Свят

Иран отрече да е допускал инспектори на МААЕ до ядрените си обекти

Иранското външно министерство отхвърли твърденията на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс за незабавно завръщане на ядрените инспектори. Въпреки това Вашингтон и Техеран договориха 60-дневна пътна карта за мир и временно вдигане на петролното ембарго

Стела Христова Стела Христова

23 юни 2026, 09:22
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И ран отрече твърдението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, че Техеран ще позволи на ядрените инспектори да се завърнат в страната след първия кръг от преговори между Вашингтон и Техеран за постигане на окончателно споразумение за прекратяване на войната, пише ВВС.

След преговорите в Швейцария, Ванс заяви, че дискусиите с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) биха могли да започнат „още днес“. Иранското външно министерство обаче обяви пред държавните медии, че Техеран не е поемал „никакви нови ангажименти“ относно ядрените инспекции.

Това се случи, след като САЩ временно отмениха санкциите, позволявайки на Иран да продава петрол в щатски долари за първи път от десетилетия.

В съвместно изявление, публикувано в понеделник, посредниците Катар и Пакистан обявиха, че след първия кръг от преговори в швейцарския курорт Бюргенщок, САЩ и Иран са се споразумели за „пътна карта за постигане на окончателно споразумение в рамките на 60 дни“. Ванс определи разговорите като положили „много добра основа“.

Вицепрезидентът на САЩ заяви, че екипите са обсъдили повторното отваряне на Ормузкия проток и „деескалация с цел регионално прекратяване на огъня“.

Издаденото от Министерството на финансите на САЩ в понеделник 60-дневно освобождаване от санкции премахва основните стълбове на дългогодишното ембарго на Вашингтон, което исторически задушаваше икономиката на Техеран. Извънредният лиценз разрешава производството, продажбата и доставката на ирански суров петрол и нефтохимикали до 21 август. Съгласно облекченията, иранският петрол може дори да бъде внасян директно в САЩ. Това деблокира банковите транзакции, застраховането и транспорта, като елиминира сложните мрежи, които Иран използваше досега за продажба на суров петрол.

Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че в замяна на 60-дневното облекчение Техеран се е ангажирал да държи жизненоважния Ормузки проток отворен и да позволи на ядрените инспектори на МААЕ да се върнат в страната.

В понеделник сутринта, говорейки в Швейцария, Ванс беше попитан от репортери кога ядрените инспектори ще се завърнат в Иран. Той каза, че очаква процесът да започне „поне тази седмица“, но разговорите с инспекторите „може да се проведат още днес“. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също написа в социалните мрежи, че Иран „ще се съгласи да проведе основни инспекции на оръжията“.

В интервю за иранската държавна информационна агенция ИРНА обаче говорителят на външното министерство Есмаил Бакай заяви, че Техеран не е поемал „никакви нови ангажименти“ относно ядрените инспектори. Той подчерта, че всяко взаимодействие с инспекторите на ООН ще се осъществява „съгласно съществуващите процедури, определени от парламента и Висшия съвет за национална сигурност“. От МААЕ не коментираха веднага въпроса.

Иран спря достъпа на МААЕ до обекти, бомбардирани от Израел и САЩ по време на 12-дневната война миналото лято. На следващия месец ядреният регулатор на ООН обяви, че е изтеглил останалите си инспектори от страната.

През 2015 г. Иран и шест световни сили – САЩ, Китай, Франция, Русия, Германия и Великобритания – сключиха споразумение, позволяващо на МААЕ да извършва инспекции на ядрени обекти в Иран. По време на първия си мандат през 2018 г. Тръмп оттегли САЩ от това споразумение, определяйки го като „лоша сделка“.

Ванс разкри в понеделник, че иранците са заплашили да напуснат преговорите в неделя, след като Тръмп предупреди в Truth Social, че САЩ могат „отново да ударят Иран много силно“. Вицепрезидентът на САЩ допълни, че е казал на иранските преговарящи, че Тръмп просто отговаря на иранските „празни приказки“.

В понеделник Тръмп отправи ново предупреждение към Иран от Овалния кабинет: „Ако Иран не спазва споразумението си или ако не се държи добре, ще направя каквото трябва“, заяви американският президент.

Иранските медии съобщиха, че водещите преговарящи на Техеран са отпътували в понеделник. Техническите дискусии между страните са приключили и предстои да бъдат създадени работни преговорни групи, обхващащи области като ядрени въпроси, санкции и възстановяване, съобщиха иранските държавни медии във вторник.

В съвместното изявление на катарските и пакистанските медиатори се посочва, че е създадена „гореща комуникационна линия“, за да се избегнат инциденти и недоразумения с цел безопасно преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В изявлението им се казва още, че двете страни са се съгласили и за създаването на „координационна клетка за разрешаване на конфликти“ между САЩ, Иран и Ливан, с посредничеството на държавите посредници, с цел прекратяване на военните операции в Ливан.

Иранският външен министър Сейед Абас Арагчи заяви, че първото „истинско изпитание“ ще бъде именно Ливан. Боевете между Израел и Хизбула в Ливан затихнаха от събота вечер и в момента се спазва крехко примирие.

Редактор: Стела Христова
Иран САЩ ядрена програма МААЕ санкции петрол Ормузки проток преговори
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