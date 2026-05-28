99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

И зкуственият интелект започва да оказва все по-голямо влияние на пазара на труда. Това показват резултатите от проучване на компанията Mercer, което е цитирано от Tom's Hardware.

Основният извод е, че 99% от изпълнителните директори на фирмите очакват съкращения на персонал в краткосрочен план. Причината този път не е финансова или друга криза, а изкуственият интелект.

Проучването е мащабно и обхваща 12 000 души на различни нива в корпорации в множество сектори - от служители, през среден и висш мениджмънт до инвеститори. И изпълнителните директори очакват "поне някакво намаляване на броя служители" в близките две години заради AI.

И макар повечето компании все още да не са казвали подобно нещо на служителите си, хората изглежда го усещат. През 2024 г. 66% от служителите са казали, че се чувстват добре на работа. Сега същото казват едва 44%.

Анализът показва, че младите служители са под най-голям риск да бъдат заменени от AI. Първата вълна от AI на работното място ще замени именно по-лесните и рутинни задачи, които сега се вършат от младите и начинаещи служители.

Проблемът е, че именно тези дейности помагат на служителите да се учат и да трупат опит. Но тъй като AI ще може да върши същото, но по-бързо и по-евтино, корпорациите логично ще го предпочетат.

Тенденцията се потвърждава и от друго проучване на Oliver Wyman. Консултантската компания открива, че 43% от компаниите вече активно свиват наемането на хора за началните позиции. Преди година са били едва 17%. Причината е ясна - автоматизация.

Статистиката го потвърждава. Само през първото тримесечие на тази година около 40 000 души в ИТ сектора са загубили работата си изрично заради AI. По-голямата част от тях са в САЩ, но ефектът започва да се наблюдава и в други страни.

И още по-показателно: проучването на Mercer открива, че едва 32% от изпълнителните директори смятат, че компаниите им могат ефективно да комбинират хора и AI, когато започнат да внедряват AI. Анализът на Oliver Wyman показва сходни резултати: над 90% от изпълнителните директори планират да внедрят AI в компаниите, но над 50% все още не могат да кажат дали използваният вече AI доставя очакваните ползи.

Само 27% от анкетираните директори казват, че AI вече е покрил или дори надскочил очакванията им. Звучи доста, но всъщност миналата година 38% са казали същото. А почти 25% казват, че засега не виждат никакъв ефект върху приходите.

Получава се ситуация, в която компаниите внедряват AI от страх да не изостанат, но същевременно не могат да намерят конкретна причина, за която да им е от полза. Това може да е вътрешен проблем поради непознаване на технологията и неспособност тя да бъде оползотворена. Но може да е и проблем на самата технология - тя просто да не е готова за конкретните цели.

Има и трети вариант. Според анализ на Challenger, Gray & Christmas, AI често се използва като параван. Компаниите казват, че съкращават заради новата технология, за да си спестят критиките и да покрият собствените си проблеми за преструктуриране, корекции в броя персонал и преминаване към аутсорсинг. Има случаи, когато вместо от изкуствен интелект, съкратените са заменени от аутсорсинг компания.

Получава се ситуация, в която корпоративният свят се втурва с пълна сила в технология, която не познава и която все още се развива. Премахването на началните позиции е риск и за самите тях. Могат да се окажат в ситуация, в която нямат достъп до опитни кадри, защото те ще се създават много по-бавно и в по-малки бройки. Други очакват докато дойде това време AI да е достатъчно развит, за да смени и средното ниво.

Трети казват, че винаги е било така и при предишни големи индустриални революции. В началото има период на несигурност и загуба на работни места. Но след това бързо се създават нови, които се възползват от нововъведените технологии и машини. И все пак, AI е коренно различна технология от всичко досега.

До степен, че наскоро съд в Китай излезе с решение, което забранява на компаниите да уволняват хора, само защото AI е по-евтин и автоматизацията не е оправдание за съкращения нито за прехвърляне на друга позиция с по-ниска заплата. Съдът подчертава, че фирмите са свободни да преследват иновации и подобрения, но трябва да го правят с мисъл за правата и интересите на служителите и да приоритизират задържането им и прехвърлянето им към по-високи позиции или такива, които изискват повече човешка дейност, отколкото просто да ги уволняват.