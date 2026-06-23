Нова стъпка към споразумение: Иран и САЩ създават четири работни групи

И ран и Съединените щати са направили нова стъпка към продължаване на дипломатическия диалог, след като са се договорили да създадат четири специализирани работни групи, които да обсъждат основните спорни теми между двете страни.

Решението е било взето след поредния кръг от непреки преговори, проведени в Швейцария, съобщиха ирански държавни медии. Целта е разговорите да преминат към по-конкретна и експертна фаза, в която да бъдат търсени практически решения по най-чувствителните въпроси в отношенията между Вашингтон и Техеран.

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Според информацията договореността е постигната в рамките на техническите консултации, последвали срещата между представители на двете страни на 21 юни. Очаква се новите формати да ускорят работата по евентуално бъдещо споразумение.

Четири ключови направления

Планира се създаването на четири отделни работни групи, всяка от които ще бъде фокусирана върху конкретна област.

Една от групите ще разглежда възможностите за облекчаване и постепенно премахване на международните санкции срещу Иран – тема, която остава сред основните приоритети за Техеран.

Втората ще се занимава с въпросите около иранската ядрена програма, която от години е в центъра на напрежението между Иран и западните държави.

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Трета работна група ще обсъжда мерки за възстановяване на икономиката и стимулиране на развитието на страната, докато четвъртата ще има задачата да следи изпълнението на евентуално постигнатите договорености и да контролира прилагането им на практика.

Потвърждение от Техеран

Новината беше потвърдена от заместник-министъра на външните работи на Иран Казем Гарибабади, който отговаря за правните въпроси в иранската дипломация.

Пред държавната информационна агенция ИРНА той определи създаването на работните групи като важен етап от преговорния процес.

По думите му новият формат ще позволи по-задълбочени и структурирани дискусии по сложните теми, които от години затрудняват постигането на по-трайно разбирателство между двете страни.

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Опит за намаляване на напрежението

Отношенията между САЩ и Иран остават обтегнати заради ядрената програма на Ислямската република, наложените санкции и редица регионални конфликти в Близкия изток.

През последните години посредници неколкократно организираха непреки преговори между Вашингтон и Техеран в опит да бъде намерена формула за ограничаване на ядрените дейности на Иран срещу облекчаване на санкционния режим.

Създаването на работните групи се разглежда като знак, че въпреки дълбоките различия диалогът между двете страни продължава и че съществува готовност за търсене на дипломатически решения по най-спорните въпроси.