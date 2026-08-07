Технологии

Повечето хора вече харесват AI романите, но има уловка

Ново проучване открива, че мнозина харесват историите и романите, които са писани от генеративен AI и ги оценяват по-високо от човешките. Това обаче се дължи изцяло на заслугата на човешкото творчество, което е използвано за обучението на алгоритъма

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7 август 2026, 10:01
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И зкуственият интелект достигна още един важен етап в бързата си еволюция. Според ново проучване, цитирано от CNET, читателите често оценяват генерираното от изкуствен интелект писане като по-висококачествено от текста, написан от хора. Констатациите показват, че разликата между генерираното от машини и създаденото от хора съдържание става все по-трудна за откриване.

Проучването, ръководено от д-р Дийна Вайсберг, професор в катедрата по психология и мозъчни науки в университета Виланова и направено заедно с екип на Кеймбридж, е анкетирало 1682 участници на възраст от 18 до 81 години в три различни експеримента. Те са били помолени да оценят литературното качество на различни творби и да определят дали авторът е човек или чатбот с изкуствен интелект, по-специално ChatGPT. 

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В основния експеримент на участниците са дадени едни и същи истории. На едната група е казано, че са дело на човек, а на другата - на чатбот. Във втората част, хората са разделени на две групи. На едната се дава история, написана от човек, а на другата - от ChatGPT. Групите не знаят кой е авторът и трябва да се опитат да познаят. След това групите са разменени.

Хората оценяват историите на ChatGPT като по-качествени. Но има важна уловка. Най-голямата част от участниците дават висока оценка на историите на ChatGPT, когато са подведени да мислят, че са дело на човек.

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По отношение на разпознаването кой е реалният автор, около половината участници не успяват да го направят. Според авторите на проучването, това показва ясна предразположеност и предпочитание на хората към творбите на други хора, макар и да им е трудно да ги разпознаят. 

"Просто приемаме, че креативното писане изисква уникални човешки качества, като емоционална интелигентност и житейски опит, което кара хората да подценяват способностите на AI. Бих казала, че разбиранията на хората за способностите на AI все повече изостават", казва Вайсберг.

Предпочитанието към AI творбите произтича до голяма степен от структурни характеристики, а не от присъщ творчески гений. Учените наблюдават, че големите езикови модели са склонни да създават текст, който е директен, експлицитен и структурно издържан. За разлика от това, човешките автори често използват финес, индиректни метафори и сложни наративни дъги, които изискват по-задълбочено тълкуване. 

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Големите езикови модели са обучени върху огромни колекции от книги, статии, уебсайтове и други материали, създадени от човека. Вместо да изобретяват изцяло нов стил на писане, тези системи научават моделите, речника, изреченията и техниките за разказване на истории, разработени от милиони хора в продължение на векове. Изкуственият интелект пише по начина, по който го прави, защото се е учил от колективния труд на човечеството. Изпипаната проза, която много читатели предпочитат, в крайна сметка е изградена върху безброй примери за човешка креативност. 

Много компании вече използват генеративен изкуствен интелект, за да подготвят имейли, да обобщават документи, да създават маркетингови текстове. Въпреки че тези инструменти могат драстично да подобрят производителността, те също така предизвикаха продължаващи дебати относно оригиналността, прозрачността и авторските права.

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Критиците твърдят, че системите с изкуствен интелект зависят от създадени от човека материали, без винаги да посочват авторството на оригиналните създатели. Поддръжниците от друга страна ги виждат като усъвършенствани инструменти за производителност, които помагат на хората да общуват по-ефективно, а не заместват изцяло човешкото творчество. Проучването добавя още един пласт към тази дискусия, като показва, че качеството, което много читатели ценят, в много отношения е отражение на човешките знания и стиловете на писане, използвани за обучение на тези модели.

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За читателите проучването служи като напомняне, че разграничаването между човешко и изкуствено писане става все по-трудно. С продължаващото усъвършенстване на езиковите модели фокусът може постепенно да се измести от това кой е написал даден текст и към това колко точен, информативен и надежден е той. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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