България

Тристранката обсъжда промени за майчинството и правата на работещите родители

Работодатели, синдикати и държавата ще разгледат четири законопроекта, внесени от ПП-ДБ, които засягат трудовото, социалното и здравното законодателство

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 06:59
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Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество се събира във вторник на редовно заседание, на което ще бъдат обсъдени четири законопроекта, внесени от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

В рамките на заседанието представители на работодателските организации, синдикатите и изпълнителната власт ще разгледат предложения за промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Основният акцент в законодателните инициативи е поставен върху подкрепата за работещите родители, подобряването на условията за ползване на отпуск по майчинство и създаването на по-гъвкави възможности за съчетаване на професионалните и семейните ангажименти.

Сред обсъжданите предложения са мерки, свързани с правата на родителите при отглеждане на деца, социалноосигурителните плащания и достъпа до здравноосигурителни права. Вносителите посочват, че промените целят да отговорят на съвременните предизвикателства пред пазара на труда и демографската ситуация в страната.

Заседанието на Тристранния съвет ще даде възможност на социалните партньори да изложат своите позиции по текстовете преди те да продължат законодателния си път в Народното събрание. Очаква се част от предложенията да предизвикат дискусии както по отношение на финансовия им ефект, така и заради отражението им върху работодателите и осигурителната система.

Дали проектите ще получат подкрепата на работодателските организации и синдикатите ще стане ясно след приключването на заседанието. Становищата на Националния съвет за тристранно сътрудничество не са задължителни, но традиционно имат важна роля при обсъждането на социални и икономически реформи.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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