Свят

Кой ще замени Киър Стармър? Ето какво предстои оттук нататък на "Даунинг стрийт"

След шокиращата оставка на Киър Стармър, Великобритания е пред избор на нов лидер. Лейбъристката партия е изправена пред два сценария – пълна вътрешна надпревара или бързо „коронясване“ на сочения за категоричен фаворит Анди Бърнам

Стела Христова Стела Христова

23 юни 2026, 09:50
Кой ще замени Киър Стармър? Ето какво предстои оттук нататък на "Даунинг стрийт"
Източник: БТА/АР

Щ е бъде ли избран следващият лидер на Великобритания чрез оспорвана партийна битка или процесът ще заприлича повече на политическо коронясване?

Киър Стармър подава оставка като премиер на Великобритания, обяви график за нея

В изявлението си за оставка в понеделник премиерът Киър Стармър обяви график за напускането си на "Даунинг стрийт", който оставя две отворени възможности за процедурата по неговата подмяна, пише The New York Times.

  • Сценарий 1: Пълна лидерска надпревара

При този сценарий ще се проведе реално състезание за определяне на наследника на Стармър като лидер на Лейбъристката партия и — поради огромното мнозинство, което партията има в парламента — като министър-председател на страната.

В речта си Стармър заяви, че ще поиска от управляващия Национален изпълнителен комитет на лейбъристите да открие номинациите за нов партиен лидер на 9 юли и да ги приключи до момента, в който парламентът излезе в лятна ваканция. Точна дата все още не е определена, но е най-вероятно това да се случи между средата и края на юли.

Часове след труса при лейбъристите: Анди Бърнъм се цели в премиерския пост

За да се включи в надпреварата, всеки кандидат се нуждае от официалната подкрепа на 81 лейбъристки депутати, както и от малък брой местни партийни структури и синдикати или други организации, свързани с партията.

Абсолютен фаворит е Анди Бърнам – популярен лейбъристки политик и бивш кмет на Голям Манчестър, който миналата седмица спечели депутатско място на частични избори.

Няколко други политици от Лейбъристката партия вече дадоха знаци, че биха могли да се включат в състезанието, включително Ал Карнс, бивш министър на въоръжените сили. Човекът обаче, който бе смятан за най-вероятен съперник в надпреварата – бившият здравен министър Уес Стрийтинг, се оттегли от битката в понеделник, като официално подкрепи Бърнам.

Ако освен Бърнам и друг кандидат събере достатъчно подкрепа, за да влезе в списъка, крайният избор ще бъде направен чрез гласуване от плащащите членски внос членове на Лейбъристката партия и поддръжниците на асоциираните синдикати.

При този сценарий новият лидер ще бъде „на поста си преди парламентът да поднови работата си през септември“, уточни Стармър. Тази дата също все още не е фиксирана, но обикновено това се случва в началото на месеца.

  • Сценарий 2: Бърнам остава единствен кандидат и печели автоматично

Ако Анди Бърнам остане единственият номиниран кандидат до момента на затваряне на подписките, той ще спечели автоматично и ще си осигури лидерския пост на лейбъристите някъде между средата и края на юли.

След като това бъде потвърдено по официален ред, Киър Стармър ще измине краткото разстояние до Бъкингамския дворец, за да връчи официално оставката си на крал Чарлз III, с което ще приключи мандатът му като министър-председател.

Малко след това Анди Бърнам също ще посети краля, за да бъде поканен да състави ново правителство на мястото на Стармър – формалност, която според британската конституционна система официално ще го утвърди на най-високия политически пост в държавата.

Редактор: Стела Христова
Киър Стармър Великобритания Лейбъристка партия Анди Бърнам министър-председател оставка
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