Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Той трябва да направи устройствата на компанията готови за изкуствения интелект

Мартин Дешев

16 октомври 2025, 08:37
Apple представи процесора M5, който фундаментално предефинира възможностите на изкуствения интелект и професионалната производителност на персонални устройства. Изграден на базата на 3-нанометрова технология от трето поколение, M5 не е просто постепенно подобрение, а създадена от нулата архитектура, проектирана да използва силата на изкуствения интелект както никога досега, предоставяйки водеща в индустрията скорост, енергийна ефективност и трансформативни възможности в ново поколение устройства Mac, iPad и Apple Vision Pro.

Основната иновация в M5 се крие в дълбокия му фокус върху ускоряването на AI работните натоварвания директно върху устройството. Apple е реализирала огромен скок в своята System on a Chip (SoC) архитектура, водена от 10-ядрен графичен процесор от следващо поколение, който интегрира невронен ускорител във всяко ядро. Тази архитектурна промяна позволява на AI операциите, базирани на GPU, да се изпълняват драстично по-бързо, постигайки над 4 пъти по-висока изчислителна производителност на GPU за AI в сравнение с предшественика си, чипа M4.

Графичната производителност е също толкова подобрена. Новият графич За графично интензивни приложения и съвременни игри, въвеждането на двигателя за проследяване на лъчи от трето поколение на Apple осигурява до 45% подобрение на графиката в приложения, използващи проследяване на лъчи, което позволява по-реалистично осветление, отражения и сенки. Независимо дали става въпрос за 3D рендиране в Blender или за игра на AAA игри, M5 осигурява зашеметяващо ниво на визуален реализъм и по-бързо време за рендиране за сложни проекти.

Що се отнася до процесора, M5 предлага 10-ядрена конфигурация (шест ефективни ядра и до четири производителни ядра), осигурявайки до 15% по-бърза многонишкова производителност в сравнение с M4.

Много повече изчислителна мощ за много повече възможности

Apple вижда M5 като гръбнака за нова вълна от интелигентност на устройството. Независимо дали генерира изображения в приложения като Draw Things, компилира модели на локален език чрез инструменти като webAI или захранва генеративни функции в Apple Intelligence и Foundation Models, чипът е проектиран да предоставя услуги без винаги да се разчита на облака. Архитектурата е тясно свързана със софтуерния пакет на Apple: рамки като Metal (Metal 4), Core ML и Tensor API могат да изведат на повърхността Neural Accelerators и да оптимизират производителността автоматично.

В областта на енергийната ефективност, Apple подчертава, че M5 поддържа баланса, който отдавна търси: висока производителност с устойчива консумация на енергия. Всъщност част от екологичния наратив е, че по-мощните чипове намаляват общата използвана енергия през целия живот на устройството.

В същия ден Apple представи новия 14-инчов MacBook Pro, задвижван от M5. Компанията го позиционира не само като мощен универсален лаптоп, но и като двигател за продуктивност, подобрени с изкуствен интелект работни процеси. Например, в сравнение с предшественика си, задачите в macOS, творческите приложения и функциите с изкуствен интелект са ускорени от новия чип.

Apple твърди, че с вграден M5, MacBook Pro постига до 3,5 пъти по-бърза производителност на изкуствен интелект в сравнение с M4 и до 1,6 пъти по-бърза графика. Паметта също е подобрена: до 2 пъти по-бърза производителност на SSD, което означава, че големите файлове, изграждането на проекти и зареждането на данни за модели се случват по-бързо.

Животът на батерията е водеща цифра: Apple рекламира до 24 часа употреба при определени условия - смело твърдение за професионален лаптоп. Разбира се, реалната употреба ще варира, особено при големи натоварвания. Но фактът, че Apple включва това в своята презентация, подчертава увереността в ефективността на M5. MacBook също така запазва своите удобни функции: дисплеят Liquid Retina XDR, звуковата система с шест високоговорителя, 12MP камера Center Stage, широкия избор от портове и пълната интеграция с Apple Intelligence и нововъведения macOS Tahoe.

Заедно с новия MacBook Pro, Apple пусна на пазара и актуализиран iPad Pro, оборудван с чип M5. iPad Pro наследява същите архитектурни предимства: графичен процесор с Neural Accelerator, по-бързи процесорни ядра и подобрена унифицирана пропускателна способност на паметта. Apple описва това като възможност за по-мощни приложения, особено такива с интензивен изкуствен интелект и графика, в по-компактен корпус.

Какво предстои

Взети заедно, тези съобщения предполагат, че Apple препозиционира своята хардуерна гама през призмата на локализирания интелект. M5 е по-малко за сурова мощ, отколкото за активиране на работни процеси, които преди това бяха запазени за облачни сървъри или висок клас настолни компютри. Чрез интегриране на невронни ускорители във всяко ядро ​​на графичния процесор, ускоряване на невронния двигател, разширяване на пропускателната способност на паметта и оптимизиране на софтуерните рамки, Apple тласка своята екосистема към нова ера: където Mac-овете, iPad-ите и дори пространствените устройства като Vision Pro могат да бъдат активни агенти на изкуствения интелект, а не просто проводници.

14-инчовите MacBook Pro и iPad Pro служат като ранни доказателства за това как тази амбиция може да се материализира. Те не са просто „нови машини с по-добър чип“ – те са доказателство в стратегията на Apple за по-дълбоко интегриране на изкуствения интелект в ежедневните инструменти на потребителите. С развитието на приложенията и приемането на новите функции за ускорение, реалните ползи от M5 ще станат по-очевидни – в това колко бързо се движат идеите, колко плавна става генеративната креативност и колко лични, но мощни могат да бъдат персоналните изчисления.

Появата на M5 бележи повратен момент, като напълно оптимизира процесора на Apple за ерата на изкуствения интелект и затвърждава ангажимента на компанията да предоставя огромна мощност и ефективност за следващото десетилетие на персоналните компютри. Няма да е лесно за компанията да удържи на конкуренцията, но за момента разполага с доста голямо предимство, което я позиционира като името, с което всички вече се сравняват в сегмента. 

Редактор: Мартин Дешев
Apple процесор технологии чип хардуер MacBook Pro iPad Pro лаптоп таблет
