Технологии

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

Двете компании бяха признати за отговорни от съдебно жури, че не са изпълнили качествено задълженията си да предупредят потребителите за рисковете от използването на техните услуги и това може да промени сектора и как той ще бъде регулиран

Мартин Дешев

26 март 2026, 09:46
В решение, което може да промени технологичната индустрия, калифорнийско жури призна Meta Platforms и YouTube за отговорни за вреда, причинена на млад потребител, решавайки, че компаниите са създали пристрастяващи продукти без адекватни предпазни мерки. Присъдата, произнесена след продължителен съдебен процес във Висшия съд на Лос Анджелис, бележи първия път, когато големи платформи за социални медии са подведени под отговорност за предполагаемото психологическо въздействие на услугите им върху непълнолетни, съобщава CNBC.

Съдебните заседатели заключиха, че и двете компании са проявили небрежност при проектирането на своите платформи и не са предоставили достатъчно предупреждения за потенциални рискове за младите потребители. След девет дни обсъждания и шестседмичен съдебен процес, 12-членният състав се раздели с 10 срещу 2 гласа в полза на ищцата, 20-годишна жена, идентифицирана в съдебните документи като KGM. 

Тя свидетелства, че е станала пристрастена към YouTube на шестгодишна възраст и към Instagram, собственост на Meta, на девет. Според нейните показания, продължителната употреба е допринесла за депресия, тревожност и телесно дисморфично разстройство, както и за самонараняване през ранните ѝ тийнейджърски години. Журито присъди общо 6 милиона долара обезщетение, включващо както компенсаторни, така и наказателни суми, като Meta беше осъдена да плати 70%, а YouTube – останалите 30%. 

Юридическият екип на ищеца, воден от адвокат Марк Ланиер, успешно убеди журито, че функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане и постоянни известия са били създадени специално, за да „привличат“ непълнолетни. „Днешната присъда е референдум – от жури до цяла индустрия, че е настъпило време за отговорност", казва Ланиер в изявление след решението. Той сравни делото с историческия съдебен спор срещу тютюневата индустрия през 90-те години на миналия век, предполагайки, че технологичните компании, подобно на производителите на цигари преди тях, са игнорирали вътрешни изследвания относно вредните ефекти на своите продукти, за да дадат приоритет на печалбата. 

Както Meta, така и YouTube, собственост на Google, отрекоха обвиненията и потвърдиха плановете си да обжалват. Те твърдят, че психичното здраве на тийнейджърите е сложен проблем, повлиян от множество външни фактори, включително домашен живот и академичен натиск.

„С уважение не сме съгласни с присъдата“, казва говорител на Meta. „Психичното здраве на тийнейджърите е изключително сложно и не може да бъде свързано с едно приложение. Оставаме уверени в нашия опит в защитата на тийнейджърите онлайн.“

Говорителят на YouTube Хосе Кастанеда повтори същото мнение, заявявайки, че случаят „не разбира YouTube“, който компанията твърди, че е „отговорно изградена стрийминг платформа“, а не традиционен сайт за социални медии.

Присъдата в Лос Анджелис идва по-малко от 24 часа, след като отделно жури в Ню Мексико осъди Meta да плати 375 милиона долара по дело, свързано с безопасността на децата и подвеждащи практики. Взети заедно, тези последователни загуби сигнализират за значителна промяна в правната защита, на която технологичните компании отдавна се радват. 

Това е първият от поредица съдебни процеси, включващи над 1600 подобни иска, заведени от семейства, училищни райони и местни власти в Съединените щати. Правни експерти предполагат, че решението може да отвори вратата за по-нататъшни съдебни спорове и потенциално да ускори призивите за по-строго регулиране на платформите на социалните медии. 

Докато Раздел 230 от Закона за благоприличие в комуникациите обикновено защитава платформите от отговорност за съдържанието, публикувано от потребителите, този процес се фокусира строго върху дизайна на продукта. Като се фокусираха върху това как функционират приложенията, ищците успешно проправиха път към корпоративна отговорност, който мнозина преди това смятаха за невъзможен. 

Редактор: Мартин Дешев
Meta YouTube социални мрежи интернет интернет услуги технологии софтуер съд
Последвайте ни

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София
Ексклузивно

Силно земетресение в Гърция, разтърси и София

Преди 13 часа
Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир
Ексклузивно

Иран призна, че разглежда плана на САЩ за мир

Преди 12 часа
Задържаха началника на пощата в Кърджали
Ексклузивно

Задържаха началника на пощата в Кърджали

Преди 11 часа
Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан
Ексклузивно

Шофьор на тир с близо два промила помете ограда в Каспичан

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

