейта след проблемно обновление на Windows 11. Още два са последвали през март заради проблеми, свързани с неуспешни инсталации и влизането в акаунти на Microsoft. През юли Microsoft пусна поредната извънредна актуализация за отстраняване на проблеми с производителността и бързото изтощаване на батерията, причинени от драйвер на Intel.

Microsoft вече призна, че Windows се нуждае от повече внимание по отношение на производителността и надеждността. По-рано тази година ръководителят на звеното за Windows и устройства Паван Давулури заяви, че инженерите ще се съсредоточат върху онова, което Microsoft определи като най-упоритите проблемни аспекти на операционната система, като за по-бързото им отстраняване ще прилагат вътрешен подход на „масирано съсредоточаване на усилията“. 

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Моментът е особено неудобен, тъй като актуализациите на Windows стават все по-важни. С оглед на непрекъснато променящите се заплахи за сигурността, потребителите не могат просто да пренебрегват корекциите за неопределено време. Същевременно, многократните неуспехи при актуализиране могат да накарат хората да избягват незабавното им инсталиране. Това поставя Microsoft пред трудна дилема: актуализациите за сигурност трябва да се предоставят бързо, но същевременно не бива да нарушават работата на системите, които са предназначени да защитават.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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