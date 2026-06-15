Технологии

Шефът на Microsoft: Спрете да използвате AI по този начин

Изпълнителният директор на Microsoft Сатя Надела публикува "провокативна" позиция, в която посочва, че много фирми използват изкуствения интелект по грешен начин, който в крайна сметка може да им коства много повече, отколкото предполагат

Мартин Дешев Мартин Дешев

15 юни 2026, 08:35
Как да използваме Gemini AI пълноценно

Как да използваме Gemini AI пълноценно
AI е по-скъп от човешките служители (засега)

AI е по-скъп от човешките служители (засега)
99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI
Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман

Мъск обвини журито за загубеното дело срещу Алтман
Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен
Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим
Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?
Мъск за сделката с Anthropic: Ще им отнемем достъпа, ако правят лош AI

Мъск за сделката с Anthropic: Ще им отнемем достъпа, ако правят лош AI

В провокативно изявление, споделено в X, главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела отправи важно предупреждение към корпоративния свят, докато той се ориентира в бързата еволюция на изкуствения интелект. Надела твърди, че бъдещето на успеха на предприятията не принадлежи на организациите, които просто купуват или изграждат най-модерните модели с изкуствен интелект, а по-скоро на компаниите, които притежават своя уникален „цикъл на обучение“.

Той призова бизнеса да не позволява на няколко хипермащабирани модела да „изядат всичко, което видят“. Вместо това човешката преценка трябва активно да ръководи и оптимизира системите с изкуствен интелект с течение на времето. Надела твърди, че компаниите не трябва автоматично да използват най-модерните модели на изкуствен интелект за всяка задача.

Google нае Парис Хилтън, за да покаже, че AI не е страшен

Той предупреди за това, което някои в индустрията шеговито наричат ​​„токенмаксимизиране“ – тенденцията да се хвърлят огромни количества изчислителна мощност на изкуствен интелект за проблеми, които не е задължително да я изискват. Вместо това Надела смята, че организациите трябва да се съсредоточат върху съчетаването на правилния AI инструмент с правилната задача и измерването на успеха въз основа на резултатите, а не на суровите възможности на модела.

Според Надела, с нарастването и поевтиняването на токенния капитал, човешкият капитал не се свива и не губи стойност. Вместо това, човешката преценка става експоненциално по-важна. Хората са тези, които си поставят амбициозни корпоративни цели, свързват разпръснати точки в различни области и забелязват макро модели, които една изолирана алгоритмична мрежа би пропуснала. Чрез установяване на тясна връзка между работниците и цифровите системи, едно предприятие може непрекъснато да улавя собствени прозрения и оперативна ефективност, смята Надела.

Google пуска AI функции специално за Световното

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

През последните няколко години корпоративните бордове действаха с предположението, че постигането на предимство в областта на изкуствения интелект изисква харчене на милиони долари за абонаменти за AI модели. Разглеждан изолирано обаче, стандартният фундаментален модел е бързо комерсиализираща се услуга. Ако всяка корпорация разчита на една и съща архитектура на базовия модел, никоя отделна компания не постига устойчиво конкурентно предимство.

Как да използваме Gemini AI пълноценно

Въпреки че стотици милиарди долари са инвестирани в инфраструктура с изкуствен интелект, много компании все още се затрудняват да измерят възвръщаемостта на тези инвестиции. Бизнесът знае, че трябва да използва изкуствен интелект, но не е толкова сигурен колко стойност всъщност генерира. Повишаване на производителността съществува, но може да бъде трудно да се определи количествено и качествено. В някои случаи организациите внедряват изкуствен интелект, защото конкурентите го правят, а не защото съществува ясна бизнес обосновка.

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Готови ли сте за новата ера на Apple? Тя започва без Кук

Като измества фокуса към „цикъла на обучение“, Надела определя къде всъщност се намира защитимата бизнес стойност: във вътрешните данни и способности на дадената фирма. Това трябва да е компания, която вгражда AI дълбоко в ежедневните си операции, позволява на специализираната си човешка работна сила непрекъснато да обучава, усъвършенства и управлява тези модели въз основа на реални крайни случаи. Този постоянен цикъл на обратна връзка трансформира генеричен публичен модел в персонализиран, вътрешен актив, който не може лесно да бъде възпроизведен от конкурент.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект работа работник професия технологии бизнес Microsoft Сатя Надела
Последвайте ни
Извънредна ситуация на летището в София, аварирал камион спря полетите за кратко

Извънредна ситуация на летището в София, аварирал камион спря полетите за кратко

Мир с Иран и ММА шоу: Зрелищен рожден ден за Доналд Тръмп

Мир с Иран и ММА шоу: Зрелищен рожден ден за Доналд Тръмп

САЩ и Иран подписват мирно споразумение: Край на войната, отваряне на Ормузкия проток и преговори за ядрената програма

САЩ и Иран подписват мирно споразумение: Край на войната, отваряне на Ормузкия проток и преговори за ядрената програма

Когато истината излезе наяве: Тайните, магиите и силата на Видовден

Когато истината излезе наяве: Тайните, магиите и силата на Видовден

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава
Ексклузивно

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Преди 16 часа
<p>Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова</p>
Ексклузивно

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Преди 1 ден
След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място
Ексклузивно

След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Преди 11 часа
Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера
Ексклузивно

Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС тръгва към Украйна и Молдова: "Време беше" - разширяването влиза в ускорен режим

ЕС тръгва към Украйна и Молдова: "Време беше" - разширяването влиза в ускорен режим

Свят Преди 2 минути

Европейската комисия ускорява процеса за нови членове

Какъв празник е днес: Почитаме св. пророк Амос, Исихий Доростолски и св. Ефрем

Какъв празник е днес: Почитаме св. пророк Амос, Исихий Доростолски и св. Ефрем

Свят Преди 53 минути

Православната църква отбелязва паметта на трима светци на 15 юни

"Много голяма стъпка към край на войната": Как световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

"Много голяма стъпка към край на войната": Как световните лидери реагираха на примирието между САЩ и Иран

Свят Преди 1 час

Международната общност настоява за трайно отваряне на Ормузкия проток и напредък по ядрените преговори

<p>Исторически манастир в Украйна пламна след масирана руска атака</p>

Историческият манастир "Киево-Печорска лавр" пламна след мащабна руска атака срещу Киев

Свят Преди 2 часа

Манастирският комплекс от XI век е повреден при мащабна атака срещу украинската столица

<p>Част от &bdquo;Люлин&ldquo; остава без топла вода до края на месеца</p>

Без топла вода в „Люлин“: Започва планов ремонт на „Топлофикация София“

България Преди 2 часа

Жителите на квартала ще бъдат засегнати от временно спиране на услугата

Пуснаха предсрочно метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

Пуснаха предсрочно метростанциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“

България Преди 3 часа

Двете станции започват работа пет дни преди първоначално обявения срок

„80 вместо 100“: Как гъвкавият нидерландски подход осигурява на Украйна необходимите оръжия

„80 вместо 100“: Как гъвкавият нидерландски подход осигурява на Украйна необходимите оръжия

Свят Преди 3 часа

Европа увеличи разходите си за отбрана и разшири военната подкрепа за Украйна

Спрете да обвинявате стреса: 6 скрити сигнала на тялото, че хормоните ви са извън контрол

Спрете да обвинявате стреса: 6 скрити сигнала на тялото, че хормоните ви са извън контрол

Любопитно Преди 3 часа

Повечето жени са свикнали да отдават постоянната умора, внезапните обриви или вълчия глад за сладко на обикновения стрес. Известен гинеколог обаче предупреждава, че тези симптоми често крият опасни метаболитни нарушения и сериозни дефицити

15 секунди между живота и смъртта: Мъж извлече голяма бяла акула на брега (ВИДЕО)

15 секунди между живота и смъртта: Мъж извлече голяма бяла акула на брега (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Невиждано шоу в Нантакет: Рибар улови един от най-опасните хищници в света и го хвана за опашката пред очите на плажуващите

Без етикети и планове: Новата мода в запознанствата „Wildblooming“ завладя младите

Без етикети и планове: Новата мода в запознанствата „Wildblooming“ завладя младите

Любопитно Преди 3 часа

Забравете за плановете за брак още на първата среща и за досадните разговори от типа „какви сме ние“. Новата модна тенденция сред необвързаните представители на Поколението Z залага на пълна спонтанност

Тялото не лъже: Симптомите на перименопауза, които жените на 30 години масово игнорират

Тялото не лъже: Симптомите на перименопауза, които жените на 30 години масово игнорират

Любопитно Преди 3 часа

Въпреки че свързваме хормоналните промени с края на 40-те години, темата за ранната перименопауза при 30-годишните жени става все по-актуална. Изследванията показват, че симптомите често се пренебрегват както от пациентките, така и от лекарите

До 33° в понеделник, бури и градушки от вторник

До 33° в понеделник, бури и градушки от вторник

България Преди 3 часа

НИМХ предупреждава за неустойчива атмосфера и валежи в началото на седмицата

Илияна Йотова откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун в София

Илияна Йотова откри Световното първенство за атлети със синдром на Даун в София

България Преди 10 часа

Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат в надпреварата, която се провежда под патронажа на държавния глава и продължава до 19 юни

Зеленски поздрави Тръмп за 80-ия му рожден ден; обсъдиха войната в Украйна

Зеленски поздрави Тръмп за 80-ия му рожден ден; обсъдиха войната в Украйна

Свят Преди 12 часа

Зеленски уточни в социалната мрежа Екс, че е "обсъдил мерките, които могат да допринесат за установяването на мира още сега"

12 души загинаха при самолетна катастрофа в Мисури

12 души загинаха при самолетна катастрофа в Мисури

Свят Преди 12 часа

Всички 12 души на борда загинаха при тежка самолетна катастрофа в американския щат Мисури, съобщиха официално от пътния патрул. Инцидентът е станал в близост до летището в град Бътлър, а на мястото вече работят спасителни и полицейски екипи.

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Швейцария отхвърли на референдум ограничаването на населението до 10 милиона души

Свят Преди 13 часа

На исторически референдум швейцарските граждани гласуваха против предложението за твърдо ограничаване на населението. Вотът спаси свободното движение на хора с Европейския съюз, след като бизнесът и синдикатите предупредиха за икономически колапс

Всичко от днес

От мрежата

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg
1

Рекордна жега на Антарктида

sinoptik.bg
1

Астрономическото лято иде с жега

sinoptik.bg

Василена Винченцо взе бебето на турне, „Бурята“ покори Виена

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 15 - 21 юни: Потърсете вътрешния си мир

Edna.bg

Твоят глас решава! Избери шедьовъра на Ден 4 от Мондиала

Gong.bg

Семейна трагедия разтърси нападател на Левски

Gong.bg

След акцията в „Ботунец”: Имало ли е кастинг за групата на „Калашниците”

Nova.bg

Аварирал камион блокира пистата на Летище „Васил Левски“, десетки полети бяха засегнати

Nova.bg