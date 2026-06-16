Технологии

6 начина да направим Android телефона си по-сигурен

Смартфоните ни знаят всичко за нас, даже повече отколкото осъзнаваме. Затова е важно да са добре защитени, като това не означава непременно, че трябва да жертваме тяхната функционалност и практичност заради твърде ограничаващи мерки

Мартин Дешев Мартин Дешев

16 юни 2026, 09:56
6 начина да направим Android телефона си по-сигурен
Източник: Getty Images/iStock

С ъвременните смартфони съдържат едни от най-чувствителните ни данни. Снимки, съобщения, банкови приложения, пароли, лични документи и дори здравни данни се съхраняват на устройството, което носим навсякъде. Въпреки че Android стана значително по-сигурен през годините, много потребители все още оставят важни функции за поверителност деактивирани. 

За щастие, подобряването на сигурността на телефона ви не изисква задълбочени технически познания. Ето пет прости промени, които могат да направят вашето Android устройство значително по-безопасно. 

Преглед на разрешенията за приложенията

Много приложения изискват достъп до информация, от която не се нуждаят. Приложение за фенерче например не би трябвало да изисква достъп до контакти, микрофон или местоположение. Отидете в Настройки > Поверителност > Мениджър на разрешения и прегледайте кои приложения имат достъп до чувствителни функции, като например камера, микрофон, местоположение и контакти. Отменете разрешенията, които изглеждат ненужни.

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Също така си струва да проверите кои приложения имат постоянен достъп до местоположението. В много случаи избирането на „Разрешаване само докато се използва приложението“ предоставя същата функционалност със значително по-добра поверителност. 

Деактивиране на персонализирането на рекламите

Устройствата с Android генерират рекламни идентификатори, които позволяват на приложенията и рекламодателите да създават профили въз основа на вашата активност. Въпреки че това не разкрива директно лична информация, улеснява компаниите да проследяват интереси и поведение в множество услуги. Отворете Настройки > Поверителност > Реклами и нулирайте или деактивирайте рекламния си идентификатор, където е възможно. Това няма да елиминира напълно проследяването, но може да намали количеството персонализирани данни. Имайте предвид, че това осезаемо ще влоши качеството и релевантността на рекламите, които виждате, така че в някои случаи може да се окаже и по-неприятно решение.

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Включване на функции за защита от кражба

Смартфоните са ценни цели за крадците и Google въведе няколко инструмента, предназначени да защитят данните, ако устройството бъде откраднато. Функции като „Намери моето устройство“, възможности за дистанционно заключване и откриване на кражба могат да помогнат за защитата на информацията, дори ако телефонът попадне в неподходящи ръце. Уверете се, че „Намери моето устройство“ е активирано и свързано с вашия Google акаунт. Това ви позволява да локализирате, заключите или изтриете телефона си дистанционно, ако е необходимо.

Използвайте силна защита при заключване на екрана

Много хора все още разчитат на ПИН кодове или лесни за отгатване шаблони. Заключването на екрана често е първата линия на защита, която защитава всичко на вашето устройство. Шестцифреният ПИН е значително по-сигурен от четирицифрения, докато биометричните опции, като например разпознаване на пръстови отпечатъци, добавят още един слой удобство и защита. Ако телефонът ви поддържа разпознаване на лице, комбинирайте го със силен ПИН, вместо да използвате само лицево удостоверяване. Колкото по-силна е защитата на заключения екран, толкова по-трудно става за неупълномощени потребители да имат достъп до вашите данни.

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Скриване на чувствителни известия на заключен екран

Въпреки че известията на заключения екран предлагат неоспоримо удобство, позволявайки на потребителите да преглеждат входящи съобщения, без да въвеждат парола, те въвеждат сериозна уязвимост. Всеки, който погледне загубен или откраднат телефон, може лесно да прочете чувствителни кодове за многофакторно удостоверяване, временни банкови ПИН кодове или поверителни лични съобщения, показани на дисплея. За да премахнете този пропуск в сигурността, отидете в раздела с настройки за известия и намерете записа с етикет „Известия на заключен екран“. Променете тази конфигурация „Показване на чувствително съдържание само при отключване“. Тази настройка държи съдържанието на входящите комуникации скрито, докато устройството не удостовери успешно своя собственик чрез биометрично сканиране или защитена парола.

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Активиране на Google Play Protect и проверка на приложения

За да се предотврати случайното инсталиране на злонамерен или скрит шпионски софтуер, маскиран като безвредни помощни програми, потребителите трябва да проверят дали механизмите им за сканиране на устройства в реално време работят. Отидете до таблото за управление „Сигурност и поверителност“ и изберете Google Play Protect. В менюто със зъбно колело за конфигурация се уверете, че са включени и двете опции „Сканиране на приложения с Play Protect“, и „Подобряване на откриването на вредни приложения“. Този протокол непрекъснато извършва проверки на сигнатури и поведенчески анализ на всеки софтуер на устройството, като идентифицира и изолира известни щамове на зловреден софтуер, троянски коне и злонамерени фонови скриптове, преди те да могат да компрометират операционната система.

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Актуализациите на софтуера може да не са вълнуващи, но те са едни от най-важните налични инструменти за сигурност. Много актуализации съдържат корекции за новооткрити уязвимости, които иначе биха могли да бъдат използвани от хакери. Забавянето на актуализациите може да изложи устройството ви на заплахи, които производителите вече са отстранили. Активирайте автоматичните актуализации и редовно проверявайте за корекции за сигурност. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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