Технологии

Социалните мрежи губят битката с нискокачествения изкуствен интелект

Проучвания показват, че все по-голяма част от съдържанието в големите платформи е генерирано от изкуствен интелект и с ниско качество. Това пречи на качествените публикации да достигат голяма аудитория и създава недоволство сред потребителите

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23 юни 2026, 08:47
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Н еотдавна изкуственият интелект се разглеждаше като инструмент, който може да помогне на създателите на съдържание да създават по-добро съдържание по-бързо. Днес много потребители на социални мрежи се сблъскват с безкрайни потоци от видеоклипове, изображения и публикации с ниско качество, генерирани от изкуствен интелект, често наричани „AI бълвоч“.

Интернет е изправен пред безпрецедентна криза със замърсяването, но замърсителят не е пластмаса, а машинно генерирани боклуци. Проучване на платформата за видео редактиране Kapwing разкри огромния обем нискокачествено, автоматизирано съдържание, което в момента залива основните социални мрежи, съобщава The Next Web. За потребителите, търсещи истинска човешка връзка, оригинално изкуство или достоверна информация, намирането на качествено съдържание се е превърнало в изтощителна битка срещу алгоритмичния шум.

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Изследователите на Kapwing анализират над 10 000 видеоклипа в различни категории и откриват точното съдържание, показвано на чисто нови, неперсонализирани акаунти. Резултатите: 59% от видеоклиповете, които TikTok препоръчва на нов потребител, са AI плява. Това е приблизително три пъти повече от процента, установен в YouTube Shorts, където AI плявата представлява 21% от първоначалните препоръки.

Проучването разкрива, че детското съдържание е най-засегната категория в TikTok, като 57% от видеоклиповете в секцията „Деца“ са маркирани като генерирани от машина. Под популярния хаштаг #CartoonKids, цели 97 от 100 видеоклипа са идентифицирани като AI плява.

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Образователните, историческите и здравните ниши също са засегнати, като над една трета от съдържанието им се състои от синтетични сценарии и генерирани, изкуствени гласове. Междувременно, категории, ориентирани към човека, като фитнес, мода и музика на живо, остават почти изцяло недокоснати, като се намират под 2% процент на "замърсяване".

Възходът на AI плявата създава разочарование сред потребителите. Социалните мрежи първоначално са изградени около автентичното човешко творчество, личния опит и уникалните перспективи. Днес потребителите все по-често се оплакват, че намирането на наистина полезно, забавно или информативно съдържание изисква ровене през повтарящи се, генерирани от AI видеоклипове, включващи роботизирани гласове, нереалистични визуализации, подвеждащи факти и сензационни заглавия. Учените също така предупреждават, че прекомерното съдържание, свързано с AI, може да намали възприятието за автентичност и качество в различните платформи.

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Тази среда е още по-рискова към нови потребители и родители. Когато едно дете се регистрира, то веднага се сблъсква със сюрреалистични, алгоритмични цикли, в които познати герои разиграват странни сценарии. В областта на науката и историята тези синтетични канали редовно излъчват фактически измислици с изключителна увереност. Педиатрите остро критикуват феномена, наричайки го „AI дезинформация на малки деца в индустриален мащаб“. Радостта от откриването на ново съдържание се заменя от досадната задача за сортиране на дигиталната плява.

Решението на все повече институции е най-лесното за тях: просто да ограничим достъпа на младите. Това обаче по никакъв начин не адресира основния проблем - самото генериране на AI плява и нейната доминация в платформите. Следователно, отново хората трябва сами да се оправят.

Един често срещан предупредителен индикатор е неестественото разказване. Генерираните от изкуствен интелект гласове често звучат прекалено гладко, емоционално плоски или със странно темпо. Обикновено липсват естествени паузи в дишането и често произнася неправилно често срещани думи или има затруднения с контекстуалния акцент. 

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Визуалните несъответствия са друга следа. Гледайте за изкривени ръце, нереалистични изражения на лицето, странни движения или обекти, които се появяват и изчезват неочаквано. Обърнете внимание на детайлите на фона, границите на героите. Машинно генерираните видеоклипове често съдържат текстури, които се изместват, допълнителни пръсти на ръцете или фонове, които неестествено се сливат от един кадър на друг.

Много видеоклипове с изкуствен интелект също разчитат на сензационни заглавия, драматични твърдения и бързо променящи се визуализации, предназначени да увеличат максимално времето за гледане, вместо да предоставят смислена информация.

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Потребителите могат също така да подобрят своите потоци в профилите, като активно сигнализират за предпочитанията си. TikTok, например, предлага контроли, които позволяват на потребителите да допускат по-малко генерирано от изкуствен интелект съдържание. Използването на опциите „Не ме интересува“, блокирането на спам акаунти и по-честото взаимодействие с доверени създатели може постепенно да подобри препоръките. Експертите обаче отбелязват, че това изисква постоянни усилия, защото алгоритмите за препоръки са склонни да дават приоритет на ангажираността пред качеството.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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