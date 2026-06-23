Новото ръководство на ЦИК встъпва в длъжност

О т днес /23 юни/ Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове на изборната администрация. С това официално стартира мандатът на Комисията, която ще отговаря за организацията и провеждането на бъдещите избори в страната.

Президентът подписа указ за назначаване на нова ЦИК

Начело на ЦИК застава Георги Хорозов, а негови заместници ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева. За секретар е избрана Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Президентът Йотова изслушва кандидатите за новата ЦИК, кои са номинираните

Новият състав поема управлението на изборната администрация в момент, когато общественото доверие в изборния процес остава сред основните предизвикателства пред институциите. Очакванията към комисията са свързани както с гарантирането на прозрачни избори, така и с подобряване на организацията на вота и комуникацията с гражданите.

Президентът Илияна Йотова започва процедурата за нов състав на ЦИК

Процедурата по избора на новите членове започна в края на май и премина през няколко етапа. На 9 юни президентът проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции за определяне на техните номинации.

След проверка на документите на кандидатите на 12 юни в президентската институция се проведе и публично изслушване на номинираните членове на ЦИК. С встъпването си в длъжност новият състав на ЦИК поема отговорността за подготовката на следващите изборни кампании, като работата му ще бъде внимателно следена както от политическите партии, така и от граждански организации и наблюдатели на изборния процес