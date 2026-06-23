Свят

Тръмп предупреди Иран: Ще направя каквото трябва, ако нарушите споразумението

Американският президент заяви, че отношенията с Техеран вървят добре засега, но предупреди за последствия при неспазване на договореностите

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 07:08
Тръмп предупреди Иран: Ще направя каквото трябва, ако нарушите споразумението
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп отправи предупреждение към Иран, заявявайки, че Вашингтон ще предприеме необходимите действия, ако Техеран не спазва постигнатото споразумение между двете страни.

„Ако Иран не спазва споразумението или ако се държи зле, ще направя каквото трябва“, каза Тръмп пред журналисти, цитиран от Reuters.

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По думите му към момента развитието на отношенията между двете държави е положително.

Американският президент подчерта, че Ормузкият проток е напълно отворен за корабоплаване и добави, че не очаква проблеми, докато Иран демонстрира уважение към Вашингтон.

Тръмп коментира и въпроса с иранските активи, които предстои да бъдат размразени. Според него тези средства следва да бъдат използвани за закупуване на хранителни продукти от Съединените щати.

„Всички тези пари ще се върнат под формата на покупки на храни, от каквито те отчаяно се нуждаят. Те са 91 милиона души, които трябва да бъдат нахранени. Затова парите, които ще размразим, ще се върнат при нашите фермери“, заяви американският държавен глава.

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Отговорът от Техеран не закъсня. Управителят на Централната банка на Иран отхвърли твърденията на Тръмп, като заяви, че страната не е поемала ангажимент да купува американска селскостопанска продукция.

Според него по нито едно от действащите споразумения Иран не е задължен да насочва размразените средства към покупки на храни от САЩ. Позицията беше разпространена от иранската информационна агенция Tasnim.

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Изявленията идват на фона на продължаващите усилия за стабилизиране на отношенията между Вашингтон и Техеран след период на напрежение, белязан от санкции, спорове около ядрената програма на Иран и опасения за сигурността в региона на Персийския залив.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
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