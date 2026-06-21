Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Н ово проучване, представено на годишната среща на Ендокринното общество (ENDO 2026), предполага, че пълното премахване на захарта от диетата може да навреди на здравето на червата и да наруши естествения метаболизъм на организма.

Изследването, проведено от учени от Института по диабет Дасман в Кувейт, проследява ефектите от 16-седмичен период върху две групи мишки, хранени с нискомаслена диета. Едната група консумирала стандартно количество захароза (трапезна захар), докато другата била на напълно беззахарна диета.

Резултатите показали, че липсата на захар води до дисбаланс в чревните микроби, повишено възпаление в червата и черния дроб, както и до проблеми с глюкозната регулация и инсулинова резистентност.

„Пълното премахване на захарозата от нискомаслена диета може неочаквано да наруши здравето на червата и да насърчи възпаление и метаболитна дисфункция“, заяви Рашид Ахмад, водещ учен в проучването, цитиран от Fox News.

Въпреки че животните на беззахарна диета не наддавали тегло, вътрешните им здравни показатели се влошили. Те проявили признаци на лоша глюкозна регулация, инсулинова резистентност и клетъчни промени, свързани с мастния черен дроб.

Проучването подчертава, че докато рисковете от диети с високо съдържание на захар са добре установени, ефектите от пълното й елиминиране са слабо проучени. Данните предполагат, че въглехидратите играят важна роля за поддържане на баланса между имунната система и чревния микробиом.

Учените отбелязват, че изследването е проведено върху мишки и са необходими допълнителни клинични изпитвания, за да се потвърдят резултатите при хора. Също така, ефектите може да не важат за хора, които елиминират захарта като част от високомазнинни или кетогенни диети.

Бъдещите хранителни препоръки може да се насочат към поддържане на разнообразен и здравословен чревен микробиом чрез балансирано хранене, вместо към стриктни ограничения на захарта.

„В дългосрочен план, тези открития биха могли да помогнат за подобряване на стратегиите за превенция и управление на метаболитни разстройства, мастна чернодробна болест и хронични възпалителни състояния“, добави Ахмад.