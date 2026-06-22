Новият шеф на Apple иска да преобрази компанията още следващата година

П рез по-голямата част от съвременната си история Apple се определя от смели продуктови решения и емблематични дизайни. Днес обаче Apple е изправена пред различно предизвикателство, съобщава Марк Гърман от Bloomberg.

Тъй като онкуренцията се засилва, много наблюдатели смятат, че компанията се нуждае от нова вълна от иновации. Голяма част от тази отговорност може скоро да падне върху плещите на бъдещия главен изпълнителен директор Джон Тернъс.

В продължение на повече от десетилетие под ръководството на Тим Кук, Apple се трансформира в гигант в оперативната дейност и веригата за доставки. Тази финансова оптимизация обаче имаше и цена: легендарният екип по индустриален дизайн, някога приеман като сърцето на компанията под ръководството на Джони Айв, постепенно видя как авторитетът му намалява, свеждайки се до „бюро за услуги“, функциониращо под оперативния отдел. Според Марк Гърман от Bloomberg, новият главен изпълнителен директор Джон Тернус се готви да демонтира тази корпоративна структура, като върне смелия, естетичен хардуер като основен двигател на бъдещето на Apple.

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Тернъс, който официално поема поста на 1 септември 2026 г., е прекарал значителна част от кариерата си, пряко свързан с групата за индустриален дизайн. Екипът се разпадна след напускането на Айв през 2019 г., губейки висши таланти под бюрократичния надзор на бившия главен оперативен директор Джеф Уилямс. С издигането на Моли Андерсън до вицепрезидент по индустриалния дизайн по-рано тази година, Тернус вече започна да стабилизира редиците.

Обръщайки се към персонала, Тернъс изрично изясни тезата си, заявявайки, че „най-красиво проектираното нещо, което повечето клиенти притежават, е продукт на Apple. Ще се погрижим това да остане така.“ Под неговото управление дизайнът вече няма да служи на инженерството или финансите, а ще ги диктува. Тернъс позиционира изкуствения интелект не като продуктова цел, а като фонов инструмент, подчертавайки, че радикалният, привличащ вниманието хардуер остава основен фактор за привличане на интереса на потребителите.

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Докато първото изпитание на Тернус ще се случи тази есен, когато той новото поколение iPhone истинските плодове на неговата философия, поставяща дизайна на първо място, ще кулминират в препълнената пътна карта за 2027 г. Има очаквания, че Тернъс ще дебютира знаково, като представи и първия сгъваем iPhone през септември т.г.

Но това може и да бъде оставено за 2027 г., когато iPhone ще отбележи своята 20-годишнина. И изглежда като по-подходящото време за ознаменуване на юбилея с наистина нов модел.

Вместо да се придържа към предвидими постепенни актуализации, стратегията на Apple за 2027 г. разчита на различни устройства и идеи, предназначени да шокират пазара и да отпразнуват две десетилетия на iPhone. В основата ще е мащабното преоткриване на смартфоните. Apple усилено разработва „iPhone за 20-годишнината“, включващ амбициозен извит стъклен корпус, който обгръща изцяло краищата на устройството, използвайки технология за камера под дисплея, за да елиминира прорезите, твърди Гърман.

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Едновременно с това компанията ще ускори цикъла си на пускане на пазара на нови устройства. Обновеният „iPhone Air“ от второ поколение (с двойни камери и подобрена термична оптимизация) ще дебютира в началото на 2027 г.

Разбира се, Тернъс няма да обръща внимание само на iPhone. Хардуерният хоризонт до 2027 г. включва сериозен тласък към интелигентни очила с изкуствен интелект без дисплей. Освен това Apple разработва слушалки AirPods от следващо поколение, оборудвани с вградени миниатюрни камери, предназначени да синтезират данни за околната среда за локализирано контекстуално осъзнаване. Разбира се, много от тези устройства може да си останат експериментални.

Освен хардуера, Apple трябва да се справи и с нарастващите опасения относно позицията си в областта на изкуствения интелект. Докато конкуренти като Google, Microsoft и OpenAI бързо разшириха своите предложения, усилията на Apple се възприемат като по-предпазливи. Компанията все още притежава значителни предимства в хардуерната интеграция, поверителността и контрола на екосистемата, но много анализатори смятат, че трябва да се действа по-бързо.

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Основното предизвикателство пред Тернъс не е просто да създава атрактивни нови продукти. Той трябва да помогне на Apple да преоткрие чувството на вълнение, което някога съпътстваше всяко ново устройство на компанията. Това означава да се възприемат иновациите, като същевременно се поддържат надеждността и стандартите за качество, които клиентите очакват.

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Задачата няма да бъде лесна. Очакванията към Apple остават изключително високи. И все пак компанията се е сблъсквала с подобни моменти и преди. Най-големите ѝ успехи често са се проявявали, когато е била готова да преосмисли установените формули и да излезе извън собствената си зона на комфорт.