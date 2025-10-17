Технологии

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

За целта Microsoft пуска нови умни функции за Copilot

Мартин Дешев Мартин Дешев

17 октомври 2025, 07:50
Microsoft въвежда нова ера в персоналните компютри, като обявява актуализации, предназначени да трансформират всяко едно устройство с Windows 11 в напълно способен компютър с изкуствен интелект. Така компанията измествай фокуса от досега акцентираната категория Copilot+ PC.

Стратегията на софтуерния гигант е съсредоточена върху това да направи мощните възможности на изкуствения интелект достъпни за възможно най-широка аудитория чрез дълбоко интегриране на Copilot в ежедневното изживяване с Windows. Тази промяна представлява убеждението, че използването на глас и зрение ще бъде толкова трансформиращо за компютъра, колкото някога са били мишката и клавиатурата.

В основата на тази промяна е Copilot, но преосмислен. Copilot вече не е просто страничен асистент или добавка за браузър. Той се превръща в централен център за взаимодействие в Windows. Целта: естествено взаимодействие (текст, глас), перцептивни възможности (зрение) и предприемане на действия (задачи на агенти) и всичко това е изградено с мисъл за потребителското разрешение и сигурността. 

За да намали неудобствата, Microsoft активира фраза за събуждане („Hey, Copilot“) на компютри с Windows 11. След като бъде активирана, потребителите могат бързо да извикат Copilot чрез глас, да започнат разговор, да зададат задачи и да го прекратят чрез „Goodbye“ или като не отговорят.Microsoft отбелязва, че гласът има тенденция да удвоява ангажираността в сравнение с писането, така че целта е да направи изкуствения интелект по-достъпен и естествен.

Copilot Vision вече е достъпен навсякъде, където се поддържа Copilot. Той може да анализира какво е на екрана ви или в приложенията, да споделя контекст и да ви насочва. Например, Copilot може да маркира елементи от интерфейса („show me how“), да предлага съвети в приложенията или да проверява цели файлове (Word, Excel, PowerPoint) дори отвъд това, което се вижда на екрана. Софтуерният гигант също така активират режим „входящ, изходящ текст“, така че потребителите да могат да разговарят с Copilot Vision чрез текст, а не само чрез глас.

Преработената лента на задачите ще включва „Ask Copilot“ за по-бърз достъп с едно щракване до глас, визуални функции или чат. Microsoft се стреми да направи Copilot вграден във вашия работен процес, а не нещо второстепенно. Търсенето също е обновено: бързо, динамично, показва приложения, настройки и файлове, докато пишете, но все пак зачита вашата поверителност (няма автоматичен достъп на Copilot до съдържание).

Надграждайки предишната поддръжка за уеб-базирани действия на Copilot (напр. поръчка, резервация), Microsoft визуализира локални действия с файлове в Copilot Labs. Например, Copilot може да ви помогне да извличате информация от PDF файл, да сортирате снимки или да манипулирате документи и всичко това локално на вашия компютър. Можете да наблюдавате или да се намесвате в тези действия, а преживяванията започват с безопасни възможности, преди да се разширят навън.

Конекторите на Copilot ви позволяват да свързвате услуги (OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail и др.), така че Copilot да може да извлича и разбира вашето съдържание на различни платформи. Можете също да помолите Copilot да експортира резултати в Word, Excel или PowerPoint. От системна страна Copilot вече може да интерпретира команди на естествен език, за да отваря съответните страници с настройки на Windows (напр. „направете екрана ми по-лесен за четене“).

Microsoft представя Manus, експериментален агент с изкуствен интелект. Например, чрез File Explorer можете да помолите Manus да „създаде уебсайт“ от локална папка с изображения и документи – всичко това без сами да качвате или кодирате. Друго ново действие: редактиране с десния бутон на мишката чрез интеграция с Filmora, което ви позволява да стартирате редактиране на видео от контекстни менюта.

Изкуственият интелект идва и в игрите. Microsoft интегрира Gaming Copilot (бета) в Windows и Xbox. На устройства като ROG Xbox Ally можете да извикате Copilot по средата на играта (например за съвети, ръководства), без да напускате играта.

Първоначално Microsoft позиционираше компютрите Copilot+, машини, изградени със специализиран хардуер за невронна обработка, като водещ път към изживяване на функциите на изкуствения интелект. Но новата стратегия разширява амбицията: изкуственият интелект не е просто премиум добавка - това е нещо, което трябва да бъде достъпно в целия спектър от устройства с Windows 11.

В блога си Microsoft го формулира по следния начин: устройствата, надстроени до Windows 11, трябва да са готови за подобрени с изкуствен интелект преживявания. Компанията също така посочва, че поддръжката за Windows 10 е приключила, което подтиква много потребители към по-нов хардуер. Независимо дали даден компютър е Copilot+ или не е, той все още може да предоставя много от новите преживявания (гласово активиране, зрение, конектори и др.).

Освен това Microsoft е ангажирана със сигурността и потребителския контрол. Действията на Copilot са изключени по подразбиране; можете да поставяте на пауза, да контролирате, да преглеждате какво се случва. И на всяка стъпка системата е проектирана така, че да останете информирани и да контролирате. Чрез преминаване от нишова идея за компютър с изкуствен интелект към универсална визия за компютър с изкуствен интелект, Microsoft се стреми да предефинира начина, по който взаимодействаме с компютрите си през следващите години – превръщайки изкуствения интелект в естествена част от работния процес на всеки потребител, а не в луксозна функция.

Редактор: Мартин Дешев
Microsoft Windows 11 операционна система софтуер изкуствен интелект технологии
