Как да търсим още по-ефективно в Google

Няколко семпли съвета могат да направят голяма разлика

Мартин Дешев

11 октомври 2025, 06:43
Т ърсачката на Google е най-мощната система от този тип, създавана някога, но много потребители все още я третират като обикновена лента за писане на интернет адреси. Ако работата ви с Google приключва след въвеждане на няколко ключови думи и натискане на Enter, пропускате набор от ефективни инструменти, които могат драстично да опростят дигиталния ви живот, смятат от MakeUseOf.

Тези разширени функции надхвърлят традиционните списъци с връзки, превръщайки лентата за търсене в универсален помощник за всичко - от професионални проучвания до небрежно забавление. Търсачката крие множество инструменти и преки пътища, които могат да подобрят значително преживяването ви при сърфиране. 

Най-ефективният начин за подобряване на резултатите от търсенето е чрез използване на т.нар. оператори. Тези прости препинателни знаци и ключови думи ви позволяват да прецизирате заявката си и да елиминирате неподходяща информация. Например:

Кавички („ "): Като заградите фраза в кавички, като например „най-добрите приложения за изкуствен интелект за 2025“, принуждавате Google да намери точно тази цяла фраза. Това е от съществено значение за намиране на конкретни цитати или имена на продукти. 

Символът минус (-): Този оператор изключва термин. Например, ако търсите информация за операционни системи, но не искате да виждате информация за Linux, въведете -Linux в края на заявката, за да филтрирате всички резултати, съдържащи Linux. 

Операторът "сайт": За да търсите в рамките на един уебсайт, използвайте оператора site:. Трябва да намерите идеи за домашен декор конкретно на добре позната визуална платформа? Просто въведете site:Pinterest.com home decor ideas. 

intitle: / inurl: : Търсене само по думи в заглавието или URL адреса на страницата. 

filetype: Търсете конкретни типове файлове (напр. filetype:pdf report 2025). 

Дефиниции и произход на думите: Въведете define: и думата, за да получите значение, синоними, произношение. 

Преобразуване на мерни единици и изчисления: Попитайте „10 км в мили“ или „587 * 24“ и получете незабавни резултати. 

Време, час, валута: Заявки като „време София“, "час Ню Йорк" или „100 USD към BGN“ дават точни данни. 

Филтри за търсене: След като изпълните заявка, кликнете върху инструменти или филтри, за да ограничите резултатите по дата, регион или тип съдържание (напр. изображения, новини). 

Понякога нямате думи - имате изображения. Обратното търсене на изображения на Google ви позволява да качите или поставите URL адрес на снимка и да намерите свързани изображения, източници или визуално подобно съдържание. Това е чудесно за идентифициране на снимки, проверка на произхода или намиране на версии с по-висока резолюция. 

Google Lens е инструмент, базиран на изкуствен интелект, който прави реалния свят достъпен за търсене. Може да се активира чрез икона на камера в лентата за търсене, Lens използва вашата камера или съществуващи изображения, за да предостави контекстуална информация. Насочете камерата си към сграда, растение или облекло и Lens ще го идентифицира и ще ви предостави незабавни резултати от търсенето за подобни елементи или информация. Или направете снимка на меню или табела на чужд език и Lens може да преведе текста на живо или да ви позволи незабавно да го копирате и поставите в бележка. 

Разбира се, има и изкуствен интелект

Google бързо интегрира своя усъвършенстван изкуствен интелект Gemini директно в процеса на търсене, създавайки AI режим за по-интерактивни и директни отговори. Този преход отвежда Google отвъд простото изброяване на връзки към предоставяне на помощ при разговори. Можете да получите достъп до Gemini от адресната лента на Chrome, като въведете @gemini, което ви позволява бързо да организирате информация, да качвате изображения, за да обсъдите съдържанието им, или да задавате сложни, контекстуални въпроси. Това дава пълната мощ на генеративен AI асистент за вашите заявки за търсене.

Едно ключово предупреждение при интензивното използване на Google е, че резултатите ви често са персонализирани. Google следи вашата история, предпочитания и кликвания и може да прекласира или филтрира резултатите съответно. Това може да бъде полезно, но може също така да създаде „филтърен балон“, скривайки съдържание, което иначе бихте могли да откриете.

Учените са показали, че персонализирането може да ви накара да пропуснете подходяща информация. За да намалите този ефект, търсете в режим „инкогнито“, изчистете историята си или използвайте оператори за търсене, за да наложите по-широки резултати. 

Редактор: Мартин Дешев
