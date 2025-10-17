Катастрофа между тротинетка и кола в Русе, ранени деца

Д ве деца пострадаха при катастрофа между електрическа тротинетка и автомобил в Русе.
Сигнал за инцидента е подаден малко след 17:00 часа днес. Произшествието между двете превозни средства е възникнало на кръстовище на бул. "Липник". Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ.
По първоначална информация двете пострадали деца, които са на 16-годишна възраст, са се возили на тротинетката. Те са откарани с травми в Университетската болница "Канев", съобщиха за от Спешна помощ.
Причините за произшествието се изясняват.