Google пуска AI функции специално за Световното

Г олемите международни спортни турнири вече не са само за това, което се случва на терена. Все по-често те се превръщат и във витрини за най-новите технологии, а Google иска да се увери, че те играят централна роля в начина, по който феновете следят действието.

В навечерието на най-голямото футболно събитие през лятото, Google представи серия от инструменти и функции, предназначени да помогнат на феновете да останат свързани с мачовете, отборите и играчите през целия турнир. Компанията обединява Search, Gemini, Maps и други услуги в опит да създаде това, което описва като по-персонализирано и интерактивно изживяване за феновете.

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Google е използвала последната година в интегриране на технологията си Gemini AI в голяма част от своята екосистема, а футболът се превръща в една от най-новите области, в които технологията се прилага. Феновете ще могат да използват търсачката и Gemini, за да задават подробни въпроси за мачове, отбори и развитие на турнири по по-разговорен начин.

Дълбокият тактически анализ също става значително по-достъпен чрез генеративни подобрения в търсенето. Чрез активиране на усъвършенствания AI режим, потребителите могат да анализират сложни детайли от мачове, истории на играчи или сложни регулаторни правила. Например, любопитни зрители, които се опитват да разгадаят внезапната структурна промяна на отбор по време на игра, могат да поискат персонализирана, интерактивна диаграма, която да я обясни. Тази функция, която изобразява персонализирани визуални оформления при поискване, представлява важна стъпка напред в персонализираното дигитално образование, позволявайки на феновете да анализират професионалната стратегия с дълбочината на опитен коментатор.

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Google също така се фокусира силно върху информацията в реално време. Компанията твърди, че функциите за AI търсене стават все по-способни да предоставят актуализации на живо, статистика и персонализирано съдържание въз основа на интересите на потребителя. За футболните фенове това означава по-лесен достъп до актуални данни, резултати от мачове и ключови моменти в момента на тяхното случване.

Междувременно, физическата навигация по време на турнира се управлява чрез целенасочени актуализации в Google Maps и Waze. За да се смекчи огромното логистично напрежение върху единадесетте града домакини, и двете навигационни платформи извличат данни в реално време относно затварянето на пътища около стадионите, разширените пешеходни зони и внезапните отклонения на транспортните маршрути.

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Изображенията на Street View са основно обновени за много от основните стадиони, което позволява на притежателите на билети да се ориентират визуално, преди да пристигнат. Освен това, Waze въведе специализиран интерфейс, който безопасно показва резултатите от мачовете на живо на таблото на автомобила, активирайки се единствено когато автомобилът спре напълно.

И накрая, приложението Gemini е позиционирано като персонализиран спортен водещ за ентусиастите на турнирите. Асистентът обработва данни за мачовете на живо, като генерира динамични хъбове с актуална статистика за играчите и видео акценти. Абонатите могат също така да внедрят автоматизирани сутрешни обзори, съобразени с предпочитаните от тях национални отбори.

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За още по-голямо ангажиране на феновете, платформата дебютира с креативни шаблони в своя пакет от изображения, позволявайки на потребителите да качват лични снимки и дигитално да се пренасят директно в емблематични сцени от мача, като например празнуване на победа в турнира или драматично спасяване на гол линията, облечени в официалните цветове на екипа на страната си.

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Всичко това е предимно за забавление, но показва и ясната стратегия на Google. А именно, да използва Световното, за да привлече интереса на повече хора към изкуствения интелект и да ги мотивира да го опознаят и използват и след края на турнира.