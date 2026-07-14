Икономисти срещу AI: Трябва да действаме веднага

В продължение на години водещите икономисти отговаряха на предупрежденията, че изкуственият интелект ще унищожи милиони работни места, с успокояващо, исторически обосновано послание: отпуснете се. От парната машина до персоналния компютър, всяка голяма вълна на автоматизация в крайна сметка създаваше повече работни места, отколкото унищожаваше.

Сега обаче се наблюдава сериозна промяна в позициите им. Същите експерти, които положиха много усилия в развенчаване на технологичната паника, сега предупреждават, че този преход е коренно различен и че обществото е опасно неподготвено за скоростта на това, което предстои.

Коалиция от над 200 от най-видните икономисти, включително 15 нобелови лауреати, учени и технологични ръководители в света публикува остро отворено писмо, озаглавено „Трябва да действаме веднага“. Организирано от Станфордската лаборатория за дигитална икономика и сбито в едва 88 думи, изявлението предупреждава за огромни икономически сътресения, които предстоят във времева линия, която правителствата и компаниите не са способни да следват.

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Групата твърди, че изкуственият интелект би могъл да трансформира световната икономика в мащаб, сравним с Индустриалната революция, но за много по-кратък период от време. Подписалите настоятелно призовават политиците да започнат да се подготвят сега, вместо да чакат по-ясни доказателства, след като смущенията вече са започнали.

Това, което придава на предупреждението тежест, е съставът на подписалите го. Списъкът включва 15 Нобелови лауреати, като Дарон Аджемоглу, Саймън Джонсън и Майкъл Спенс, редом с много лидери, движещи революцията в областта на изкуствения интелект. Високопоставени ръководители от водещите световни лаборатории за изкуствен интелект, включително главният учен на Google DeepMind Джеф Дийн, финансовият директор на OpenAI Сара Фрайър и съоснователят на Anthropic Джак Кларк, са подписали документа.

Основното предупреждение на писмото не е само за мащаба на прехода към изкуствен интелект, но и за неговата безпрецедентна скорост. Икономистите предупреждават, че изкуственият интелект може да предизвика икономическа трансформация, по-голяма от Индустриалната революция, но компресирана в рамките на едно десетилетие, а не на цял век.

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Както посочва пред The New York Times професорът и организатор от Университета на Вирджиния Антон Коринек, историческите пробиви като електричеството и компютрите дадоха на обществото десетилетия да се адаптира, преквалифицира и изгради предпазни мрежи. „Изкуственият интелект може да ни даде само няколко години“, казва той.

Освен това, за разлика от предишни индустриални промени, които автоматизираха физическия труд, тази вълна е насочена предимно към „белите якички“, когнитивните и творческите професии – като право, финанси, кодиране и обслужване на клиенти. Ако изкуственият интелект направи с офис-обвързаните сектори на услугите това, което роботиката направи с производството, но с ускорени темпове, произтичащото от това изместване ще бъде изключително скъпо за човешкия поминък.

Коалицията предупреждава, че правителствата в момента „летят на сляпо“. Политиците не разполагат с необходимите инструменти за измерване в реално време, за да проследяват кои задачи изкуственият интелект замества, кой губи работата си и къде отиват съкратените работници. Без тези данни изграждането на ефективни мерки е практически невъзможно.

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Икономистът от Станфорд Ерик Бринйолфсон, който координира писмото, също предупреждава за опасен път, който той нарича „капан на Тюринг“. Това се случва, когато предприятията внедряват изкуствен интелект единствено, за да заменят човешките работници и да намалят разходите, вместо да използват технологията за усилване и разширяване на човешките възможности. Този капан рискува да доведе до масово изместване на работна сила, като същевременно концентрира безпрецедентна икономическа и политическа власт в малка шепа технологични фирми.

Дългосрочният резултат вероятно ще зависи от това колко бързо компаниите ще възприемат изкуствения интелект, как работниците адаптират уменията си и как правителствата ще реагират с образователни и трудови политики. Друг важен фактор е демографията. В няколко развити икономики застаряващото население и забавянето на растежа на работната сила биха могли да създадат недостиг на работна ръка през следващите десетилетия.

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Някои икономисти твърдят, че изкуственият интелект може да помогне за компенсиране на този недостиг чрез повишаване на производителността, а не просто чрез заместване на работниците. Въпреки това несигурността остава необичайно висока. Изкуственият интелект се развива по-бързо от предишните поколения софтуер, което затруднява прогнозирането кои професии ще се променят първи и колко бързо ще се случат тези промени.