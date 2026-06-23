Откриха дрон с 5 кг експлозиви в страна от НАТО

Д рон, пренасящ около пет килограма експлозиви, е бил открит в Югоизточна Естония, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА. Според първоначалните данни безпилотният летателен апарат е навлязъл във въздушното пространство на страната в началото на юни.

Литва разследва мистериозен дрон, открит в област Утена

Находката е направена от местен жител, който косел висока трева в поле в община Руге – район, разположен в близост до границите с Русия и Латвия.

По-късно разследващите са открили и допълнителни отломки върху близко дърво. Според ръководителя на Естонската служба за вътрешна сигурност (КАПО) Харис Пуусеп именно оттам вероятно е паднал дронът след удара.

По думите му апаратът най-вероятно се е разбил на 3 юни по време на украинска атака срещу цели на руска територия. Тогава системите за противовъздушна отбрана на Естония са засекли множество летящи обекти в района, което е наложило вдигането във въздуха на изтребители на НАТО.

Малко след това радарният сигнал на дрона е бил изгубен в района, където впоследствие са открити останките му.

Сигнал за находката е подаден на 10 юни, след което на място са изпратени разследващи екипи. Районът е бил незабавно отцепен и обезопасен. От властите увериха, че не е съществувала непосредствена опасност за населението.

Според Харис Пуусеп информацията за случая е била оповестена със закъснение заради провежданите по същото време мащабни военни учения в страната.

Случаят отново насочва вниманието към рисковете за сигурността в държавите от източния фланг на НАТО на фона на продължаващата война в Украйна и зачестилите инциденти с дронове в близост до границите на Алианса.