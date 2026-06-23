България

Очевидец за трагедията на Лъвов мост: "Просто го изблъска и той полетя"

36-годишен мъж загина след падане от моста в центъра на София, трима души са задържани, а разследването е за убийство

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 08:44
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Т рима души са задържани след смъртта на 36-годишен мъж, който падна от Лъвов мост в София и загина на място. Инцидентът е станал около 18:00 часа в понеделник, а по случая е образувано досъдебно производство за убийство.

Мъж е намерен мъртъв в центъра на София, има задържани

Сигналът до полицията е подаден от очевидка на случилото се. На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който само е констатирал смъртта на мъжа.

Според близки на жертвата той е бил бутнат от моста след възникнал конфликт.

Очевидката Румяна Александрова разказа за случилото се първо в социалните мрежи.

„Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40 евро. Толкова ли струва един човешки живот?“, написа тя.

В ефира на NOVA Александрова разказа, че трагедията се е разиграла буквално на метри от нея.

„Всичко се случи буквално пред мен, на метър-два разстояние. На светофара мъж започна да крещи на загиналия, след това премина на червен светофар, отиде при него и го сграбчи за дрехите. Той успя да се отскубне. Пресече в посока към моста, където по-късно се случи трагедията. Искаше да си тръгне, но не успя. Другият мъж тръгна след него, хвана го и започна да крещи за някакви 40 евро. Това чух. Крещеше нещо като: „Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро? Сега ще видиш“, разказа тя.

По думите ѝ загиналият се е занимавал с миене на автомобилни стъкла на кръстовището и често е бил в района.

„Видях, че момчето носеше бяла кофа с принадлежности за миене на прозорци. В един момент стана някакво сбутване между него и другия мъж. Аз се обърнах да видя какво се случва, докато пресичах на пешеходната пътека. Всичко стана за около пет секунди. В следващия момент вече беше сграбчил момчето за дрехите и го беше притиснал към парапета. После просто го изблъска. И миг по-късно видях как краката му вече са във въздуха и той полита надолу“, разказа Александрова.

Тя е категорична, че агресия е проявил само един от мъжете, докато другите двама не са участвали в нападението.

„Другите двама не участваха. Те бяха приятели на мъжа, който бутна момчето“, заяви очевидката.

След инцидента тримата мъже се опитали да напуснат района.

„След това се опитаха да си тръгнат от мястото. Пресякоха на светофара, без дори да изчакат колите. Насочиха се към пазара. Аз видях патрулна кола и веднага казах на полицаите. Те реагираха бързо и задържаха мъжете“, допълни тя.

По думите на Александрова към момента на интервюто тя все още не е била разпитана като свидетел.

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на мъжа и ролята на задържаните.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Очевидец за трагедията на Лъвов мост:

Очевидец за трагедията на Лъвов мост: "Просто го изблъска и той полетя"

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