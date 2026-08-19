Технологии

И младите започнаха да се притесняват от възхода на AI

Ново проучване показва, че все повече млади хора губят ентусиазъм и променят мнението си за ежедневната употреба на изкуствен интелект и имат притеснения, че технологията може да ги остави без работа, ако не се вземат адекватни мерки

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19 август 2026, 10:07
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Н якога изкуственият интелект беше широко свързван с бъдещето и често се очакваше по-младите хора да бъдат сред най-големите му поддръжници. Но ново проучване на Pew Research Center показва, че връзката между младите американци и изкуствения интелект става значително по-сложна.

За първи път мнозинството от пълнолетните в САЩ на възраст между 18 и 29 години казват, че са по-скоро загрижени, отколкото развълнувани от нарастващото използване на изкуствен интелект в ежедневието. Според Pew 55% от младите хора са изразили по-голяма загриженост, отколкото вълнение, в сравнение с 47% през 2025 г. и само 31% през 2021 г. Междувременно делът на тези, които казват, че са по-скоро развълнувани, отколкото загрижени, е спаднал от 25% през 2021 г. до 11% днес.

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Промяната е особено забележима, защото младите хора често са сред групите, които най-комфортно експериментират с нови технологии. И все пак, тъй като изкуственият интелект се премества от експериментални чатботове към работните места, образованието и ежедневните услуги, потенциалните му последици стават все по-трудни за игнориране. 

Сред широката общественост скептицизмът се е превърнал в доминиращ консенсус. Като цяло 52% от всички възрастни американци съобщават, че се чувстват по-скоро загрижени, отколкото развълнувани от изкуствения интелект, в сравнение с едва 9%, които остават напълно оптимисти. 

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Основният катализатор, който движи този скептицизъм, е заплахата, която изкуственият интелект представлява за пазара на труда. 73% от възрастните под 30 години очакват изкуственият интелект да намали общия брой налични работни места в Съединените щати през следващите две десетилетия, което е значително увеличение спрямо 61% преди две години. 71% от американците във всички възрастови групи споделят тази песимистична икономическа перспектива, докато едва 5% вярват, че изкуственият интелект ще създаде повече работни места, отколкото ще замени.

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Притеснението е разбираемо. По-младите работници навлизат на пазара на труда точно в момента, в който компаниите все по-често експериментират с автоматизация. Задачи, включващи писане, кодиране, обслужване на клиенти, проучвания, администриране и анализ на данни, вече могат да бъдат подпомогнати или частично автоматизирани от системи с изкуствен интелект. 

Pew отбелязва, че възрастните под 30 години са по-склонни да вярват, че изкуственият интелект може да е вреден за обществото и за самите тях. Те са склонни да се притесняват, че AI може да затрудни човешките връзки и креативността, докато младите хора, които използват чатботове, са приблизително еднакво склонни да кажат, че тези инструменти вредят на креативността им, както и че ѝ помагат. 

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Това създава интересно противоречие. Младите хора тези, които най-вероятно ще се сблъскат най-много с изкуствен интелект в ежедневието си, но по-голямата запознатост не води непременно до по-голям ентусиазъм. Констатациите не означават, че младите напълно отхвърлят технологията. Вместо това те предполагат, че ентусиазмът се заменя с по-предпазливо отношение, тъй като тя става все по-значима. 

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Това в крайна сметка може да се окаже една от най-важните промени в обществения дебат за изкуствения интелект. Въпросът вече не е просто какво може да направи той. Все по-често хората се питат какво ще означава изкуственият интелект за тяхното бъдеще и какво ще направят компании и институции, за да гарантират, че преходът ще е плавен и справедлив.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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