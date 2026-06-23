Адска жега над Европа: Червен код в 4 държави, горещината взе жертви

В ъв Франция, Испания и други страни от Западна и Централна Европа бяха издадени предупреждения от най-висока степен – червени кодове за опасни горещини, тъй като се прогнозира условията на горещата вълна да се засилят през следващите дни с максимални температури от над 40°C.

Повече от половината региони във Франция в момента са под най-строгото предупреждение за времето, като на стотици училища е наредено да затворят, а в Бордо в понеделник температурите достигнаха 42°C, съобщиха от метеорологичната служба Météo-France, цитирани от Би Би Си (BBC).

Две деца на възраст две и четири години бяха намерени мъртви в семейния им автомобил в град Карпантрас в Южна Франция, при инцидент, който се свързва с времето.

Подобни червени предупреждения бяха издадени от властите в Германия, Италия, Швейцария и Люксембург. Очаква се температурите да достигнат пика си в много райони в сряда.

Повишаващите се температури се дължат на горещ въздух, който се придвижва на север от пустинята Сахара, което на свой ред задържа топлия въздух над засегнатите райони, като синоптиците предполагат, че тези условия могат да доведат до една от най-дългите горещи вълни през последните години.

Учените заявяват, че повтарящите се горещи вълни са признак за глобалното затопляне, като Météo-France отбелязва, че от 51 горещи вълни, регистрирани във Франция от 1947 г. насам, 34 са се случили след 2000 г., а 26 – след 2011 г.

Каква е ситуацията на други места

Държавната метеорологична служба на Испания (Aemet) предупреди за „изключително високи“ температури за сезона до сряда – „между пет и 10 градуса над типичните“ – като в някои райони се очаква те да достигнат 44°C. Червен код е издаден за Страната на баските, като се прогнозира максималните температури в Сан Себастиан да се повишат до 40°C, което е почти двойно спрямо средната стойност за това време на годината.

Италия издаде червени кодове за 12 града, включително Милано, Торино, Венеция, Болоня, Флоренция и Рим, след няколко дни с температури над 35°C.

Петима души загинаха при фатални инциденти по време на плуване през уикенда в Германия, където температурите вече достигнаха 38°C.

Метеорологичната служба на Обединеното кралство (Met Office) издаде рядък червен код за горещини за сряда и четвъртък за части от Англия и Уелс на фона на прогнози, според които температурите в някои райони могат да достигнат 38°C.

Пожарникари се борят с горски пожар близо до Акрайфнио в Централна Гърция, който наложи временното затваряне на важна магистрала след горещо и сухо време и силни ветрове.

Метеорологичният институт IRM в Белгия прогнозира рекордни температури през следващата седмица. Междувременно железопътният оператор в страната обяви, че някои влакове в пиковите часове ще бъдат отменени за понеделник и вторник поради жегата.

Очаква се температурите да достигнат своя пик в много части на континента в сряда, като за Париж се прогнозират 41°C. В столицата в понеделник по няколко влакови линии също беше намалено движението. Националният железопътен оператор на Франция (SNCF) призова „уязвимите“ хора да избягват или да отложат пътуването с влак през тази седмица.

Около 845 училища във Франция бяха затворени, докато на други 1800 е разрешено да приключат учебните часове по-рано, съобщиха от министерството на образованието. Но повече от милион гимназисти трябваше да се явят на устните си зрелостни изпити за бакалавърска степен в условията на горещина.

Червеният код за горещини е най-високото от четирите предупреждения, издавани от Météo-France, и съветва хората да проявяват изключителна предпазливост при условия, които са потенциално застрашаващи живота.

Десетки други региони във Франция са под оранжев код – второто най-високо предупреждение – като се изчислява, че общо 63 милиона души в цялата страна са засегнати.

Пълните обстоятелства около смъртта на децата, намерени в семейния им автомобил в Южна Франция, все още не са ясни, но те са се връщали от пазаруване с майка си и според информацията са се оказали заклещени в колата при затворени прозорци и максимални температури от 39°C.

Служителите на бърза помощ са се опитали безуспешно да реанимират двете деца. Местният държавен прокурор заяви, че точната причина за смъртта все още не е установена, но „вероятно е свързана с горещата вълна“.

Междувременно френското правителство призова хората да не се опитват да се разхлаждат в неохраняеми зони като езера и реки, след 13 смъртни случая от удавяне през уикенда.

В югозападния регион Жиронд местните власти съобщиха в неделя, че трима души – на възраст между 80 и 95 години – са починали, отчасти поради интензивната жега.

Условията във Франция следват уикенд, в който термометрите достигнаха 40°C, което наложи забрана на алкохола по време на годишния Празник на музиката (Fête de la Musique) – национален фестивал, при който големи тълпи празнуват по улиците на повечето градове. Забраната се прилагаше за всички събития, организирани от френската държава и нейните агенции, и имаше за цел „да запази спешните и здравните служби и да позволи на медицинския персонал да се съсредоточи върху грижите за най-уязвимите“, заяви правителството.

Макар най-високите температури да се очакват по западното крайбрежие, максималните стойности в по-голямата част от останалата част от страната се очаква да се задържат около 36°C до 40°C, съобщиха от Météo-France. Метеорологичната служба предупреди, че горещата вълна ще бъде „широкообхватна, продължителна и интензивна“, като не се очаква температурите да спаднат преди края на седмицата.