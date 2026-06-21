Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария, където ще участва в нов кръг преговори с Иран, насочени към прилагането на рамковото споразумение за деескалация на конфликта в Близкия изток и ограничаване на иранската ядрена програма. Разговорите се провеждат в момент, когато крехкото примирие в региона е поставено под сериозно изпитание заради продължаващото напрежение между Израел и ливанската групировка „Хизбула“.

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Преди заминаването си от военната база „Андрюс“ Ванс заяви, че основните теми на разговорите ще бъдат бъдещето на иранската ядрена програма и спазването на прекратяването на огъня в Ливан.

„Надявам се да постигнем напредък както по ядрения въпрос, така и по темата за примирието в Ливан“, каза американският вицепрезидент пред журналисти. По думите му той ще остане в Швейцария между един и два дни, докато техническите екипи продължават работа по детайлите на евентуално окончателно споразумение.

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Първоначално срещата беше насрочена за 19 юни, но беше отложена в последния момент след нова ескалация на насилието в Южен Ливан. При израелски удари загинаха четирима израелски военнослужещи, а последвалите взаимни обвинения между Израел и „Хизбула“ поставиха под въпрос устойчивостта на договореното примирие.

Според Ванс ситуацията в Ливан показва известни признаци на стабилизиране, но остава изключително крехка.

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„Това е цикъл, при който едната страна нанася удар, а другата отвръща. За да има траен мир, е необходимо примирието да бъде съхранено достатъчно дълго, за да се възстанови доверието между страните“, посочи той.

В преговорите участват и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, както и Джаред Къшнър, които вече се намират в Швейцария и работят по техническите аспекти на договореностите между Вашингтон и Техеран. Очаква се в разговорите да се включат и посредници от Катар и Пакистан, които изиграха важна роля в досегашните дипломатически усилия.

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Защо разговорите са толкова важни

Сегашният дипломатически процес е част от по-широките усилия за ограничаване на напрежението в Близкия изток след месеци на конфликти и взаимни удари в региона. Според американски представители рамковото споразумение между САЩ и Иран предвижда 60-дневен период за изработване на окончателни механизми за контрол върху иранската ядрена програма, както и мерки за намаляване на риска от нови военни сблъсъци.

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Една от основните цели на Вашингтон е възобновяването на международния контрол върху иранските ядрени обекти и връщането на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия. В същото време САЩ настояват за устойчиво спазване на примирието в Ливан, тъй като нова ескалация между Израел и „Хизбула“ може да подкопае целия процес на преговори.

Анализатори отбелязват, че успехът на разговорите в Швейцария ще бъде определящ не само за отношенията между Вашингтон и Техеран, но и за стабилността на целия Близък изток, където напрежението остава високо въпреки дипломатическите усилия през последните седмици.