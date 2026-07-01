Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)

Ф разата "интегрираме изкуствен интелект в процесите си" се превърна почти в синоним на съкращения на персонал за много компании. През последните две години безброй фирми обявиха съкращения на работни места, като посочваха AI като ключова причина за преструктуриране. От разработчиците на софтуер до екипите за обслужване на клиенти, на работниците все по-често се казва, че автоматизацията променя работната сила и те не са нужни.

Според мащабно проучване на компанията Ramp и Revelio Labs, внедряването на AI всъщност увеличава служителите. Анализът обхваща почти 22 000 фирми в САЩ във всички сектори и от всякакви размери - от малки стартиращи компании до големи корпорации. Краткият извод: компаниите, които инвестират много в AI, всъщност са увеличили персонала си средно с 10% в рамките на 2 години след внедряването. И най-важното за мнозина: началните позиции са се увеличили с 12%, т.е. притесненията, че младите няма да могат да си намерят работа и да трупат опит, засега не се реализират.

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Но детайлите показват и съществени разлики. AI внедряването остава силно неравномерно в секторите и компаниите. Постигането на оптимални резултати също е много неравномерно. Ефектите и съответно резултатите си проличават най-рано 6-12 месеца след внедряването. Отнема време за най-добрите практики да бъдат намерени, приложени и те да развият своя ефект. Компаниите, които не внедряват AI усилено, не виждат почти никаква разлика.

Вместо незабавно да замени работниците, AI изглежда създава търсене на допълнителни инженери, специалисти по данни, експерти по инфраструктура и бизнес персонал, способни да внедряват и управляват новите технологии. Констатациите оспорват едно от най-често срещаните предположения: Внедряването на изкуствен интелект в голям мащаб далеч не е толкова просто, колкото закупуването на софтуер и съкращаването на работни места.

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Компаниите често трябва да изградят изцяло нова инфраструктура, да препроектират работните процеси, да преквалифицират служителите си и да наемат специалисти с опит в машинното обучение, облачните изчисления и киберсигурността. Изкуственият интелект може да автоматизира определени задачи, но също така създава значителна нова работа по време на прехода. Това помага да се обясни защо някои от най-големите инвеститори в AI продължават да разширяват работната си сила, въпреки че харчат милиарди за изкуствен интелект.

Не всяка компания изпитва един и същ ефект и увеличението на наемането на персонал може да се окаже временно. След като системите с изкуствен интелект станат напълно интегрирани и узрели, бизнесът може да се нуждае от по-малко служители, за да поддържа същите операции. С други думи, днешното наемане в крайна сметка може да бъде последвано от съкращения на работната сила утре. Тази несигурност затруднява извеждането на общи заключения относно дългосрочното въздействие на изкуствения интелект върху заетостта. Констатациите също така хвърлят нова светлина върху неотдавнашната вълна от съкращения в технологичния сектор.

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Ако най-големите инвеститори в изкуствен интелект добавят повече човешки работници, за да подкрепят растежа си, тогава общоприетото корпоративно извинение за „съкращаване на работни места поради AI“ започва да се разпада. Експертите от индустрията предлагат две неудобни алтернативни реалности:

Много фирми използват AI като удобен PR щит. Изправени пред спадащи приходи или натиск от високите разходи, ръководителите намират за много по-лесно да обвиняват насочената към бъдещето за мерките за намаляване на разходите, отколкото да признаят лошо пазарно представяне или стратегически провал.

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Компаниите, които извършват незабавни съкращения под прикритието на интеграция на AI, просто са много зле във внедряването на технологията. Сляпото уволнение на работници в очакване на магически софтуерен спасител често води до обратен ефект, оставяйки останалия персонал претоварен и неоптимизираните AI системи неспособни да се справят с реалните бизнес операции.

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Това не означава, че изкуственият интелект се проваля. Напротив, той продължава да предоставя измерими ползи. Но технологията се оказва по-малко незабавен заместител на човешките работници и по-скоро мощен инструмент, който изисква квалифицирани хора за внедряване и управление. Компаниите, които ще успеят, няма непременно да са тези, които съкращават най-много работни места, а тези, които се научат как да комбинират изкуствения интелект с човешкия талант по най-ефективния начин.