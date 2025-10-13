Технологии

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Малко бдителност с функциите може да има голям ефект

Мартин Дешев Мартин Дешев

13 октомври 2025, 06:08
Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google
Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство
Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си
ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко
Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция
Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит
Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони
Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

С мартфонът е може би най-личният ни технологичен аксесоар, но често не осъзнаваме колко много информация споделяме с него. Въпреки че Android предлага широки възможности за персонализация, някои настройки могат неволно да поставят личната ви сигурност и неприкосновеност под риск, съобщава How-to Geek. От постоянно проследяване до нежелана реклама, ето кои са шестте ключови настройки във вашия Android телефон, които трябва да проверите и как да ги коригирате.

Случвало ли ви се е да потърсите продукт в Google, а след това да ви "залеят" реклами за него във всяко приложение – от Instagram до YouTube? Това се дължи на вашия Рекламен идентификатор, който е уникален за вашето устройство и се използва за свързване на вашите търсения с рекламите.

Този идентификатор създава подробен профил на вашите интереси, позволявайки на компаниите да ви проследяват във всички приложения. Може да изтриете вашия Рекламен идентификатор, за да прекъснете тази връзка. Все още ще виждате реклами, но те вече няма да бъдат базирани на вашите последни търсения. Отидете в Настройки (Settings) - Сигурност и Поверителност (Security & Privacy) - Контроли за Поверителност (Privacy Controls) - Реклами (Ads) - Изтриване на Рекламен Идентификатор (Delete Advertising ID).

Как да търсим още по-ефективно в Google

Много приложения по подразбиране имат достъп до вашето местоположение, дори когато не са в активна употреба. Това позволява на приложения и услуги да проследяват движенията ви с точност. Допълнително, данните за вашата позиция могат да се използват за профилиране или таргетирана реклама. Може да ограничавате достъпа до локацията и да разрешите само “При използване на приложението” или “Само при нужда”. Редовно проверявайте кои приложения имат разрешение за фонов достъп до локация.

Колко често проверявате кои приложения имат постоянен достъп до микрофона, камерата или местоположението ви? Ако приложение за прогноза на времето има нужда от местоположението ви, логично е. Но защо му е на едно приложение за финанси постоянен достъп до вашия микрофон?

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Отидете в Настройки (Settings) - Сигурност и Поверителност (Security & Privacy) - Контроли за Поверителност (Privacy Controls) - Мениджър на Разрешенията (Permission Manager). Изберете всяка опция (Камера, Микрофон, Местоположение) и променете достъпа на ненужните приложения от "Разрешаване през цялото време" на "Разрешаване само докато приложението се използва".

По подразбиране повечето Android устройства изпращат информация за вашето използване и производителност на телефона директно до Google. Тези "данни за използване и диагностика" включват информация за стабилността на софтуера, производителността на батерията и честотата на използване на приложенията. Отидете в Настройки (Settings) - Сигурност и Поверителност (Security & Privacy) - Повече Сигурност и Поверителност (More Security & Privacy) - Използване и Диагностика (Usage & Diagnostics) и изключете или ограничете функцията.

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Едно от предимствата на Android е възможността да инсталирате приложения, които не са от Google Play Store (т.нар. "sideloading"). Когато дадено приложение (например Chrome или Telegram) получи разрешение да инсталира "неизвестни приложения", то получава постоянна възможност за това.

Злонамерен файл, изтеглен чрез този браузър/приложение, може да се инсталира без вашето пълно внимание, компрометирайки сигурността ви. Отидете в Настройки (Settings) - Приложения (Apps) - Специален достъп до приложения (Special App Access) - Инсталиране на Неизвестни приложения (Install Unknown Apps). Уверете се, че превключвателят "Разрешаване от този източник (Allow From This Source)" е деактивиран за всички приложения.

Някои приложения могат да изискват "администраторски привилегии" за работа. Злонамерено приложение с този достъп може да изтрие данни, да следи опитите ви за отключване на екрана или да компрометира устройството. Ако дадете администраторски достъп на съмнително приложение, то може да получи пълен контрол върху ключови функции на телефона. Затова е добре редовно да проверявате кои приложения имат този достъп, тъй като дори и отнет, той може да бъде възстановен при преинсталация или актуализация на приложението. Същото важи и за останалите промени в настройките.

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Отидете в Настройки (Settings) - Сигурност и поверителност (Security & Privacy) - Повече сигурност и поверителност (More Security & Privacy) - Администратор на Устройството (Device Admin). 

В допълнение към тези настройки, не забравяйте да актуализирате редовно телефона си, да избягвате публични Wi-Fi мрежи за чувствителни операции и да използвате силни пароли или биометрични данни. Вашата лична информация е ценна – контролирайте я.

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Android лични данни поверителност смартфон мобилен телефон софтуер технологии приложение
Последвайте ни
До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Трагичен край след операция „лисичи очи“: Бразилски инфлуенсър почина от усложнения

Трагичен край след операция „лисичи очи“: Бразилски инфлуенсър почина от усложнения

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

pariteni.bg
След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 11 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 12 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 9 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 10 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Внимание! Ремонти променят движението по АМ &quot;Тракия&quot; и &quot;Хемус&quot;</p>

Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"

България Преди 37 минути

Промените в трафика влизат в сила от тази седмица и ще засегнат ключови участъци по двете магистрали

<p>Готвач разкри любимото ястие на&nbsp;принцеса Даяна</p>

Какво е яла принцеса Даяна: Главният готвач разкри любимото ѝ ястие

Любопитно Преди 48 минути

Принцеса Даяна е известна със своята елегантност и изтънчен вкус

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Любопитно Преди 53 минути

Нашият мозък е устроен да пести енергия, поради което често търси прости отговори, вместо да анализира

<p>Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си</p>

Бивши за милиони: Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си

Любопитно Преди 54 минути

Тези звезди не просто казаха „сбогом“ – те платиха цената на любовта си в кеш

.

Взрив пред сградата на полицията в Дупница

България Преди 8 часа

Няма пострадали хора или нанесени материални щети

"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност

"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност

Свят Преди 8 часа

Потърпевшите пътници ще бъдат уведомени своевременно, като ще им бъде предложен вариант за нови резервации на полети

,

ЦАХАЛ: Военният натиск на Израел доведе до победа над Хамас

Свят Преди 9 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

.

Кораб, плаващ под камерунски флаг, потъна на 140 морски мили от Варна

България Преди 10 часа

Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е успял да напусне плавателния съд

18 полицаи са ранени при пропалестински митинг в Берн

18 полицаи са ранени при пропалестински митинг в Берн

Свят Преди 11 часа

Общо 536 души бяха задържани и самоличността им беше проверена, преди да бъдат изведени от района

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 12 часа

ТикТок сензацията Михаела Василева взриви социалните мрежи, след като неочаквано напусна Big Brother по собствено желание

.

Четирима убити и 20 ранени при масова стрелба в бар американския щат Южна Каролина

Свят Преди 12 часа

Четирима от пострадалите са в критично състояние

Бебе получи аритмия, след като вдишало дим от марихуана в Гърция

Бебе получи аритмия, след като вдишало дим от марихуана в Гърция

Свят Преди 13 часа

Момиченце на една година е било прието в болница в Атина, след като изгубило съзнание

Как да разберем, че истинската любов е близо: 11 знака от Вселената

Как да разберем, че истинската любов е близо: 11 знака от Вселената

Любопитно Преди 13 часа

Казват, че Вселената знае най-добре кога и с кого трябва да се срещнем

Джей Ди Ванс: САЩ ще окажат натиск, за да гарантирант примирието в Газа

Джей Ди Ванс: САЩ ще окажат натиск, за да гарантирант примирието в Газа

Свят Преди 14 часа

Ванс добави, че американските войски няма да бъдат разположени на палестинска територия

,

Зеленски към Макрон: Украйна се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана

Свят Преди 14 часа

Двамата са провели телефонен разговор

Четири ужасяващи, но често срещани проблема по време на полет

Четири ужасяващи, но често срещани проблема по време на полет

Любопитно Преди 14 часа

Има редица често срещани технически проблеми, които могат да възникнат по време на полет

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 13 - 19 октомври: Време за преоценка, действие и стабилност

Edna.bg

Филе от пъстърва с пикантен сос

Edna.bg

Везенков след голямото дерби: Баскетболът се променя и еволюира

Gong.bg

Само Лудогорец прогресира в световната ранглиста

Gong.bg

Облачно с валежи през седмицата

Nova.bg

Носителката на Нобелова награда за мир, която победи Тръмп: Мария Корина Мачадо

Nova.bg