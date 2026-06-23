Отдаваме почит на доблестна християнка, загинала мъченически

Н а 23 юни Българската православна църква почита паметта на света мъченица Агрипина Римска – християнска светица, останала в историята със своята непоколебима вяра и саможертва.

Според църковното предание света Агрипина живяла през III век в Рим – сърцето на тогавашната Римска империя. Още от ранна възраст тя приела християнството и посветила живота си на служба на Бога и на хората в нужда.

Агрипина използвала своето имущество, за да помага на бедни, болни и страдащи. Тя не създала семейство, а избрала да посвети живота си на милосърдие и подкрепа за нуждаещите се. Освен материална помощ, младата християнка разпространявала и учението на Христос, като привличала все повече последователи към новата вяра.

По това време християните често били преследвани от властите, които се стремели да наложат езическите култове като официална религия в империята. Въпреки опасностите Агрипина открито изповядвала своята вяра.

През 262 година тя била изправена пред римските власти и обвинена, че се противопоставя на поклонението пред езическите идоли. Въпреки натиска, заплахите и жестоките мъчения, Агрипина отказала да се отрече от Христос.

След продължителни изтезания младата жена издъхнала, оставайки вярна на убежденията си до последния си миг. Заради своята твърдост и саможертва тя е почитана като светица и мъченица от християнската църква.

На 23 юни 2026 г. своя имен ден отбелязват дамите с името Агрипина.