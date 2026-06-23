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Франция с категорична победа над Ирак, Мбапе продължава да пише история

Играта беше сериозно повлияна от гръмотевична буря, която накара организаторите да прекъснат мача за близо два часа

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 08:08
Франция с категорична победа над Ирак, Мбапе продължава да пише история
Източник: EPA/БГНЕС

Ф ранция затвърди статута си на един от фаворитите на Мондиал 2026. Вицешампионът от 2022 г. постигна убедителна победа с 3:0 над Ирак в двубой от група "I", който бе белязан от драматични метеорологични условия.

Срещата се проведе на стадион "Линкълн Файненшъл Фийлд" във Филаделфия пред над 65 000 зрители.

Малко след средата на първото полувреме, в 14-ата минута, звездата на "петлите" Килиан Мбапе откри резултата с впечатляващ удар от дистанция. Попадението беше отбелязано след асистенция на Майкъл Олисе.

Този гол бе от особено значение за Мбапе, тъй като отбеляза неговия 100-и мач за националния отбор на Франция. С него той достигна 15 попадения на световни първенства, изравнявайки се с легендарния бразилец Роналдо "Феномена". Пред него вече са само Мирослав Клозе с 16 гола и Лионел Меси, който преди това подобри рекорда на германеца.

След двучасово забавяне: Франция надигра Ирак и се класира за елиминациите
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Франция Ирак
ФРАНЦИЯ ИРАК
ФРАНЦИЯ ИРАК
ФРАНЦИЯ ИРАК

Играта беше сериозно повлияна от гръмотевична буря, която накара организаторите да прекъснат мача за близо два часа. Феновете бяха помолени да напуснат трибуните поради съображения за безопасност, като дори се появиха информации за опасност от торнадо. След подновяването на играта, Франция демонстрира пълна доминация.

В 54-ата минута Мбапе удвои преднината на Франция след грешка в отбраната на Ирак и асистенция от Усман Дембеле. Няколко минути по-късно, в 66-ата минута, Дембеле оформи крайния резултат 3:0 след добре организирана атака.

С тази победа Франция си осигури място в елиминационната фаза на Мондиал 2026 още преди последния си мач от групата. "Петлите" имат 6 точки от 2 мача, докато Ирак остава на дъното без спечелени точки.

  • Състави на Франция: Майк Менян, Жул Кунде, Дайо Упамекано, Уилям Салиба, Люка Дин, Ману Коне, Адриен Рабио, Усман Дембеле, Брадли Баркола, Майкъл Олисе, Килиан Мбапе.
  • Състави на Ирак: Ахмед Басил, Хюсеин Али, Заид Тахсийн, Акам Хашим, Мерчас Доски, Ибрахим Байеш, Зидан Якбал, Ами Аламари, Заид Исмаел, Ахмед Касем, Аймен Хюсеин.
Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус", БГНЕС    
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