Шефът на Microsoft: Спрете да използвате AI по този начин

В провокативно изявление, споделено в X, главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела отправи важно предупреждение към корпоративния свят, докато той се ориентира в бързата еволюция на изкуствения интелект. Надела твърди, че бъдещето на успеха на предприятията не принадлежи на организациите, които просто купуват или изграждат най-модерните модели с изкуствен интелект, а по-скоро на компаниите, които притежават своя уникален „цикъл на обучение“.

Той призова бизнеса да не позволява на няколко хипермащабирани модела да „изядат всичко, което видят“. Вместо това човешката преценка трябва активно да ръководи и оптимизира системите с изкуствен интелект с течение на времето. Надела твърди, че компаниите не трябва автоматично да използват най-модерните модели на изкуствен интелект за всяка задача.

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Той предупреди за това, което някои в индустрията шеговито наричат ​​„токенмаксимизиране“ – тенденцията да се хвърлят огромни количества изчислителна мощност на изкуствен интелект за проблеми, които не е задължително да я изискват. Вместо това Надела смята, че организациите трябва да се съсредоточат върху съчетаването на правилния AI инструмент с правилната задача и измерването на успеха въз основа на резултатите, а не на суровите възможности на модела.

Според Надела, с нарастването и поевтиняването на токенния капитал, човешкият капитал не се свива и не губи стойност. Вместо това, човешката преценка става експоненциално по-важна. Хората са тези, които си поставят амбициозни корпоративни цели, свързват разпръснати точки в различни области и забелязват макро модели, които една изолирана алгоритмична мрежа би пропуснала. Чрез установяване на тясна връзка между работниците и цифровите системи, едно предприятие може непрекъснато да улавя собствени прозрения и оперативна ефективност, смята Надела.

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През последните няколко години корпоративните бордове действаха с предположението, че постигането на предимство в областта на изкуствения интелект изисква харчене на милиони долари за абонаменти за AI модели. Разглеждан изолирано обаче, стандартният фундаментален модел е бързо комерсиализираща се услуга. Ако всяка корпорация разчита на една и съща архитектура на базовия модел, никоя отделна компания не постига устойчиво конкурентно предимство.

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Въпреки че стотици милиарди долари са инвестирани в инфраструктура с изкуствен интелект, много компании все още се затрудняват да измерят възвръщаемостта на тези инвестиции. Бизнесът знае, че трябва да използва изкуствен интелект, но не е толкова сигурен колко стойност всъщност генерира. Повишаване на производителността съществува, но може да бъде трудно да се определи количествено и качествено. В някои случаи организациите внедряват изкуствен интелект, защото конкурентите го правят, а не защото съществува ясна бизнес обосновка.

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Като измества фокуса към „цикъла на обучение“, Надела определя къде всъщност се намира защитимата бизнес стойност: във вътрешните данни и способности на дадената фирма. Това трябва да е компания, която вгражда AI дълбоко в ежедневните си операции, позволява на специализираната си човешка работна сила непрекъснато да обучава, усъвършенства и управлява тези модели въз основа на реални крайни случаи. Този постоянен цикъл на обратна връзка трансформира генеричен публичен модел в персонализиран, вътрешен актив, който не може лесно да бъде възпроизведен от конкурент.