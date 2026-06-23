Свят

Адска жега над Европа: Червен код в 4 държави, горещината взе жертви

Във Франция, Испания и други страни от Западна и Централна Европа бяха издадени предупреждения от най-висока степен – червени кодове за опасни горещини, тъй като се прогнозира условията на горещата вълна да се засилят през следващите дни с максимални температури от над 40°C

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юни 2026, 09:07
Адска жега над Европа: Червен код в 4 държави, горещината взе жертви
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

В ъв Франция, Испания и други страни от Западна и Централна Европа бяха издадени предупреждения от най-висока степен – червени кодове за опасни горещини, тъй като се прогнозира условията на горещата вълна да се засилят през следващите дни с максимални температури от над 40°C.

Повече от половината региони във Франция в момента са под най-строгото предупреждение за времето, като на стотици училища е наредено да затворят, а в Бордо в понеделник температурите достигнаха 42°C, съобщиха от метеорологичната служба Météo-France, цитирани от Би Би Си (BBC).

Две деца на възраст две и четири години бяха намерени мъртви в семейния им автомобил в град Карпантрас в Южна Франция, при инцидент, който се свързва с времето.

Подобни червени предупреждения бяха издадени от властите в Германия, Италия, Швейцария и Люксембург. Очаква се температурите да достигнат пика си в много райони в сряда.

Повишаващите се температури се дължат на горещ въздух, който се придвижва на север от пустинята Сахара, което на свой ред задържа топлия въздух над засегнатите райони, като синоптиците предполагат, че тези условия могат да доведат до една от най-дългите горещи вълни през последните години.

Учените заявяват, че повтарящите се горещи вълни са признак за глобалното затопляне, като Météo-France отбелязва, че от 51 горещи вълни, регистрирани във Франция от 1947 г. насам, 34 са се случили след 2000 г., а 26 – след 2011 г.

Каква е ситуацията на други места

Държавната метеорологична служба на Испания (Aemet) предупреди за „изключително високи“ температури за сезона до сряда – „между пет и 10 градуса над типичните“ – като в някои райони се очаква те да достигнат 44°C. Червен код е издаден за Страната на баските, като се прогнозира максималните температури в Сан Себастиан да се повишат до 40°C, което е почти двойно спрямо средната стойност за това време на годината.

Италия издаде червени кодове за 12 града, включително Милано, Торино, Венеция, Болоня, Флоренция и Рим, след няколко дни с температури над 35°C.

Петима души загинаха при фатални инциденти по време на плуване през уикенда в Германия, където температурите вече достигнаха 38°C.

Гореща вълна в Европа: Франция и Италия обявиха червен код
16 снимки
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа
жега гореща вълна Европа

Метеорологичната служба на Обединеното кралство (Met Office) издаде рядък червен код за горещини за сряда и четвъртък за части от Англия и Уелс на фона на прогнози, според които температурите в някои райони могат да достигнат 38°C.

Пожарникари се борят с горски пожар близо до Акрайфнио в Централна Гърция, който наложи временното затваряне на важна магистрала след горещо и сухо време и силни ветрове.

Метеорологичният институт IRM в Белгия прогнозира рекордни температури през следващата седмица. Междувременно железопътният оператор в страната обяви, че някои влакове в пиковите часове ще бъдат отменени за понеделник и вторник поради жегата.

Очаква се температурите да достигнат своя пик в много части на континента в сряда, като за Париж се прогнозират 41°C. В столицата в понеделник по няколко влакови линии също беше намалено движението. Националният железопътен оператор на Франция (SNCF) призова „уязвимите“ хора да избягват или да отложат пътуването с влак през тази седмица.

Около 845 училища във Франция бяха затворени, докато на други 1800 е разрешено да приключат учебните часове по-рано, съобщиха от министерството на образованието. Но повече от милион гимназисти трябваше да се явят на устните си зрелостни изпити за бакалавърска степен в условията на горещина.

Червеният код за горещини е най-високото от четирите предупреждения, издавани от Météo-France, и съветва хората да проявяват изключителна предпазливост при условия, които са потенциално застрашаващи живота.

Десетки други региони във Франция са под оранжев код – второто най-високо предупреждение – като се изчислява, че общо 63 милиона души в цялата страна са засегнати.

Пълните обстоятелства около смъртта на децата, намерени в семейния им автомобил в Южна Франция, все още не са ясни, но те са се връщали от пазаруване с майка си и според информацията са се оказали заклещени в колата при затворени прозорци и максимални температури от 39°C. 

Служителите на бърза помощ са се опитали безуспешно да реанимират двете деца. Местният държавен прокурор заяви, че точната причина за смъртта все още не е установена, но „вероятно е свързана с горещата вълна“.

Междувременно френското правителство призова хората да не се опитват да се разхлаждат в неохраняеми зони като езера и реки, след 13 смъртни случая от удавяне през уикенда.

В югозападния регион Жиронд местните власти съобщиха в неделя, че трима души – на възраст между 80 и 95 години – са починали, отчасти поради интензивната жега.

Условията във Франция следват уикенд, в който термометрите достигнаха 40°C, което наложи забрана на алкохола по време на годишния Празник на музиката (Fête de la Musique) – национален фестивал, при който големи тълпи празнуват по улиците на повечето градове. Забраната се прилагаше за всички събития, организирани от френската държава и нейните агенции, и имаше за цел „да запази спешните и здравните служби и да позволи на медицинския персонал да се съсредоточи върху грижите за най-уязвимите“, заяви правителството.

Макар най-високите температури да се очакват по западното крайбрежие, максималните стойности в по-голямата част от останалата част от страната се очаква да се задържат около 36°C до 40°C, съобщиха от Météo-France. Метеорологичната служба предупреди, че горещата вълна ще бъде „широкообхватна, продължителна и интензивна“, като не се очаква температурите да спаднат преди края на седмицата.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
гореща вълна червен код глобално затопляне високи температури климатични промени Франция екстремно време метеорологична прогноза безопасност при горещини природни бедствия
Последвайте ни
Очевидец за трагедията на Лъвов мост:

Очевидец за трагедията на Лъвов мост: "Просто го изблъска и той полетя"

Адска жега над Европа: Червен код в 4 държави, горещината взе жертви

Адска жега над Европа: Червен код в 4 държави, горещината взе жертви

Багери влизат в „Баба Алино“: Събарят 12 сгради във Forest Club, Невзоров е бил разпитан 3 пъти

Багери влизат в „Баба Алино“: Събарят 12 сгради във Forest Club, Невзоров е бил разпитан 3 пъти

Социалните мрежи губят битката с нискокачествения изкуствен интелект

Социалните мрежи губят битката с нискокачествения изкуствен интелект

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Renault Megane E-Tech Electric получава още характер, динамика и пробег до 500 км

Renault Megane E-Tech Electric получава още характер, динамика и пробег до 500 км

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 2 дни
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 2 дни
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 1 ден
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ново силно земетресение разлюля гръцкия остров Евия

Ново силно земетресение разлюля гръцкия остров Евия

Свят Преди 16 минути

Трус с магнитуд 4,1 е регистриран край Прокопи, районът остава под наблюдение заради засилената сеизмична активност през последните седмици

Иран отрече да е допускал инспектори на МААЕ до ядрените си обекти

Иран отрече да е допускал инспектори на МААЕ до ядрените си обекти

Свят Преди 20 минути

Иранското външно министерство отхвърли твърденията на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс за незабавно завръщане на ядрените инспектори. Въпреки това Вашингтон и Техеран договориха 60-дневна пътна карта за мир и временно вдигане на петролното ембарго

Ножове, грабежи, страх и бездомници: Какво се случва в подлез „Плиска“?

Ножове, грабежи, страх и бездомници: Какво се случва в подлез „Плиска“?

България Преди 45 минути

Защо инцидентите се увеличават и безопасно ли е преминаването през него?

Политически хаос в Румъния: Парламентът отхвърли новото правителство

Политически хаос в Румъния: Парламентът отхвърли новото правителство

Свят Преди 1 час

Политическата криза в северната ни съседка се задълбочава, след като кандидатът за премиер не успя да събере нужното мнозинство

Почина човекът, открил Уитни Хюстън и Брус Спрингстийн

Почина човекът, открил Уитни Хюстън и Брус Спрингстийн

Свят Преди 1 час

Легендарният музикален продуцент Клайв Дейвис си отиде на 94 години, оставяйки след себе си наследство, променило историята на световната музика

Франция с категорична победа над Ирак, Мбапе продължава да пише история

Франция с категорична победа над Ирак, Мбапе продължава да пише история

Любопитно Преди 1 час

Играта беше сериозно повлияна от гръмотевична буря, която накара организаторите да прекъснат мача за близо два часа

<p>Имен ден днес празнуват дамите с красивите имена</p>

Отдаваме почит на доблестна християнка, загинала мъченически

Любопитно Преди 1 час

Агрипина Римска останала в историята със своята непоколебима вяра и саможертва

Откриха дрон с 5 кг експлозиви в страна от НАТО

Откриха дрон с 5 кг експлозиви в страна от НАТО

Свят Преди 2 часа

Безпилотният апарат е намерен в Югоизточна Естония близо до границата с Русия, седмици след предполагаемото му разбиване

<p>София става столица на парламентарния диалог на Балканите</p>

София е домакин на форум за бъдещето на Балканите и европейската перспектива на региона

България Преди 2 часа

Представители на парламентите от Югоизточна Европа се събират за 13-ата пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ, с която приключва българското председателство на организацията

Пътнически самолет от типа Douglas DC-4

23 юни: Призраци в дълбините: Мистерията с 58 души, които езеро погълна завинаги

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Тръмп предупреди Иран: Ще направя каквото трябва, ако нарушите споразумението

Тръмп предупреди Иран: Ще направя каквото трябва, ако нарушите споразумението

Свят Преди 2 часа

Американският президент заяви, че отношенията с Техеран вървят добре засега, но предупреди за последствия при неспазване на договореностите

Новото ръководство на ЦИК встъпва в длъжност

Новото ръководство на ЦИК встъпва в длъжност

България Преди 2 часа

Начело застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева

Тристранката обсъжда промени за майчинството и правата на работещите родители

Тристранката обсъжда промени за майчинството и правата на работещите родители

България Преди 2 часа

Работодатели, синдикати и държавата ще разгледат четири законопроекта, внесени от ПП-ДБ, които засягат трудовото, социалното и здравното законодателство

Съдът решава за ареста на трима от групата „Калашниците“

Съдът решава за ареста на трима от групата „Калашниците“

България Преди 2 часа

Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов обжалват задържането си след разследването, започнало след фаталната катастрофа на Челопешко шосе

.

„Смокини и народни песни“: Как една млада германка се влюби в България

Любопитно Преди 2 часа

Младата германка Елизабет Фукс е обиколила 13 страни с велосипеда си. България е сред любимите ѝ

,

Ледени бани: Как студът променя клетките и здравето ни

Любопитно Преди 2 часа

Подробности за ледените бани и как влияят на здравето ни може да прочетете в следващите редове

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ

sinoptik.bg
1

Лятото започва с жеги и градушки

sinoptik.bg

Холивуд не прощава: 5 звездни приятелства, приключили с гръм и трясък

Edna.bg

Дневен хороскоп за 23 юни, вторник

Edna.bg

Питас с несигурно бъдеще, два клуба от Кипър готови да плащат заплатата му

Gong.bg

Отстраниха водеща след шокиращо изказване за звезда на Световното

Gong.bg

„Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро?": Говори очевидец на трагедията на Лъвов мост

Nova.bg

При около 6000 градуса: Двамата младежи, ударени от волтова дъга на вагон в Стара Загора, опитали да си направят селфи

Nova.bg