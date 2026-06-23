Политически хаос в Румъния: Парламентът отхвърли новото правителство

П олитическата криза в Румъния навлезе в нов етап, след като парламентът отхвърли предложеното от кандидата за министър-председател Адриан Вещя правителство.

На съвместно заседание на двете камари на парламента кабинетът на Вещя не успя да събере необходимите 233 гласа, за да получи вот на доверие и да встъпи в длъжност. При тайното гласуване 189 депутати и сенатори подкрепиха правителството, 23 гласуваха „против“, а общият брой на подадените гласове беше 212 в 465-местния парламент, съобщава "Аджерпрес".

Вотът на недоверие в румънския парламент не мина

„Включих се в този проект с добри намерения. Смятах, че е необходимо да отговоря на това предизвикателство. Съжалявам, че не успя да се осъществи“, заяви Вещя след вота.

Кандидатът за премиер разчиташе на подкрепата на Социалдемократическата партия, както и на група депутати от Национално-либералната партия, които се противопоставиха на решенията на партийното ръководство. Именно заради това Вещя беше изключен от НЛП заедно с част от своите съюзници.

Президентът на Румъния Никушор Дан връчи мандат за съставяне на правителство на Адриан Вещя преди седмица, след като предишният кандидат за премиер, евродепутатът Еуджен Томак, се отказа от опита да формира кабинет.

Как се стигна дотук?

Румъния е в политическа нестабилност от началото на май, когато се разпадна широката проевропейска коалиция между Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, Съюза за спасение на Румъния и Демократичния съюз на унгарците в Румъния.

След разрива социалдемократите подкрепиха вот на недоверие заедно с крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците, което доведе до падането на правителството на премиера Ilie Bolojan.

Допълнително напрежение предизвика и номинацията на Вещя, която беше направена без съгласието на ръководството на НЛП. На извънреден конгрес партията потвърди доверието си към Илие Боложан като лидер и официално изключи Вещя от редиците си.

След провала на кабинета въпросът кой ще успее да събере парламентарно мнозинство и да изведе страната от кризата остава без ясен отговор.

Очаква се президентът да започне нов кръг от консултации с политическите сили за съставяне на редовно правителство.