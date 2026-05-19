Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман

Д ългогодишната правна и лична война между Илон Мъск и OpenAI достигна завършек, който може да промени бъдещето на изкуствения интелект, корпоративния контрол и баланса на силите в Силициевата долина. Съдебните заседатели в Калифорния произнесоха присъдата си по големия съдебен процес между Илон Мъск и главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, след едва два часа дебати (беше им отредена цяла седмица).

Според съобщения на CNBC журито е отхвърлило исканията и жалбите на Мъск с аргумента, че давността им е изтекла. Журито практически не разглежда самите твърдения в детайли именно, защото смята, че няма причина поради изтеклата давност. Решението беше прието незабавно и от съдията.

Мъск обяви, че ще обжалва и обвини журито, че се е хванало за "календарна подробност" и не е разгледало реалните искания в детайли. "Няма съмнение за всеки, който следи делото, че Алтман и Брокман се обогатиха чрез кражба от благотворителна организация. Единственият въпрос е кога са го направили", пише Мъск в профила си в Х. Той допълва, че ще обжалва решението, тъй като то "създава прецедент да се крадат благотворителни организации, което е невероятно деструктивно за благотворителността в Америка. OpenAI беше създадена да е в полза на цялото човечество", пише Мъск.

Делото на Мъск, първоначално подадено в началото на 2024 г., твърди, че OpenAI е извършила „нарушение на благотворителното доверие“ и е изоставила основната си нестопанска мисия за разработване на общ изкуствен интелект (AGI) в полза на човечеството. Мъск твърди, че организацията на практика е мутирала в „машина за богатство със затворен код“, водена предимно от търговското си партньорство с Microsoft.

Въпреки това, журито така и не се произнесе окончателно по основния философски въпрос за мисията на OpenAI. Вместо това, то отхвърли делото по строги технически причини, свързани с давността. Съгласно калифорнийското законодателство, исковете, свързани с нарушаване на благотворителен тръст, имат тригодишен срок, докато исковете за неоснователно обогатяване трябва да бъдат подадени в рамките на две години. Журито определи, че Мъск е бил напълно наясно със структурния преход на OpenAI към модел с цел печалба още през 2017 г. - много преди да изтече законовият срок, което прави исковете му правно недействителни.

Ако Мъск беше спечелил, той щеше да иска обезщетение до 150 милиарда долара, заедно със съдебно разпореждане за отнемане на OpenAI на търговската ѝ структура с цел печалба и отстраняване на Сам Алтман и Грег Брокман от ръководните им позиции. Microsoft, която беше въвлечена в спора заради огромната си инвестиция от 10 милиарда долара в компанията за изкуствен интелект, също беше освободена от отговорност по същото решение за давност.

Присъдата ефективно премахва най-голямата правна пречка пред OpenAI. Компанията, която в момента се оценява на над 850 милиарда долара, вече е свободна да продължи с прехода си в корпорация с цел печалба в обществена полза и да финализира дългоочакваните си планове за дебют на публичния пазар (IPO) без заплахата от структурно разрушаване.

„Това не е техническо решение, а е съществено“, каза пред репортери водещият адвокат на OpenAI, Уилям Савит. „Там пише: Предявихте твърденията си твърде късно и го направихте, защото ги използвахте като оръжие на конкурент, който не може да се конкурира на пазара. И затова сме щастливи да го получим.“

„Фактите и времевата рамка по това дело отдавна са ясни и ние приветстваме решението на журито да отхвърли тези твърдения като ненавременни“, казва адвокат на Microsoft в изявление. „Оставаме ангажирани с работата си с OpenAI за развитие и мащабиране на AI за хора и организации по целия свят.“

Присъдата идва в критичен момент за индустрията на AI. OpenAI, Google, Anthropic, Meta и xAI в момента участват във все по-интензивна надпревара към по-усъвършенствани модели на AI модели и агенти, способни на автономно разсъждение, изследвания и изпълнение на задачи. Анализаторите смятат, че следващите няколко години биха могли да определят кои компании доминират в бъдещата икономика на изкуствения интелект.

Това прави въпросите на управлението изключително важни. Критиците на големите компании за изкуствен интелект се притесняват, че малък брой фирми биха могли да получат безпрецедентен контрол върху информационните системи, платформите за автоматизация и дигиталната инфраструктура.

Мъск многократно е предупреждавал, че изкуственият общ интелект (AGI) може да стане опасен, ако се развива без достатъчен надзор. По ирония на съдбата, самият Мъск сега е дълбоко въвлечен в същата надпревара за изкуствен интелект чрез xAI, бързо разрастващата се компания за изкуствен интелект, стояща зад чатбота Grok и която наскоро сля с космическата си компания SpaceX.

Това противоречие се превърна в основна тема по време на процеса, като адвокатите на OpenAI обвиниха Мъск, че се опитва да забави конкурентите, докато изгражда собствената си съперническа империя. Решението може сега да наложи по-широки промени в индустрията.

Правни експерти казват, че случаят може да повлияе на начина, по който бъдещите компании за изкуствен интелект структурират партньорства с нестопанска цел, взаимоотношения с инвеститорите и системи за управление. Той може също така да увеличи политическия натиск за по-строго регулиране на изкуствения интелект, изисквания за прозрачност и публичен надзор върху развитието на напредналия изкуствен интелект.