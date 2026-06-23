Свят

Почина човекът, открил Уитни Хюстън и Брус Спрингстийн

Легендарният музикален продуцент Клайв Дейвис си отиде на 94 години, оставяйки след себе си наследство, променило историята на световната музика

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 08:15
Почина човекът, открил Уитни Хюстън и Брус Спрингстийн
Източник: AP/БТА

Е дна от най-влиятелните фигури в историята на популярната музика – Клайв Дейвис, почина на 94-годишна възраст. Новината беше съобщена от неговото семейство, което уточни, че той е издъхнал в дома си в Манхатън, Ню Йорк, след скорошно лечение на дихателни проблеми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дейвис е човекът, който стои зад откриването и развитието на кариерите на едни от най-големите имена в музиката – Арета Франклин, Брус Спрингстийн, Били Джоел, Уитни Хюстън, Сантана, Джанис Джоплин, Кристина Агилера, Алиша Кийс и десетки други световни звезди, пише BBC.

„За света нашият баща беше музикална легенда, чиято визия, инстинкт и безкомпромисен стремеж към съвършенство оформиха саундтрака на милиони хора“, се казва в изявление на семейството му.

  • От юридическия факултет до върха на музикалната индустрия

Клайв Дейвис е роден на 4 април 1932 г. в Бруклин, Ню Йорк. Завършва право в престижния Харвардски университет и няма почти никакъв опит в музикалния бизнес, когато започва работа в Columbia Records на 28-годишна възраст.

Благодарение на своята амбиция и усет към талантите той бързо се издига в компанията и през 1967 г. става неин президент. Именно тогава подписва договори с изпълнители като Сантана, Aerosmith, Pink Floyd и младия Брус Спрингстийн.

По-късно Дейвис признава, че първоначално не е бил музикант и не е притежавал специално образование в сферата, но е развил изключителен усет към големите таланти.

„Когато видиш Джанис Джоплин или Брус Спрингстийн, просто знаеш“, казва той в едно от интервютата си.

  • Човекът зад успеха на Уитни Хюстън

Един от най-големите му успехи е откриването на Уитни Хюстън през 1983 г., когато тя е едва на 19 години. Дейвис прекарва години в търсене на подходящи продуценти и автори, които да разгърнат потенциала на нейния уникален глас.

Дебютният албум на певицата излиза през 1985 г. и се превръща в световен феномен с хитове като „Saving All My Love for You“, „How Will I Know“ и „Greatest Love of All“. Продажбите му надхвърлят 25 милиона копия по света.

По-късно именно Дейвис настоява легендарната версия на „I Will Always Love You“ да започва с близо 40 секунди акапелно изпълнение – решение, което първоначално среща съпротива, но впоследствие се оказва ключово за успеха на песента.

  • Почит от музикалните легенди

След новината за смъртта му множество звезди отдадоха почит на човека, когото мнозина определят като архитект на съвременната музикална индустрия.

Брус Спрингстийн го нарече „велик музикален човек и близък приятел“.

„На 22 години той промени живота ми, когато ме подписа с Columbia Records. Отнасяше се към мен със същото уважение и доброта като към неизвестен млад музикант, както и след всички успехи, които постигнах“, написа Спрингстийн.

Пати Смит също изрази своята благодарност:

„Благодаря на Клайв Дейвис, че промени музиката и че повярва в мен, подкрепяйки ме повече от половин век.“

  • Наследство, което ще остане завинаги

След напускането на Columbia Records Дейвис създава Arista Records, а по-късно и J Records. Под негово ръководство се раждат кариерите на Алиша Кийс, Maroon 5, Outkast, Usher, TLC и много други изпълнители.

През повече от шест десетилетия в музикалния бизнес той печели пет награди „Грами“ и през 2000 г. е въведен в Залата на славата на рокендрола като една от най-значимите фигури зад сцената.

До последните си години Дейвис остава активен в музикалната индустрия и не спира да вярва в силата на музиката.

„Без значение колко се променят технологиите, музиката никога няма да остарее. Хората имат нужда от нея. Тя е основна съставка за пълноценния живот“, казва той в едно от последните си големи интервюта.

С неговата смърт музикалният свят губи не просто продуцент, а човек, който помогна за създаването на едни от най-големите звезди и хитове на последните 60 години.

Редактор: Василена Василева
Източник: BBC    
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