София е домакин на форум за бъдещето на Балканите и европейската перспектива на региона

П редседателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПА на ПСЮИЕ) Михаела Доцова ще открие 13-ата пленарна сесия на организацията в София. Това съобщиха от пресцентъра на парламента.

София събира лидерите на Югоизточна Европа за 30-годишнината на ПСЮИЕ

Основната тема на пленарната сесия е „Интерпарламентарен диалог, укрепване на добросъседството и на европейската перспектива на региона“. По нея се очаква да направят изказвания представители на парламентите на държавите участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Предвижда се да бъдат приети докладите и резолюциите на трите общи комисии на ПА на ПСЮИЕ и заключителна декларация на Генералната асамблея на ПА на ПСЮИЕ.

През 2026 г. се навършват 30 години от приемането през 1996 г. на Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите и създаването на ПСЮИЕ.

С пленарната сесия в София завършва българското председателство на ПА на ПСЮИЕ. Страната ни ръководи парламентарното измерение на процеса от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще предаде председателството на организацията за следващата година на парламента на Румъния.

Сътрудничеството на парламентарно ниво ще бъде обсъдено на двустранната среща между председателя на българския парламент Михаела Доцова и председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши, който пристига в София днес за участие в 13-ата пленарна сесия на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ.