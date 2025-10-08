Технологии

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Законите на физиката не правят изключения

Мартин Дешев Мартин Дешев

8 октомври 2025, 06:13
ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко
Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция
Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит
Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони
Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом
AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона
Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI
Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

В продължение на десетилетия компактните дискове (CD) и по-късно DVD бяха най-добрите физически носители на информация. Те бяха здрави, преносими и, за разлика от своите предшественици - магнитните ленти и винилови плочи, обещаваха живот, далеч надвишаващ този на техните предшественици.

По-внимателният поглед върху науката за оптичните носители обаче разкрива една по-мрачна реалност: физическите дискове всъщност са в бавен, саморазрушителен процес, известен разговорно като „гниене на диска“. Твърдението, че вашата колекция бавно се разгражда, е безспорно вярно и произтича от комбинация от присъщи структурни уязвимости и фактори на околната среда, отбелязва How-to Geek.

За да се разбере разпадането, първо трябва да се разбере как CD или DVD съхранява данни. Всеки диск е сандвич: поликарбонатна пластмасова основа, микроскопичен отразяващ метален слой (обикновено алуминий), където са гравирани вдлъбнатините и контактните зони за данни, и защитно лаково покритие. Именно в тези слоеве се крият слабостите. 

Най-честата причина за неуспех при възпроизвеждане е обикновена драскотина по прозрачната поликарбонатна повърхност, която пречи на лазера да прочете данните. Дори перфектно обработените дискове обаче не са имунизирани срещу вътрешни заплахи.

Бъдещето на игрите: Мъск стартира амбициозен проект с AI

Основният виновник за трайната загуба на данни е окисляването или гниене на диска. Това се случва, когато отразяващият метален слой – сърцевината на диска – е изложен на кислород и влага. Въпреки че дискът е уж запечатан от лак и пластмаса, малки повреди, като например отчупване по ръба или фин дефект в производствения процес, могат да вкарат въздух, което ще доведе до корозия на метала и той ще стане нечетлив.

При по-старите пресовани дискове (комерсиални CD и DVD) повредите понякога се проявяват като „бронзиране“ – обезцветяване, започващо от краищата – което е показателно за корозия при определени партиди от ранни CD-та. При записваемите дискове (CD-R, DVD-R и др.) рискът е по-висок: техният слой данни е направен от органични багрила или слоеве от сплави, които са по-уязвими към светлина, топлина, влажност и кислород. С течение на времето молекулите на багрилата се разграждат, отразяващите слоеве се окисляват и поликарбонатният субстрат (пластмасата) може да абсорбира влага или да се деформира.

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Други форми на разграждане включват разслояване и помътняване. Лепилата, свързващи слоевете, могат да се разрушат с течение на времето, което води до разделяне на структурата на диска. Този процес, заедно с общото разграждане на пластмасата, се ускорява драстично от класическите врагове на всички среди: висока температура, висока влажност и продължително излагане на UV лъчи.

Все пак не всичко е загубено. Канадският институт за опазване на околната среда посочва, че при идеално съхранение – хладно, сухо и с ниско UV излагане – добре изработените R-дискове могат да издържат много десетилетия. Неоптималните условия на съхранение, замърсителите или производствените дефекти обаче значително съкращават живота им. 

Твърдението, че вашата физическа колекция бавно се самоунищожава, се основава на солидни, наблюдаеми факти. Докато производителите често се хвалят с живот, който се простира до 100 или дори 1000 години, тези оценки зависят от „идеални условия за съхранение“, които рядко се срещат в средностатистическия дом.

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Анекдотични доказателства потвърждават големите разлики: някои дискове от 80-те години на миналия век все още се възпроизвеждат безупречно, докато други са се повредили за по-малко от десетилетие. Тази непредсказуемост прави деградацията пълзяща заплаха. 

Добрата новина е, че за разлика от по-старите аналогови формати, оптичните носители могат да бъдат архивирани с перфектно качество без загуби. Най-добрият начин да защитите незаменимата си библиотека от неизбежното гниене на диска е проактивно да дигитализирате колекцията си.

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Чрез мигриране на съдържанието си към съвременни решения за съхранение с архивирани копия, като външни твърди дискове или облачни услуги, прехвърляте данните от крехка физическа структура в цифрова среда, която може да бъде непрекъснато наблюдавана и обновявана, гарантирайки, че любимите ви спомени ще оцеляват дълго.

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
CD DVD диск технологии
Последвайте ни
Дъжд и вятър обхващат страната, сняг в планините

Дъжд и вятър обхващат страната, сняг в планините

Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Важни документи, които всяко куче трябва да има

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 22 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 18 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 19 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 16 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Сапунджиева отново заслужи мястото си във Войната на племената

Нетаняху обеща да върне всички заложници, държани от "Хамас" в Газа

Нетаняху обеща да върне всички заложници, държани от "Хамас" в Газа

Свят Преди 8 часа

В Египет се провеждат непреки преговори между израелското правителство и "Хамас"

Киев търси решение за Хмелницката АЕЦ без помощ от България

Киев търси решение за Хмелницката АЕЦ без помощ от България

Свят Преди 8 часа

Украйна разполага с всички необходими възможности за развитие на ядреното производство, каза Светлана Гринчук

Президентът на Аржентина подкрепи израелските действия в Газа

Президентът на Аржентина подкрепи израелските действия в Газа

Свят Преди 9 часа

Милей заяви, че "Израел е бастион на Запада и че затова терористите и левичарите са заедно"

Българка е осъдена на 3 години затвор в Русия - друга е задържана за 2 месеца

Българка е осъдена на 3 години затвор в Русия - друга е задържана за 2 месеца

България Преди 9 часа

Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра

<p>Има ли&nbsp;нацистки режим в Украйна?&nbsp;</p>

Израелският посланик: Няма нацистки режим в Украйна, президентът е евреин

Свят Преди 9 часа

Борбата с антисемитизма и неговите прояви е част от държавната политика на Украйна

Деца откриха кметицата на германски град с животозастрашаващи прободни рани

Деца откриха кметицата на германски град с животозастрашаващи прободни рани

Свят Преди 10 часа

Те казват, че са открили майка си със сериозни рани в дома им

<p>Туск: Полша няма да предаде украинeцa, заподозрян по случая с взривяването на &quot;Северен поток&quot;</p>

Туск: Не е в интерес на Полша да предаде заподозрения по случая с взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 10 часа

Полски съд постанови, че Володимир З. трябва да остане в ареста за още 40 дни

<p>Моди поздрави Путин по повод рождения му ден, какво му пожела&nbsp;</p>

Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

Свят Преди 11 часа

Путин празнува своя 73-и рожден ден

<p>Протестиращи млади лекари блокираха Орлов мост в София&nbsp;&ndash; скандират &quot;Стига лъжи!&quot;</p>

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"

България Преди 11 часа

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа

<p>Грета Тунберг към&nbsp;Тръмп: Консултирай се с лекар</p>

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

Свят Преди 12 часа

Това написа 22-годишната активистка в "Инстаграм"

Сняг блокира прохода Превала

Сняг блокира прохода Превала

България Преди 12 часа

Шест машини са на терен и извършват снегопочистване

<p>Зам.-министърът на МВР отговори на ДБ за палежите на камиони за отпадъци в София</p>

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

България Преди 12 часа

Той призова гражданите, които имат информация за случая, да я предоставят в СДВР или прокуратурата

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"

Свят Преди 12 часа

В същото време ивицата Газа е опустошена от ответната кампания на Израел, довела до десетки хиляди жертви

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

България Преди 12 часа

Министърът уточни, че програмата няма да бъде одобрена, преди да се постигне относително съгласие между всички заинтересовани страни

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

България Преди 13 часа

В Къщата ще настъпи военно положение

Всичко от днес

От мрежата

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Шарени кюфтета

Edna.bg

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Edna.bg

Огромен удар по Конър МакГрегър

Gong.bg

Буря в Кайрат: Моралният компас на треньора се счупи

Gong.bg

Оранжев и жълт код за поройни дъждове в Северна България

Nova.bg

Вековното търсене на чудовището от Лох Нес: Тайните на Неси - между легендата и науката (СНИМКИ)

Nova.bg