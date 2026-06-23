Почина шофьорът, пострадал при катастрофата край Свищов

Ш офьорът на лекия автомобил, който беше тежко пострадал при катастрофата край Свищов, е починал в болница, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Снощи ви съобщихме за инцидента, при който двама водачи пострадаха при челен сблъсък на пътя Свищов – село Вардим. Към момента на първоначалната информация 66-годишният мъж от Свищов беше транспортиран с тежки травми в болница в Плевен.

Челен сблъсък край Свищов прати шофьор в болница и затвори пътя за Вардим

Въпреки усилията на лекарите, по-възрастният водач е починал от получените наранявания.

Катастрофата е станала в понеделник около 19:30 часа. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 28-годишен мъж от село Вардим, се е движел в посока към населеното място, когато е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в автомобила на 66-годишния водач.

След инцидента 28-годишният шофьор е бил тестван за алкохол, като пробата е отрицателна. Полевият тест за наркотични вещества е отчел положителен резултат за метамфетамин, като от мъжа е взета кръвна проба за лабораторен анализ.

Той е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Причините за катастрофата се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.