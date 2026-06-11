Технологии

Google пуска AI функции специално за Световното

Световното първенство по футбол започва, а с него Google вижда възможност да демонстрира способностите на изкуствения интелект в най-различни сфери от ежедневието - от анализи на информация за мачовете до съвети и насоки за транспорт

Мартин Дешев Мартин Дешев

11 юни 2026, 10:02
Google пуска AI функции специално за Световното
Източник: iStock

Г олемите международни спортни турнири вече не са само за това, което се случва на терена. Все по-често те се превръщат и във витрини за най-новите технологии, а Google иска да се увери, че те играят централна роля в начина, по който феновете следят действието.

В навечерието на най-голямото футболно събитие през лятото, Google представи серия от инструменти и функции, предназначени да помогнат на феновете да останат свързани с мачовете, отборите и играчите през целия турнир. Компанията обединява Search, Gemini, Maps и други услуги в опит да създаде това, което описва като по-персонализирано и интерактивно изживяване за феновете. 

Готови ли сте за новата ера на Apple? Тя започва без Кук

Google е използвала последната година в интегриране на технологията си Gemini AI в голяма част от своята екосистема, а футболът се превръща в една от най-новите области, в които технологията се прилага. Феновете ще могат да използват търсачката и Gemini, за да задават подробни въпроси за мачове, отбори и развитие на турнири по по-разговорен начин.

Дълбокият тактически анализ също става значително по-достъпен чрез генеративни подобрения в търсенето. Чрез активиране на усъвършенствания AI режим, потребителите могат да анализират сложни детайли от мачове, истории на играчи или сложни регулаторни правила. Например, любопитни зрители, които се опитват да разгадаят внезапната структурна промяна на отбор по време на игра, могат да поискат персонализирана, интерактивна диаграма, която да я обясни. Тази функция, която изобразява персонализирани визуални оформления при поискване, представлява важна стъпка напред в персонализираното дигитално образование, позволявайки на феновете да анализират професионалната стратегия с дълбочината на опитен коментатор.

Индикации, че смартфонът има опасен проблем с батерията

Как да използваме Gemini AI пълноценно

Google също така се фокусира силно върху информацията в реално време. Компанията твърди, че функциите за AI търсене стават все по-способни да предоставят актуализации на живо, статистика и персонализирано съдържание въз основа на интересите на потребителя. За футболните фенове това означава по-лесен достъп до актуални данни, резултати от мачове и ключови моменти в момента на тяхното случване. 

Междувременно, физическата навигация по време на турнира се управлява чрез целенасочени актуализации в Google Maps и Waze. За да се смекчи огромното логистично напрежение върху единадесетте града домакини, и двете навигационни платформи извличат данни в реално време относно затварянето на пътища около стадионите, разширените пешеходни зони и внезапните отклонения на транспортните маршрути.

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Изображенията на Street View са основно обновени за много от основните стадиони, което позволява на притежателите на билети да се ориентират визуално, преди да пристигнат. Освен това, Waze въведе специализиран интерфейс, който безопасно показва резултатите от мачовете на живо на таблото на автомобила, активирайки се единствено когато автомобилът спре напълно.

И накрая, приложението Gemini е позиционирано като персонализиран спортен водещ за ентусиастите на турнирите. Асистентът обработва данни за мачовете на живо, като генерира динамични хъбове с актуална статистика за играчите и видео акценти. Абонатите могат също така да внедрят автоматизирани сутрешни обзори, съобразени с предпочитаните от тях национални отбори.

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва? 

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

За още по-голямо ангажиране на феновете, платформата дебютира с креативни шаблони в своя пакет от изображения, позволявайки на потребителите да качват лични снимки и дигитално да се пренасят директно в емблематични сцени от мача, като например празнуване на победа в турнира или драматично спасяване на гол линията, облечени в официалните цветове на екипа на страната си.

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Всичко това е предимно за забавление, но показва и ясната стратегия на Google. А именно, да използва Световното, за да привлече интереса на повече хора към изкуствения интелект и да ги мотивира да го опознаят и използват и след края на турнира.

Редактор: Мартин Дешев
Google Chrome интернет интернет браузър технологии изкуствен интелект Gemini софтуер
Последвайте ни
„Един от най-жестоките инциденти“: Разтърсващ разказ на медик след трагедията на „Челопешко шосе“

„Един от най-жестоките инциденти“: Разтърсващ разказ на медик след трагедията на „Челопешко шосе“

Шокиращо разкритие от Тръмп: Иззехме милиони барели петрол, а Иран не знае

Шокиращо разкритие от Тръмп: Иззехме милиони барели петрол, а Иран не знае

Заради побой над полицай: Прокуратурата поиска имунитета на депутат от

Заради побой над полицай: Прокуратурата поиска имунитета на депутат от "Възраждане"

Дейвид Бекъм получава звезда на Алеята на славата в Холивуд

Дейвид Бекъм получава звезда на Алеята на славата в Холивуд

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

pariteni.bg
6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 2 дни
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 2 дни
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 2 дни
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&bdquo;Адресът на историята&ldquo;: Как седем ученици изграждат най-голямата дигитална карта на българската история</p>

„Адресът на историята“: Ученици създават дигитален архив с над 600 исторически адреса в България

Любопитно Преди 8 минути

Инициативата на ученици от Първа английска езикова гимназия в София събира домовете на велики българи в онлайн платформа, която цели да върне забравените личности и места в общественото съзнание

<p>България прави нова стъпка в еврозоната</p>

България за първи път участва в среща на Европейския механизъм за стабилност

Свят Преди 18 минути

По време на заседанието на Еврогрупата ще се обсъди макроикономическата и фискалната ситуация в еврозоната

Мъж се барикадира в Созопол: Размахвал ножове, хвърлял вещи и подпалил стол

Мъж се барикадира в Созопол: Размахвал ножове, хвърлял вещи и подпалил стол

България Преди 35 минути

Той е бил в неадекватно състояние, стоящ на тераса на частна къща и окървавен викал за помощ

Катастрофа между кола и трамвай в София, пострадало е 10-годишно дете

Катастрофа между кола и трамвай в София, пострадало е 10-годишно дете

България Преди 58 минути

Инцидентът е станал на кръстовището на бул. "Никола Мушанов" и ул. "Добротич"

Кувейт възобнови въздушния трафик след кратко прекъсване заради риск от ирански удари

Кувейт възобнови въздушния трафик след кратко прекъсване заради риск от ирански удари

Свят Преди 1 час

Въздушното пространство беше затворено като предпазна мярка с цел гарантиране на безопасността на гражданската авиация, уточняват властите

<p>Вулканична пемза затрупа бреговете на остров в Папуа Нова Гвинея</p>

Подводен вулкан край Папуа Нова Гвинея изхвърли огромни маси плаваща пемза

Свят Преди 1 час

Жителите на остров Манус предупреждават за риск от продоволствена криза и щети върху риболовните райони

„Прогресивна България“: 3,8 млрд. евро е максимален лимит, не автоматично планирано теглене на дълг

„Прогресивна България“: 3,8 млрд. евро е максимален лимит, не автоматично планирано теглене на дълг

България Преди 1 час

Лихвите растат, нужни са буфери и по-строг контрол на разходите, заяви депутатът Стефан Белчев

Земетресение в района на Вранча

Земетресение в района на Вранча

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е локализиран край град Бузау

Нови правила за миграцията в ЕС, България заяви пълна готовност за прилагане

Нови правила за миграцията в ЕС, България заяви пълна готовност за прилагане

Свят Преди 2 часа

След двугодишен преходен период Пактът за миграцията и убежището влиза в пълно действие от 12 юни във всички държави членки

<p>Палежи, атаки и водни оръдия: Мъж загуби окото си при нападение с нож в Белфаст (ОБЗОР)</p>

Палежи, атаки и водни оръдия: Мъж загуби окото си при нападение с нож в Белфаст

Свят Преди 2 часа

Британският премиер заяви, че нападенията срещу хора заради произхода им са недопустими

Скандал с цените: Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

Скандал с цените: Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

България Преди 2 часа

Производители твърдят, че са започнали да получават съобщения да намалят доставните си цени с 15%

.

Венецуела след Мадуро: Какво се промени

Свят Преди 2 часа

Пет месеца след свалянето на Мадуро от власт венецуелците се чувстват по-свободни. Но процесът на демократизация още не започнал, а бедността си е същата

Закуската на крал Чарлз: Пази сърцето и подмладява кожата

Закуската на крал Чарлз: Пази сърцето и подмладява кожата

Любопитно Преди 2 часа

Британският монарх бяга от пищните трапези и залага на достъпна комбинация от печени яйца, сирене, спанак и домати. Специалисти по хранене разкриват, че това просто ястие е истинска бомба от протеини, витамин С и антиоксиданти за организма

Нова серия от взаимни удари между САЩ и Иран

Нова серия от взаимни удари между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

Вашингтон обяви, че е приключил с новата серия от бомбардировки, а Техеран отвърна с удари по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, заплаши и корабоплаването в Ормузкия проток

Сирени и взривове край границата: Израел и „Хизбула“ отново разпалват фронта

Сирени и взривове край границата: Израел и „Хизбула“ отново разпалват фронта

Свят Преди 3 часа

По информация на израелските въоръжени сили два въздушни обекта са паднали в близост до район в Южен Ливан

На ръба на нова криза: Иран блокира Ормузкия проток, заплаши да стреля по всеки кораб

На ръба на нова криза: Иран блокира Ормузкия проток, заплаши да стреля по всеки кораб

Свят Преди 3 часа

Техеран предупреди, че ще открива огън по всеки плавателен съд, опитал се да премине през стратегическия морски коридор, след като американските сили започнаха удари срещу ирански цели

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Зоуи Салдана – момичето, което мечтаеше да танцува, а покори Холивуд

Edna.bg

Отиде си легендата на българската клубна сцена - DJ Стивън

Edna.bg

Бернардо Силва стана приоритет за Реал Мадрид

Gong.bg

Ясен е новият победител в играта Българския лъв

Gong.bg

Прокуратурата поиска имунитета на депутат от „Възраждане“ заради побой над полицай

Nova.bg

Дете пострада при катастрофа между трамвай и автомобил в София

Nova.bg