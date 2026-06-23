Свят

Ново силно земетресение разлюля гръцкия остров Евия

Трус с магнитуд 4,1 е регистриран край Прокопи, районът остава под наблюдение заради засилената сеизмична активност през последните седмици

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 09:26
Ново силно земетресение разлюля гръцкия остров Евия
Източник: AP/БТА

З еметресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер беше регистрирано рано тази сутрин в северната част на гръцкия остров Евбея (Евия) в Егейско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Серия от силни земетресения разтърси гръцкия остров Евия, има сериозни щети

Трусът е станал в 6:55 часа местно време. Според данните на гръцкия Институт по геодинамика епицентърът му е бил на около 6 километра северозападно от селището Прокопи, а огнището е било на дълбочина 15,2 километра.

Към момента няма данни за пострадали хора или материални щети.

  • Районът е сред най-сеизмично активните в Гърция

Земетресението идва на фона на повишена сеизмична активност в района на Евбея през последните седмици. В началото на юни северната част на острова беше разтърсена от серия трусове, най-силният от които достигна магнитуд 5,2. Тогава бяха регистрирани свлачища, щети по къщи и църкви, а трусовете бяха усетени дори в Атина.

След основния трус сеизмолозите отчетоха десетки вторични земетресения, като част от сградите в района на Прокопи бяха обявени за негодни за обитаване.

  • Силни трусове разтърсиха Гърция и на 21 юни

Само преди два дни, на 21 юни, силно земетресение с магнитуд около 5,8 беше регистрирано в морската зона югозападно от остров Крит. Трусът беше усетен в широк район на Южна Гърция и предизвика тревога сред местните жители и туристите, въпреки че не бяха съобщени сериозни щети или жертви.

Поредицата от земетресения през последните седмици отново насочи вниманието към високата сеизмична активност в Гърция. Страната се намира върху една от най-активните тектонични зони в Европа, където се срещат Африканската и Евразийската тектонична плоча.

  • Има ли повод за притеснение?

Гръцките сеизмолози засега не свързват днешния трус с възможността за по-силно земетресение. Според експертите подобни трусове са характерни за района на Евбея, който има дълга история на земетръсна активност.

Въпреки това властите продължават да следят внимателно ситуацията, а гражданите са призовани да следват указанията на службите за гражданска защита при евентуални нови трусове.

Редактор: Василена Василева
Източник: Петър Къдрев, БТА    
земетресение Гърция Евбея сеизмична активност Евия магнитуд тектонична зона Прокопи трус геодинамика
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