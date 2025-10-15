Microsoft слага официален край на Windows 10

Н а 14 октомври дигиталната ера на Windows 10 приключи, тъй като платформата официално достигна датата на край на поддръжката си. За операционна система, която се радва на десетилетие на широко разпространение и е инсталирана на над милиард компютъра по целия свят, този краен срок не е просто формалност – това е „пропаст в сигурността“, която оставя огромна потребителска база уязвима, отбелязва Ars technica.

Въпреки натиска за Windows 11, анализаторите изчисляват, че стотици милиони компютри, може би около 40% от цялата екосистема на Windows, все още работят с Windows 10, често поради строгите изисквания за хардуерна съвместимост за по-новата операционна система.

Непосредствената последица от изтичане на срока е, че Microsoft вече няма да предоставя безплатни актуализации за сигурност, подобрения на функции или корекции, несвързани със сигурността, за повечето издания на Windows 10. Въпреки че компютър, работещ с операционната система, ще продължи да функционира, той няма да получава корекции за уязвимости, открити след крайния срок. Това прави тези машини все по-привлекателни и лесни цели за сложни кибератаки, включително криптовируси и zero-day експлойти, превръщайки един прост въпрос на удобство в критичен риск за сигурността.

Microsoft не приключва с Windows 10 напълно. Компанията въведе програма за разширени актуализации на сигурността за потребителски системи, която дава на потребителите допълнителна година актуализации за сигурност (до октомври 2026 г.), ако се регистрират. Регистрацията може да се извърши чрез интерфейса на Windows Update, но изисква акаунт в Microsoft, а потребителите могат да се регистрират чрез плащане (30 долара), осребряване на точки от Microsoft Rewards или чрез приложението Windows Backup. За бизнес, образователни и корпоративни среди, Microsoft предлага многогодишни договори за ESU (в много случаи до три години).

Windows 11 предизвика недоволство, тъй като въвежда изисквания за хардуер, които практически правят мнозинството от компютрите с Windows 10 несъвместими. Позицията на Microsoft е, че изискванията са от съществено значение за повишаване на базовото ниво на сигурност на екосистемата на Windows срещу съвременни заплахи и улесняване на използването на разширени функции като сигурност, базирана на виртуализация (VBS). Спорът обаче продължава, особено като се има предвид лекотата, с която техническите потребители могат да заобиколят проверките.

Има и критики, че заради Windows 11 много иначе годни компютри ще бъдат бракувани и това ще доведе до значително увеличаване на електронните отпадъци. Следващата година може да определи колко хора ще преминат директно към Windows 11 (или алтернативи) в сравнение с тези, които ще останат в по-крехка, необработена среда. Най-добрият избор е този, който балансира риска, разходите и практичността - но бездействието е все по-неразумно.

