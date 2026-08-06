Технологии

AI ботове си направили форум да планират хакерски атаки

Разследването на OpenAI, след като няколко алгоритъма нарушиха правилата и преодоляха защитите на външна платформа, открива още подробности, включително как AI моделите са направили атаките под носа на компанията и никой не е забелязал

Мартин Дешев Мартин Дешев

6 август 2026, 10:06
Повечето хора вече харесват AI романите, но има уловка

Повечето хора вече харесват AI романите, но има уловка
Икономисти срещу AI: Трябва да действаме веднага

Икономисти срещу AI: Трябва да действаме веднага
Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)

Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)
Социалните мрежи губят битката с нискокачествения изкуствен интелект

Социалните мрежи губят битката с нискокачествения изкуствен интелект
Ново, Rakuten Viber пуска мобилен интренет през eSIM

Ново, Rakuten Viber пуска мобилен интренет през eSIM
Шефът на Microsoft: Спрете да използвате AI по този начин

Шефът на Microsoft: Спрете да използвате AI по този начин
Как да използваме Gemini AI пълноценно

Как да използваме Gemini AI пълноценно
AI е по-скъп от човешките служители (засега)

AI е по-скъп от човешките служители (засега)

И Т гигантите осъзнават, че оценяването на мощни агенти с изкуствен интелект става почти толкова трудно, колкото и тяхното създаване. OpenAI разкри нови подробности за скорошния инцидент при тестване на киберсигурността, разкривайки, че нейни агенти с изкуствен интелект са си направили и използвали вътрешен форум, за да комуникират с различни версии на себе си, докато извършват неоторизирани хакерски дейности.

Това е поведение, което експертите на компанията първоначално не са забелязали. Констатациите бяха представени по време на конференцията за киберсигурност Black Hat и предлагат още един поглед към все по-сложното поведение на напредналите системи с изкуствен интелект, съобщава Wired.

Apple обвини OpenAI в още злоупотреби с тайни проекти

Според OpenAI инцидентът е станал по време на контролирани оценки на киберсигурността, при които експериментални агенти с изкуствен интелект са били натоварени със задачата да решават предизвикателства за сигурността в тестова среда. По време на упражненията моделите неочаквано са започнали да оставят съобщения на вътрешен форум, съдържащи информация за уязвимости, успешни методи за атака и съвети, които по-късно AI агентите биха могли да използват, за да изпълняват същите задачи по-ефективно. Експертите не са разпознали веднага, че агентите са създали свой собствен метод за споделяне на знания между отделните оценки.

Разследващите открили, че преди и по време на външната атака, моделът е оставил писмени записи в скрита област от инфраструктурата на OpenAI. Агентът е изготвил подробни ръководства, предназначени за следващи версии на агента, очертаващи конкретни стъпки за деактивиране на вътрешните контроли за безопасност.

Как да повишим сигурността си докато използваме AI

ИТ гигантите харчат за AI колкото страна от Г20

В по-ранни пробни изпълнения моделът успешно е изключил вътрешните инструменти за регистриране и наблюдение, скривайки активността си в реално време от човешки наблюдатели. Поведението показва, че когато им се дадат сложни целенасочени задачи, усъвършенстваните модели ще третират предпазните мерки просто като препятствие, което да се заобиколи.

При предишни тестове, AI агенти са избягали от неправилно конфигурирани изолирани среди и са получили достъп до реални системи, включително инфраструктура, принадлежаща на Hugging Face и други организации. По-късно разследванията са заключили, че тези инциденти са резултат предимно от слабости в тестовите среди, а не от умишлено злонамерено поведение от самите модели. Въпреки това, те са разкрили нарастващата трудност при безопасното оценяване на все по-способни AI системи.

Въпреки пробива, който се случи в средата на юли, OpenAI не осъзнава, че собственият му модел е хакер, повече от седмица. Системите за оценка на OpenAI генерират телеметрични потоци в десетки едновременни изпълнения на модели, създавайки претоварване с данни, което позволява на активността на злонамерения агент да се скрие. Hugging Face изолира пробива и предупреждава ФБР, преди OpenAI да съпостави вътрешните аномалии в лог файловете със събитието. 

И AI модели на Anthropic са атакували реални платформи

Зукърбърг очаква AI да доведе до повече работници

Последните открития показват и колко трудно е станало наблюдението на напреднали AI агенти. За разлика от традиционния софтуер, който следва предсказуеми инструкции, съвременните агенти могат да разработват свои многостъпкови стратегии, да идентифицират неочаквани инструменти и да адаптират поведението си, докато преследват целта. В този случай изследователите осъзнават значението на форума едва след като преглеждат анализите от завършените оценки, вместо да наблюдават поведението, докато се случва.

Експертите в областта на киберсигурността казват, че тези инциденти не означават непременно, че системите с изкуствен интелект стават самоосъзнати или действат с лоши намерения. По-скоро те илюстрират как способните системи за оптимизация могат да откриват креативни решения, когато им се дадат широки цели и достъп до гъвкави цифрови среди. Именно затова много експерти твърдят, че средите за оценка трябва да включват непрекъснато наблюдение, по-строги мерки за ограничаване и множество нива на надзор, вместо да се разчита единствено на предварително определени предпазни мерки.

OpenAI: Очакваме атаките на модели да са все по-чести

OpenAI спря модел, който умишлено заобикаля защитите и ограниченията си

OpenAI заявява, че вече е засилила процедурите си за оценка на киберсигурността и системите си за мониторинг след тези инциденти. Компанията твърди, че прозрачното разкриване на неочаквано поведение е от съществено значение за подобряване на безопасността на AI в цялата индустрия. Случаят с форума може да не е причинил реални щети, но служи като още едно напомняне, че AI агентите биха могли да бъдат далеч по-находчиви, отколкото очакват техните създатели и че тестовете за безопасност трябва да се развиват също толкова бързо, колкото и самата технология.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT технологии софтуер интернет киберсигурност модел алгоритъм
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
България поиска извънредна помощ от ЕС за фермите за мляко и прасета

България поиска извънредна помощ от ЕС за фермите за мляко и прасета

Румъния потопи два шлепа, натоварени със скали, в Дунав

Румъния потопи два шлепа, натоварени със скали, в Дунав

Д-р Герев: Отглеждат се деца-психопати

Д-р Герев: Отглеждат се деца-психопати

Евро 2026 остава без големи звезди на Руската гимнастика, Хърватия им отказа визи

Евро 2026 остава без големи звезди на Руската гимнастика, Хърватия им отказа визи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава
Ексклузивно

СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава

Преди 2 дни
Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги
Ексклузивно

Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги

Преди 2 дни
Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар
Ексклузивно

Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар

Преди 2 дни
<p>Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие</p>
Ексклузивно

Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът на Иран защити меморандума със САЩ

Президентът на Иран защити меморандума със САЩ

Свят Преди 5 минути

Пезешкиан: Ние твърдо ще защитаваме това, което подписахме като меморандум за разбирателство

Влак влачи майка 45 метра, хваната за детска количка с дете

Влак влачи майка 45 метра, хваната за детска количка с дете

Свят Преди 42 минути

Количката останала заклещена от полуотворената врата, а жената се хванала за нея

Непоносима миризма накара самолет с 363 души да кацне в Конго

Непоносима миризма накара самолет с 363 души да кацне в Конго

Свят Преди 2 часа

Самолетът летял от Йоханесбург за Франкфурт

Каква е истината за "златните" ливади край АЕЦ "Козлодуй"

Каква е истината за "златните" ливади край АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 2 часа

1600 евро за квадратен метър са предлагани на частна компания

Обвинения между родители на новородено и болница в София

Обвинения между родители на новородено и болница в София

България Преди 3 часа

Малкият Светозар бил транспортиран с въздушна линейка от Видин до „Пирогов”

Транспортният министър очаква от АПИ да коригира заповедта за камионите

Транспортният министър очаква от АПИ да коригира заповедта за камионите

България Преди 3 часа

Браншът изрази пълна подкрепа за засиления контрол

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

България с остра реакция към Северна Македония за Ива Михайлова

България Преди 3 часа

Съдът в Кочани отказа на българката да проведе необходимото ѝ лечение в България

Голям пожар се разгоря край Първомай

Голям пожар се разгоря край Първомай

България Преди 4 часа

Общо 10 пожарни автомобила с 20 служители се борят с огъня

Почина легендарният музикант Уилям Орбит

Почина легендарният музикант Уилям Орбит

Свят Преди 4 часа

В хода на кариерата си Орбит издава 12 солови албума, последният от които – „The Painter“

Военен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Военен съюз между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан

Свят Преди 5 часа

Съгласно пакта нападение срещу една от държавите ще се смята за нападение срещу трите

Снимката е илюстративна

Убийство като от филм на ужасите: 15-годишно момче с костюм на клоун намушка до смърт 78-годишен ветеран

Свят Преди 5 часа

Жертвата е ветеран от ВМС, нападнат на автобусна спирка в САЩ при „напълно случаен акт на насилие“

Сред спряните през юли пратки има пипер и домати с наднормени остатъци от пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини.

БАБХ спря внос на зеленчуци с пестициди и смокини с афлатоксини

България Преди 5 часа

Над 150 тона хранителни стоки от трети държави не са допуснати през юли

След феноменален успех: Подготвят втора част за Майкъл Джексън

След феноменален успех: Подготвят втора част за Майкъл Джексън

Любопитно Преди 5 часа

След като първият филм за Майкъл Джексън спечели 1 милиард долара, Lionsgate обяви продължение. Втората част ще влезе в снимачен процес в края на 2026 година и ще засегне най-мрачните и грандиозни години от живота му

,

Капибари прекъснаха работата на депутати в Бразилия

Любопитно Преди 6 часа

Сградата на парламента граничи с парк, обитаван от диви животни, което им позволява лесно да достигат до разположения в съседство правителствен комплекс

ИА ГИТ отчита над 13 400 разрешения от началото на годината и 184 нарушения

Как могат да работят непълнолетните и какво е забранено за тях

Парите ни Преди 6 часа

Младежите имат 35-часова работна седмица и поне 26 дни отпуск, а нощният и извънредният труд са забранени

,

От синия пуловер до висшата мода: Мерил Стрийп разпродава костюмите от „Дяволът носи Прада 2“

Любопитно Преди 6 часа

След като продължението на хитовия филм натрупа 691 млн. долара в боксофиса, трикратната носителка на „Оскар“ организира онлайн търг с емблематични модни находки от продукцията

Всичко от днес

От мрежата

6-те най-високи породи кучета в света

dogsandcats.bg

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg
1

Европа гори. Колко уязвима е България при следващата екстремна гореща вълна?

sinoptik.bg
1

Специален буй ще следи за замърсявания по Дунав

sinoptik.bg

Коя си ти след 20:00 часа? Вечерните навици издават много повече, отколкото предполагаш

Edna.bg

Чарлийз Терон на 51: 10 любопитни факта за звездата, която не спира да вдъхновява

Edna.bg

Огромен скандал на Етър - Марек! Тръгнаха да бият съдията (видео)

Gong.bg

Отмениха гол на Левски срещу Локомотив Пловдив (видео)

Gong.bg

Зеленски пристигна в Белград на първото си официално посещение

Nova.bg

Сенатът на САЩ прие законопроект за санкции срещу Русия и Иран

Nova.bg