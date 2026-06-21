България

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Тежкият инцидент стана около 13:30 часа в събота

Василена Василева Василена Василева

21 юни 2026, 08:31
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Т римата служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), които бяха тежко ранени при катастрофа край Ботевград, остават за лечение в столични болници. Един от пострадалите е в критично състояние и с опасност за живота, съобщиха лекуващите медици.

Шофьор блъсна трима работници на АПИ при ремонтни дейности край Ботевград

Тежкият инцидент стана около 13:30 часа в събота на около четири километра от Ботевград. По първоначални данни тримата работници извършвали дейности по почистване на крайпътна растителност в обезопасен участък от пътя, обозначен с конуси и сигнализация.

В този момент 69-годишен шофьор навлязъл в зоната на ремонта, като първо помел поставените обезопасителни съоръжения, след което блъснал тримата работници. След удара автомобилът се забил и в друг лек автомобил.

На мястото незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешната помощ. Пострадалите са транспортирани в различни лечебни заведения в София за оказване на специализирана медицинска помощ.

Един от пострадалите е в критично състояние

Най-тежко пострадал е 50-годишен мъж, настанен в УМБАЛ „Св. Анна“. Лекарите се борят за живота му, след като е получил тежка черепно-мозъчна травма и сериозни фрактури на двете подбедрици.

19-годишен работник е приет в болница „Софиямед“ с открити счупвания на горен и долен крайник. Състоянието му се следи от медицинските екипи.

Третият пострадал – 46-годишен мъж, е настанен в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, където е претърпял спешна операция.

„Пациентът беше транспортиран при нас в добро общо състояние, адекватен и контактен. След извършените прегледи бяха установени фрактури в областта на десния горен крайник, по-конкретно на дланта и пръстите. Наложи се спешна оперативна намеса, която той понесе добре“, обясни пред NOVA д-р Орлин Тошев от Клиниката по ортопедия и травматология.

По думите му към момента пациентът е стабилен и остава под лекарско наблюдение.

Пострадалият помни случилото се

Лекарите съобщиха още, че 46-годишният мъж има ясен спомен за катастрофата.

„При приемането си той разказа, че е бил извън служебния бус, когато е бил връхлетян от автомобила. Напълно ориентиран е и помни инцидента“, посочи д-р Тошев.

Предстоят допълнителни изследвания, които трябва да покажат дали има и други травми, които не са били установени веднага след произшествието.

„Все още е рано да се правят прогнози за възстановяването. Необходимо е да изминат поне 24 часа от инцидента, за да се оцени дали има увреждания на други органи и системи“, допълни специалистът.

Пореден инцидент с работници на пътя

Случаят отново поставя на дневен ред темата за безопасността на служителите, работещи по поддръжката на пътищата. Въпреки наличието на сигнализация и обезопасени работни зони, през последните години нееднократно са регистрирани инциденти с пътни работници, причинени от неспазване на ограниченията и невнимание от страна на водачите.

По случая край Ботевград се води разследване, което трябва да установи всички обстоятелства около катастрофата и причините, довели до навлизането на автомобила в обезопасения участък.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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